Сообщено о подозрении актеру-пропагандисту Охлобыстину, призывавшему убивать украинцев, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера-пропагандиста Ивана Охлобыстина, который агитирует за войну РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в сентябре 2022 года он стал хедлайнером концерта-митинга на красной площади в Москве, который состоялся по случаю фейкового присоединения временно оккупированных территорий Украины в состав России.

Тогда Охлобыстин прямо со сцены призвал к продолжению вооруженной агрессии РФ, убийству украинцев и захвату новых регионов нашего государства.

Кроме того, СБУ задокументировала и другие выступления фигуранта, где он агитировал к распространению кремлевского режима по всей территории Украины.

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За публичную поддержку рашизма, в частности военных преступлений оккупационных группировок РФ, Кремль регулярно отмечает фигуранта различными наградами, как идейного пропагандиста.

Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленника в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Охлобыстину о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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Поскольку фигурант скрывается на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.

Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.