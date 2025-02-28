Последствия обстрелов Херсонской области: в результате обстрелов правобережья один человек погиб и пятеро ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток от вражеских атак страдали Херсон, Антоновка, Белозерка, Софиевка, Киселевка, Садовое, Приднепровское, Зеленовка, Ингулец, Берислав, Дудчаны, Гавриловка, Бургунка, Новоалександровка, Новокаиры, Осокоровка, Змеевка и Красный Маяк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Военные РФ нанесли авиационный удар десятью управляемыми бомбами по населенным пунктам Дарьевской сельской общины и Херсонской городской общины.

Несколькими дронами типа "FPV" военные РФ атаковали блокпост в одном из населенных пунктов Херсонской городской общины. В результате удара пострадал 37-летний работник Каховского районного отдела полиции. Его доставили в больницу с контузией, огнестрельными ранениями лица и руки.

FPV-дроном российские военные осуществили удар и по гражданскому автомобилю в Текстильном. В результате атаки пострадал 33-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног.

Возле Киселевки вражеский FPV-дрон пытался поразить гражданский автомобиль. В результате взрыва транспортное средство получило повреждения, 42-летняя водитель получила контузию.

В Бериславе из-за сбрасывания с беспилотника погиб мужчина. Его тело с места происшествия вывезли работники полиции.

В Антоновке под артиллерийские удары противника попали 64-летний местный житель и 78-летняя женщина. У обоих осколочные ранения различных частей тела. Получил повреждения частный дом. Еще один жилой дом поврежден из-за удара FPV-дроном.

В Софиевке российские военные направили FPV-дрон на территорию сельскохозяйственного предприятия. Получили повреждения имущество предприятия, АЗС и резервуар.

Артиллерийским огнем повреждены три частных дома и газопровод в Зеленовке, административное здание в Белозерке, восемь жилых домов в Змиевке, административное здание и 10 частных домов в Новокаирах.

Из-за сброса с дрона поврежден частный дом в Дудчанах.

Из реактивных систем залпового огня войска РФ били по Новоалександровке, обошлось без пострадавших.

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