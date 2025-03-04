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Новости Подозрение Охлобистину
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Сообщено о подозрении актеру-пропагандисту Охлобыстину, призывавшему убивать украинцев, - СБУ

Иван Охлобыстин

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера-пропагандиста Ивана Охлобыстина, который агитирует за войну РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в сентябре 2022 года он стал хедлайнером концерта-митинга на красной площади в Москве, который состоялся по случаю фейкового присоединения временно оккупированных территорий Украины в состав России.

Тогда Охлобыстин прямо со сцены призвал к продолжению вооруженной агрессии РФ, убийству украинцев и захвату новых регионов нашего государства.

Кроме того, СБУ задокументировала и другие выступления фигуранта, где он агитировал к распространению кремлевского режима по всей территории Украины.

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За публичную поддержку рашизма, в частности военных преступлений оккупационных группировок РФ, Кремль регулярно отмечает фигуранта различными наградами, как идейного пропагандиста.

Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленника в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Охлобыстину о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪ ст. 436 (пропаганда войны);

▪ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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Поскольку фигурант скрывается на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.

Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Автор: 

СБУ (19869) Охлобыстин Иван (37) подозрение (485)


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я не проти якщо цього облохастіна самокат якийсь підірве
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04.03.2025 13:12 Ответить
На його "Інтернах" виховали ціле покоління 73% "патріотів"-какая разница?
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04.03.2025 13:16 Ответить
Охлобистін це отой дебільновати 3,14дорас якій спочатку був чи то попом чи то дьяком і однозначно був футляром для пісбнів вишестоячих попів та дьяків у отом содоме та гоморе шо називають Рюзке православна церьковь?
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04.03.2025 13:44 Ответить
Почему Украина не подаёт в розыск этих идейных преступников-террористов по линии Интерпола?!? Они не просто пропагандируют, они финансово поддерживают войну
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04.03.2025 13:45 Ответить
Кабзон його давно чекає. Пора облохастину на концерт. Гойда!
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04.03.2025 13:46 Ответить
Навіщо підозра? Молотки, паяльна оампа, щипці і навідатися в гості, як до ківи
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04.03.2025 14:08 Ответить
Цього виродка давно треба знищити ,а не висувати підозру на четвертому році повномаштабної війни ,як і всіх пропагандонів та колоборантів.
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04.03.2025 14:39 Ответить
 
 