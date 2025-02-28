Рашисты без техники проводят штурмы по линии границы с Сумщиной, - ЦПД

Российская пехота без техники осуществляет штурмы по линии границы с Сумщиной.

Об этом сообщил председатель ЦПД Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно ситуации на Сумщине, в районе Новенькое, о чем сообщают в медиа. Сейчас россияне осуществляют попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами.



Силы обороны уничтожают врага. На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются", - говорится в сообщении.

Впоследствии Коваленко добавил: "Замысел россиян прогнозируемый и понятный - попытаться зайти в тыл к трассе, которая идет от Юнаковки до Суджи, и попытаться повлиять на логистику Сил обороны. Но этот замысел известен, меры по его срыву принимаются Силами обороны".

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