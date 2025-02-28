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Производитель ракет для NASAMS создаст компанию в Украине

Ракеты к NASAMS хотят изготавливать в Украине

Норвежская компания "Kongsberg Defence & Aerospace" планирует изготавливать ракеты для системы ПВО NASAMS в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом заявил президент компании Эйрик Ли.

"Сейчас мы создаем компанию в Украине. Мы ведем тесные переговоры с представителями украинской промышленности по созданию совместного предприятия. Первоочередным приоритетом является увеличение производства ракет для нашей системы противовоздушной обороны в Украине на основе украинских технологий", - отметил он.

По словам Ли, речь идет о серийном производстве сотен ракет и возможности создания совместных с Украиной предприятий в течение нескольких месяцев.

"В долгосрочной перспективе, когда война закончится, Украина может стать частью цепочки поставок ракет для систем противовоздушной обороны. Сейчас в Украине происходит много инноваций, и мы будем их частью. Для нас важно быть там", - добавил президент компании.

Также смотрите: Ракеты-перехватчики для NASAMS и сотрудничество в сфере развития дронов: Умеров встретился с министром обороны Канады Блэром. ФОТО

Автор: 

ПВО (2705) ракеты (3549) NASAMS (30)


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Гарна новина...
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28.02.2025 11:14 Ответить
Патріот давай !
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28.02.2025 11:16 Ответить
на основі українських технологій
Хм.
У довгостроковій перспективі, коли війна закінчиться, Україна може стати частиною ланцюжка поставок ракет для систем протиповітряної оборони.
Але одна з головних умов "закінчення війни" - НАТО ані краєчком пальця в Україну.
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28.02.2025 11:19 Ответить
будуйте самі без українських бариг , тоді буде толк .
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28.02.2025 11:22 Ответить
Луче пізно , - чим ніколи .
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28.02.2025 11:51 Ответить
Дуже рада! тільки хто в тій компанії працюватиме , коли всі ледь притомні давно бусифіковані? Зескот індусів та сирійців привезе?
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28.02.2025 12:01 Ответить
Лана, для цього люди є. Мої однокласники працюють на Артема. Їм вже за 60. Але працюють добре і досвід величезний. Так що без паніки. Все буде добре і ми відібʼємось від супостата.
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28.02.2025 12:14 Ответить
А своє виробництво ракет на хрін. Знов до когось на голку. Діячі, пилять.
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28.02.2025 12:09 Ответить
 
 