Украина получит 58 млн долларов гранта на экстренное восстановление от Японии
Япония выделит правительству Украины грант в размере $58 млн для реализации четвертой фазы Программы экстренного восстановления.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.
Средства пойдут на ключевые сферы восстановления:
- гуманитарное разминирование,
- энергетику,
- водоснабжения,
- общественное здоровье,
- безопасность и образование.
Грантовое финансирование обеспечит Японское агентство международного сотрудничества JICA (Japan International Cooperation Agency).
Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба и посол Японии в Украине Масаши Накагоме обменялись нотами, обеспечивающими предоставление средств.
По словам Кулебы, этот шаг открывает возможность для подписания в будущем полноценного грантового соглашения между правительством Украины и JICA. Размер грантовой поддержки составляет 8,8 млрд японских иен (около $58 млн).
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має бути так: Україна отримає від Японії 58 млн доларів гранту на екстрене відновлення