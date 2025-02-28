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Новости Штурм РФ на границе Сумщины
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Рашисты без техники проводят штурмы по линии границы с Сумщиной, - ЦПД

Россияне проводят штурм на Сумщине возле Новенького

Российская пехота без техники осуществляет штурмы по линии границы с Сумщиной.

Об этом сообщил председатель ЦПД Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно ситуации на Сумщине, в районе Новенькое, о чем сообщают в медиа. Сейчас россияне осуществляют попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами.

Силы обороны уничтожают врага. На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются", - говорится в сообщении.

Россияне штурмуют на Сумщине возле Новенького

Впоследствии Коваленко добавил: "Замысел россиян прогнозируемый и понятный - попытаться зайти в тыл к трассе, которая идет от Юнаковки до Суджи, и попытаться повлиять на логистику Сил обороны. Но этот замысел известен, меры по его срыву принимаются Силами обороны".

Также читайте: Рашисты не наступают с Курщины, была лишь попытка захода российской ДРГ, - ЦПД

Россияне проводят штурм на Сумщине

Россияне проводят штурм на Сумщине

Автор: 

Сумская область (2996) Центр противодействия дезинформации (129) Сумский район (99) Новенькое (5)


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Топ комментарии
+3
хороша тактика.
особливо для вати!!1
перший впав, задній переступив та пішов далі пару кроків.
так за 100 тих хто впав, пройдуть 1 км.
а це досягнення для *****.
і його інтересує, скільки пройшли а не скільки впали....
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28.02.2025 12:59
+1
його інтересує, скільки пройшли а не скільки впали...

нам от этого не легче.
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28.02.2025 13:35
+1
А где наши грады, минометы, касетники применяемые при таких штурмах?
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28.02.2025 13:38
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28.02.2025 12:49 Ответить
хз,на что єти камикадзные дрг рассчитывают,реально суицидники
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28.02.2025 12:54 Ответить
хороша тактика.
особливо для вати!!1
перший впав, задній переступив та пішов далі пару кроків.
так за 100 тих хто впав, пройдуть 1 км.
а це досягнення для *****.
і його інтересує, скільки пройшли а не скільки впали....
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28.02.2025 12:59 Ответить
його інтересує, скільки пройшли а не скільки впали...

нам от этого не легче.
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28.02.2025 13:35 Ответить
Як зробити скріншот ?
StoryMaps вже 3-й день показує , що кацапи вже в Басівку залізли !
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28.02.2025 13:38 Ответить
Та отож. А Коваленко ще Бахмут утримує.
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28.02.2025 14:01 Ответить
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28.02.2025 14:07 Ответить
А где наши грады, минометы, касетники применяемые при таких штурмах?
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28.02.2025 13:38 Ответить
Ша! Шааа! Я здєсь експерт! То звісно ж не відбулося. Вживаються заходи. Ну сунуть там три п?дора, і всьо. Геть не на часі.
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28.02.2025 14:00 Ответить
 
 