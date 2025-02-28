Украина получит 58 млн долларов гранта на экстренное восстановление от Японии

Япония выделит правительству Украины грант в размере $58 млн для реализации четвертой фазы Программы экстренного восстановления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.

Средства пойдут на ключевые сферы восстановления:

гуманитарное разминирование,

энергетику,

водоснабжения,

общественное здоровье,

безопасность и образование.

Грантовое финансирование обеспечит Японское агентство международного сотрудничества JICA (Japan International Cooperation Agency).

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба и посол Японии в Украине Масаши Накагоме обменялись нотами, обеспечивающими предоставление средств.

По словам Кулебы, этот шаг открывает возможность для подписания в будущем полноценного грантового соглашения между правительством Украины и JICA. Размер грантовой поддержки составляет 8,8 млрд японских иен (около $58 млн).

Также читайте: Украина и Япония основали платформу для восстановления инфраструктуры, - посол Корсунский