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Новости Помощь Украине
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Украина получит 58 млн долларов гранта на экстренное восстановление от Японии

Япония оказывает помощь Украине

Япония выделит правительству Украины грант в размере $58 млн для реализации четвертой фазы Программы экстренного восстановления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.

Средства пойдут на ключевые сферы восстановления:

  • гуманитарное разминирование,
  • энергетику,
  • водоснабжения,
  • общественное здоровье,
  • безопасность и образование.

Грантовое финансирование обеспечит Японское агентство международного сотрудничества JICA (Japan International Cooperation Agency).

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба и посол Японии в Украине Масаши Накагоме обменялись нотами, обеспечивающими предоставление средств.

По словам Кулебы, этот шаг открывает возможность для подписания в будущем полноценного грантового соглашения между правительством Украины и JICA. Размер грантовой поддержки составляет 8,8 млрд японских иен (около $58 млн).

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Автор: 

помощь (7758) Украина (44912) Япония (1307)


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на екстрене відновлення... автопарку зелених державних гнид....
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28.02.2025 08:33 Ответить
модератори! навчіться правильно формулювати речення, чи ви його з японської перекладали через гугОл?
має бути так: Україна отримає від Японії 58 млн доларів гранту на екстрене відновлення
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28.02.2025 11:12 Ответить
 
 