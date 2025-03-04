Поражены производственные мощности Сызранского НПЗ и нефтеперекачивающая инфраструктура в Ростовской области, - Генштаб
Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 4 марта 2025 года нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
В частности, как отмечается, в Ростовской области РФ поражена нефтеперекачивающая инфраструктура оккупантов, задействованная в обеспечении армии захватчиков. Зафиксированы мощные взрывы и пожар на территории цели.
Также есть попадания по производственным мощностям Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Противник активно противодействовал средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. На предприятии зафиксирован пожар.
Кроме этого, имеется информация о мощных взрывах в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области РФ.
Подробная информация о последствиях поражения объектов пока уточняется.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отмечают в Генштабе.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российской Сызрани.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вибухи були неподалік, на нафтоперекачувальній станції https://www.google.com.ua/maps/place/49%C2%B026'28.3%22N+40%C2%B012'28.0%22E/@49.4411944,40.2077778,457m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d49.4411944!4d40.2077778?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D ПСП-915 магістрального нафтопроводу Куйбишев - Лисичанськ. У 14-у році українська частина МНП була остаточно зупинена, а російська частина - модернізована для збільшення постачання нафти до порту Новоросійськ.