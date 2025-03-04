ЕС может предложить Украине IRIS² вместо Starlink, но не раньше 2030 года, - Еврокомиссия
Европейская система космической связи IRIS² могла бы заменить Starlink, который украинские военные используют на поле боя. Однако запустят эту систему только в 2030 году.
Об этом рассказал представитель Европейской комиссии Тома Ренье во время брифинга в Брюсселе, передает"Укрsнформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Когда речь идет о вероятном замещении Starlink - подобная европейская система IRIS² будет операционно способной в 2030 году. К этому времени мы предлагаем альтернативные решения в рамках программы GovSatCom (правительственная спутниковая связь), которая объединяет и использует существующие спутниковые возможности стран-членов ЕС. Украина выразила интерес к тому, чтобы воспользоваться преимуществами GovSatCom, и мы сейчас рассматриваем этот запрос",- сказал представитель Еврокомиссии.
В системе GovSatCom речь идет об использовании существующих космических возможностей таких стран, как Франция, Германия, Италия, Люксембург и других, участвующих в этом проекте.
Отмечается, что новая система должна заработать уже в этом году, но привлечение к этому проекту Украины еще должно быть согласовано между европейскими странами-участницами.
В то же время? Ренье отметил, что только развертывание спутниковой системы IRIS² может предоставить потенциал для решения оперативных задач, подобных тем, которые сейчас решаются в Украине с помощью Starlink.
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а якщо кацапи адеркою у відповідь херакнуть?
хоча що взяти з ідіотів які підтримують ідіотів які кажуть що потрібно підірвати на зло кацапам свої АЕС.
шкода що країна населена невиправними ідіотами які не здатні думати хоч на крок на перед.
Керрол Л. Аліса у Країні Див.
Але я сумніваюсь що таке буде, адже це стане початком кінця для Старлінка - всі будуть робити свої системи зв'язку. Але малоймовірно, не значить неймовірно.
Ось його думка щодо відключення старлінк
Друзі, бажаю здоров'я всім.
Сергій Флеш.
Дуже багато запитань за цю добу щодо старлінка і можливості відключення старлінка. На жаль, довго писати, тому я спробую це вам передати на моєму відеозаписі. З першого дня війни ми розуміли, з яким нестабільним партнером ми маємо стосунки. Усі військові розуміють, що будувати військовий зв'язок на інфраструктурі, комерційній інфраструктурі, яка належить іншій країні і яку ти не контролюєш, це неправильно. Тому наші військові, які в генеральному штабі курують питання зв'язку, вони з першого дня війни вибудовували все так, щоб окрім старлінка у нас працювали альтернативні канали зв'язку. Скрізь, де я буваю на фронтах, усі начальники зв'язку бригад, полків і батальйонів вибудовують альтернативні канали. Це радіорелейки, це оптоволоконні лінії зв'язку, це аж до того, що модеми LTE, це adsl-модеми. Чого тільки не побачиш. Але хлопці розуміють, що старлінк може відключитися, і не роблять ставку на нього. Для кого старлінк актуальний? Це для наших пілотів, тому що у нас багато йде трансляцій, багато йде цілевказань. Хто працює з БПЛА, це все знають. Але якщо Старлінк відключать, якщо так трапиться, у нас не ляже зв'язок. Ми ведемо бойові дії на Курському напрямку - це територія Російської Федерації, де старлінк не працює. Але це не заважає нам вести там бойові дії і координувати там роботу наших військ. Тому все можливо. Що ми говоримо зараз про старлінк? Зараз в Україні працює кілька десятків тисяч офіційно зареєстрованих старлінків на балансі Збройних Сил. Частина цих старлінків для військовослужбовців працюють безоплатно, оплачуються урядами різних країн, різними фондами. Інша частина старлінків - це може бути... Точної оцінки досі немає. Це може бути ще 30 тисяч, ще 60 тисяч старлінків. Тому що ці старлинки не стоять на обліку в Збройних Силах. Це особисті старлінки людей, за які вони платять абонентську плату. У сумі ми можемо говорити про кількість старлінків до 100 тисяч в Україні. І ця кількість перевищує всі старлінки, які є в Європі. На цих старлінках SpaceX заробляють на місяць близько 10 млн доларів. Кожного місяця. Тому для SpaceX, для Ілона Маска, як би він там не слухався Трампа або щось не хотів, для нього це just business. Це велика сума грошей, яку він заробляє. Я також хочу сказати, що старлінки, які оплачують інші країни для нас, вони оплачуються за комерційним тарифом. Цей тариф у кілька разів дорожчий, ніж звичайний тариф. Тому це все є джерела грошей. І я глибоко сумніваюся, що SpaceX піде, скажімо так, на цей крок, виключивши Україну з території зони обслуговування Старлінка. Це просто навіть нелогічно з точки зору популяризації старлінка і роботи старлінків для інших країн. Тому що зараз вводять багато спеціальних пакетів для військових різних країн, гарантують зв'язок, гарантують захист інформації, якість зв'язку. Тому не поспішайте. Я б не поспішав розводити паніку. Жодних симптомів немає наразі до того, що старлінк буде відключено. Якщо навіть Старлінк буде відключено... Так, для нас це буде велика проблема. Дя нас це буде дуже болісно, але це не буде катастрофа для армії. Ми будемо воювати далі, ми будемо використовувати альтернативні канали. У нас є такі супутникові канали. Як мінімум, ще кілька. Так, вони дорожчі, вони низькошвидкісні, вони працюють частина на геостаціонарних супутниках, частина на інших типах супутників. Але вони є. Тому ще раз прошу не піддаватися паніці, тому що багато речей вкидає саме Російська Федерація. Тому що їм зручно сіяти ось цю паніку, як ви розумієте, зараз. Яка пов'язана з Трампом і всіма подіями, які розвиваються навколо України.
Усе, що хотів сказати, сказав.