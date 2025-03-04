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Поражены производственные мощности Сызранского НПЗ и нефтеперекачивающая инфраструктура в Ростовской области, - Генштаб

Украина создала тяжелый дрон-камикадзе с дальностью более 1000 км

Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 4 марта 2025 года нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В частности, как отмечается, в Ростовской области РФ поражена нефтеперекачивающая инфраструктура оккупантов, задействованная в обеспечении армии захватчиков. Зафиксированы мощные взрывы и пожар на территории цели.

Также есть попадания по производственным мощностям Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Противник активно противодействовал средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. На предприятии зафиксирован пожар.

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Кроме этого, имеется информация о мощных взрывах в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области РФ.

Подробная информация о последствиях поражения объектов пока уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отмечают в Генштабе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российской Сызрани.

Автор: 

Генштаб ВС (6220) НПЗ (239) Удары по РФ (270)


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Хотілось вірити що рашистам завдано великої шкоди.
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04.03.2025 14:32 Ответить
вибухи були не на Сохранівській газовимірювальній станції. Транзит газу через ГВС Сохрановка було заблоковано Оператором газотранспортної системи України 11 травня 2022 р. (до цього моменту через ГІС Сохранівка проходило близько 32 млн м3/добу газу).
Вибухи були неподалік, на нафтоперекачувальній станції https://www.google.com.ua/maps/place/49%C2%B026'28.3%22N+40%C2%B012'28.0%22E/@49.4411944,40.2077778,457m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d49.4411944!4d40.2077778?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D ПСП-915 магістрального нафтопроводу Куйбишев - Лисичанськ. У 14-у році українська частина МНП була остаточно зупинена, а російська частина - модернізована для збільшення постачання нафти до порту Новоросійськ.
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05.03.2025 05:12 Ответить
 
 