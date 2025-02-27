Во Франции двух ученых, которые бросили зажигательную смесь в консульство РФ, приговорили к 8 месяцам домашнего ареста

Во Франции двух сотрудников Национального научно-исследовательского центра CNRS приговорили к восьми месяцам лишения свободы за нападение на консульство России в Марселе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Оба осужденных будут отбывать срок наказания под домашним арестом с электронными браслетами.

В рамках акции 24 февраля, посвященной годовщине начала войны в Украине, 48-летний Васили Х. и 59-летний Жорж С. бросили бутылки с жидким азотом на территорию дипломатического представительства РФ в Марселе.

27 февраля суд признал их виновными в "попытке повреждения чужого имущества опасным способом" и "незаконном изготовлении взрывчатых веществ".

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В ходе суда ученые признали свою вину, заявив, что их поступок был политическим жестом против российской агрессии в Украине. Оба ученых объяснили, что не предвидели возможных дипломатических последствий своей акции.

Прокурор подчеркнул, что нападение на дипломатическое представительство является нарушением международных норм, даже если оно не нанесло серьезного ущерба. Консул России потребовал более сурового наказания, назвав произошедшее "террористической атакой".