Производитель ракет для NASAMS создаст компанию в Украине

Норвежская компания "Kongsberg Defence & Aerospace" планирует изготавливать ракеты для системы ПВО NASAMS в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом заявил президент компании Эйрик Ли.

"Сейчас мы создаем компанию в Украине. Мы ведем тесные переговоры с представителями украинской промышленности по созданию совместного предприятия. Первоочередным приоритетом является увеличение производства ракет для нашей системы противовоздушной обороны в Украине на основе украинских технологий", - отметил он.

По словам Ли, речь идет о серийном производстве сотен ракет и возможности создания совместных с Украиной предприятий в течение нескольких месяцев.

"В долгосрочной перспективе, когда война закончится, Украина может стать частью цепочки поставок ракет для систем противовоздушной обороны. Сейчас в Украине происходит много инноваций, и мы будем их частью. Для нас важно быть там", - добавил президент компании.

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