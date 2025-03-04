ЕС может предложить Украине IRIS² вместо Starlink, но не раньше 2030 года, - Еврокомиссия

Европейская система космической связи IRIS² могла бы заменить Starlink, который украинские военные используют на поле боя. Однако запустят эту систему только в 2030 году.

Об этом рассказал представитель Европейской комиссии Тома Ренье во время брифинга в Брюсселе, передает"Укрsнформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда речь идет о вероятном замещении Starlink - подобная европейская система IRIS² будет операционно способной в 2030 году. К этому времени мы предлагаем альтернативные решения в рамках программы GovSatCom (правительственная спутниковая связь), которая объединяет и использует существующие спутниковые возможности стран-членов ЕС. Украина выразила интерес к тому, чтобы воспользоваться преимуществами GovSatCom, и мы сейчас рассматриваем этот запрос",- сказал представитель Еврокомиссии.

В системе GovSatCom речь идет об использовании существующих космических возможностей таких стран, как Франция, Германия, Италия, Люксембург и других, участвующих в этом проекте.

Отмечается, что новая система должна заработать уже в этом году, но привлечение к этому проекту Украины еще должно быть согласовано между европейскими странами-участницами.

В то же время? Ренье отметил, что только развертывание спутниковой системы IRIS² может предоставить потенциал для решения оперативных задач, подобных тем, которые сейчас решаются в Украине с помощью Starlink.

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