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Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия
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Чехия перестала получать нефть через российский трубопровод "Дружба"

В Чехию остановились поставки нефти через трубопровод Дружба

В Чехию снова прекратила поступать нефть из российского нефтепровода "Дружба". Правительство страны заявило, что угрозы дефицита нефти для внутренних нужд нет.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ČTK и Radio Prague International.

По его словам, в случае длительного прекращения поставок по "Дружбе" Чехия может перейти на поставки через нефтепровод TAL+, который технически готов к этому. Компания Orlen Unipetrol сообщила, что подаст заявку на получение нефти из государственных резервов.

Нефтезаводы продолжают производство, несмотря на приостановление поставок из "Дружбы", пока без ограничений, говорится в сообщении.

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"Мы знаем о ситуации и работаем над ее решением. Нефтеперерабатывающие заводы в Чешской Республике хорошо подготовлены к этой ситуации, у нас также создана надежная система государственных материальных резервов, поэтому я снова должен заверить всех, что нефти для нужд домохозяйств и компаний достаточно. Если поставки по "Дружбе" не будут возобновлены, мы перейдем на поставки по TAL+, который уже технически готов", - сказал Влчек.

В издании пояснили, что до сих пор нефть поступала в Чехию из двух основных источников - российского нефтепровода "Дружба" и немецкого нефтепровода IKL, который соединен с итальянским трубопроводом TAL.

Доля "Дружбы" в поставках в прошлом году составила 42%. В то же время, как пишет ČTK, Чехия рассчитывает на увеличение поставок по нефтепроводу TAL в будущем.

В то же время причины перебоев с нефтеснабжением не сообщается.

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Напомним, в декабре прошлого года Чехия два дня не получала нефти из России. Впоследствии поставки через трубопровод "Дружба" возобновили.

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нефть (1917) Чехия (1703)


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молодці, у них є план "Б"
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04.03.2025 16:44 Ответить
Ще першому кварталі 2023 року Чехія змогла позбутися залежності від імпорту газу з росії. Вони наладили поставки через Німеччину включаючи скраплений газ із Бельгії та Нідерландів, а також газ із Норвегії.
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04.03.2025 16:47 Ответить
Альтернатива краще ніж рюзька "дрючьба"
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04.03.2025 16:48 Ответить
З нелохом не хочуть дружити, яка нафіг Дружба?
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04.03.2025 16:49 Ответить
А мадярам ?! мадяри шльондри путінські теж мають смоктати тільки пуй путіна.
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04.03.2025 16:53 Ответить
Все. Можна підривати цю вонючу трубу, яку смокчуть фіцо та орбан.
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04.03.2025 17:04 Ответить
Тож вони і висмоктали всю нафту з труби, що до Чехії і не добігло.
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04.03.2025 19:42 Ответить
 
 