Вражеские беспилотники зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО
Вечером вторника, 4 марта, в Киевской области по российским беспилотникам работают Силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Жителей призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
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