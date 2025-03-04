Поражены производственные мощности Сызранского НПЗ и нефтеперекачивающая инфраструктура в Ростовской области, - Генштаб

Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 4 марта 2025 года нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В частности, как отмечается, в Ростовской области РФ поражена нефтеперекачивающая инфраструктура оккупантов, задействованная в обеспечении армии захватчиков. Зафиксированы мощные взрывы и пожар на территории цели.

Также есть попадания по производственным мощностям Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Противник активно противодействовал средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. На предприятии зафиксирован пожар.

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Кроме этого, имеется информация о мощных взрывах в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области РФ.

Подробная информация о последствиях поражения объектов пока уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отмечают в Генштабе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российской Сызрани.