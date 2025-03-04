В феврале на Харьковском направлении у россиян погибших больше, чем раненых, - "Хартія". ИНФОГРАФИКА

В зоне ответственности бригады "Хартія" на Харьковском направлении у армии РФ за последний месяц безвозвратных потерь больше, чем раненых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного рассказал офицер службы связей с общественностью бригады Владимир Дегтярев.

Он отметил, что ситуация контролируется украинскими силами.

"Если посмотреть на потери врага за февраль, можно увидеть интересную тенденцию - погибших больше, чем раненых. Возможно, это связано с тем, что у них меньше перемещений и больше скопления происходит. Мы видим, что они практически не используют технику, потому что мы, по сути, создали им некие "мертвые зоны" от их позиций и на десяток километров в тыл врага, который контролируется с воздуха", - отметил военный.

Дегтярев рассказал, что выявить скопления оккупантов помогает наблюдение и аналитика. И эффективнее всего, когда есть возможность наблюдать и днем, и ночью.

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"Для этого нужны дроны с тепловизионными камерами, пилоты, которые могут их использовать. Для того, чтобы не давать россиянам просочиться, с одной стороны важно иметь большую обученную команду экипажей, с другой - иметь достаточно дронов", - говорит представитель "Хартії".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия понесла наибольшие потери для того, чтобы захватить Бахмут Донецкой области, в частности - ЧВК "Вагнер" потеряла 20 тысяч наемников погибшими.