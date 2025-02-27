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Во Франции двух ученых, которые бросили зажигательную смесь в консульство РФ, приговорили к 8 месяцам домашнего ареста

консульство РФ в Марселе

Во Франции двух сотрудников Национального научно-исследовательского центра CNRS приговорили к восьми месяцам лишения свободы за нападение на консульство России в Марселе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Оба осужденных будут отбывать срок наказания под домашним арестом с электронными браслетами.

В рамках акции 24 февраля, посвященной годовщине начала войны в Украине, 48-летний Васили Х. и 59-летний Жорж С. бросили бутылки с жидким азотом на территорию дипломатического представительства РФ в Марселе.

27 февраля суд признал их виновными в "попытке повреждения чужого имущества опасным способом" и "незаконном изготовлении взрывчатых веществ".

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В ходе суда ученые признали свою вину, заявив, что их поступок был политическим жестом против российской агрессии в Украине. Оба ученых объяснили, что не предвидели возможных дипломатических последствий своей акции.

Прокурор подчеркнул, что нападение на дипломатическое представительство является нарушением международных норм, даже если оно не нанесло серьезного ущерба. Консул России потребовал более сурового наказания, назвав произошедшее "террористической атакой".

Автор: 

посольство РФ (450) Франция (3491)


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Топ комментарии
+15
Відколи це рідкий азот став "запалювальною сумішшю"?
Тоді "незаконному виготовленні вибухових речовин" взагалі можна оскаржити.
Якби вони в когось влучили, а так - дрібне ***********.
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27.02.2025 23:20
+9
Які свідомі французи .. Побільше би таких " порядних " європейців , і це не сарказм .
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27.02.2025 23:23
+7
Проводили наукові досліди?
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27.02.2025 23:17
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Профілакторій 8 місяців.... Наука наше все!
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27.02.2025 23:14 Ответить
От нізащо людей покарали! Що ж вони такого поганого зробили?
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28.02.2025 00:04 Ответить
Проводили наукові досліди?
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27.02.2025 23:17 Ответить
Експеримент з визначення ефективних засобів винищення москалів.
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28.02.2025 11:51 Ответить
Думаю Ціна двох пляшок суміші на 8 місяців росіяни не поскупились , а може як завжди кинули науковців.
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27.02.2025 23:17 Ответить
Відколи це рідкий азот став "запалювальною сумішшю"?
Тоді "незаконному виготовленні вибухових речовин" взагалі можна оскаржити.
Якби вони в когось влучили, а так - дрібне ***********.
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27.02.2025 23:20 Ответить
Ну це якби кинули у французький офіс, а в рашистів то вже тероризм, рашисти ж "богоізбраний народєц"
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27.02.2025 23:27 Ответить
Треба брать "крутіше"!!!! Якщо євреї просто "вибраний народ", то кацапи, взагалі, "НАРОД- БОГОНОСЕЦ"... Ще торшки - і виясниться, що Біблія була написана кацапами, і арамеї (плем"я Ісуса Христа), жило десь під Рязанню...
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28.02.2025 06:37 Ответить
На Цензорі, схоже, взагалі немає якогось науково-технічного редактора. Є якісь клікбейт менежжери які генерять ось таку маячню.
Я б цей вчинок не називав ************. Це дурнуваті дитячі витівки (маю на увазі рідкий азот).
І цікаво, яка б була кара за кидання камінюки, яка нічого не пошкодила. Можливо у французів такі закони щодо будь яких посольств і, типу, "зазіхань та дій" проти них, хтсь може знає?
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28.02.2025 00:42 Ответить
які кинули запалювальну суміш

кинули пляшки з рідким азотом

Досить дивна запалювальна суміш. Чи журналісти хімію прогулювали?
А чому не ядерну бімбу у заголовку написали?
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27.02.2025 23:21 Ответить
Ордени треба було дати
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27.02.2025 23:22 Ответить
Якби то були араби то покарання було б символічним...
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27.02.2025 23:22 Ответить
А ти певен, що ці кадри не ходили місяць тому під транспорантами "фріпалістайн"?
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27.02.2025 23:27 Ответить
Треба було їм бороди приклеїти - і замаскувалися б, і на арабів стали б схожі...
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28.02.2025 00:25 Ответить
Поліція б побоялась затримувати...
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28.02.2025 00:28 Ответить
маскуватись завжди треба

принаймні маску треба бо там купа камер та автоматична обробка та пошук по лицях
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28.02.2025 05:45 Ответить
Які свідомі французи .. Побільше би таких " порядних " європейців , і це не сарказм .
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27.02.2025 23:23 Ответить
рідкий азот ....шось не зовсім зрозуміла мета цього перформансу
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27.02.2025 23:32 Ответить
бородавки виводити кацапам оптом
полити їбло рідким азотом
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28.02.2025 05:46 Ответить
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28.02.2025 08:56 Ответить
Це не тероризм, а боротьба за екологію. Вони хотіли частину рашен посольства заморозити, щоб кацапське лайно менше смерділо. Бо на кацапстані не всі знають, що таке унітаз.
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27.02.2025 23:52 Ответить
Чудові люди!! Рецепт суміші бажано опублікувати!!!!
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28.02.2025 02:13 Ответить
Україна , як завжди , своїх взагалі не захищала ... чи гарного адвоката найти було важко ? А заразом - використати цей привід для розголосу кацапських злочинів !
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28.02.2025 02:20 Ответить
суміш робиться так - марганцовка+селитра+алюмініва_пудра+вугільний порошок+оксід_заліза, оце буде діло! 😁

а ще науковці! ганьба
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28.02.2025 05:48 Ответить
 
 