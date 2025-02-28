Производитель ракет для NASAMS создаст компанию в Украине
Норвежская компания "Kongsberg Defence & Aerospace" планирует изготавливать ракеты для системы ПВО NASAMS в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом заявил президент компании Эйрик Ли.
"Сейчас мы создаем компанию в Украине. Мы ведем тесные переговоры с представителями украинской промышленности по созданию совместного предприятия. Первоочередным приоритетом является увеличение производства ракет для нашей системы противовоздушной обороны в Украине на основе украинских технологий", - отметил он.
По словам Ли, речь идет о серийном производстве сотен ракет и возможности создания совместных с Украиной предприятий в течение нескольких месяцев.
"В долгосрочной перспективе, когда война закончится, Украина может стать частью цепочки поставок ракет для систем противовоздушной обороны. Сейчас в Украине происходит много инноваций, и мы будем их частью. Для нас важно быть там", - добавил президент компании.
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Хм.
У довгостроковій перспективі, коли війна закінчиться, Україна може стати частиною ланцюжка поставок ракет для систем протиповітряної оборони.
Але одна з головних умов "закінчення війни" - НАТО ані краєчком пальця в Україну.