Рашисты без техники проводят штурмы по линии границы с Сумщиной, - ЦПД
Российская пехота без техники осуществляет штурмы по линии границы с Сумщиной.
Об этом сообщил председатель ЦПД Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно ситуации на Сумщине, в районе Новенькое, о чем сообщают в медиа. Сейчас россияне осуществляют попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами.
Силы обороны уничтожают врага. На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются", - говорится в сообщении.
Впоследствии Коваленко добавил: "Замысел россиян прогнозируемый и понятный - попытаться зайти в тыл к трассе, которая идет от Юнаковки до Суджи, и попытаться повлиять на логистику Сил обороны. Но этот замысел известен, меры по его срыву принимаются Силами обороны".
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+3 Юрій Вінгорськи
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особливо для вати!!1
перший впав, задній переступив та пішов далі пару кроків.
так за 100 тих хто впав, пройдуть 1 км.
а це досягнення для *****.
і його інтересує, скільки пройшли а не скільки впали....
нам от этого не легче.
StoryMaps вже 3-й день показує , що кацапи вже в Басівку залізли !