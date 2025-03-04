Вражеские беспилотники зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО

Вечером вторника, 4 марта, в Киевской области по российским беспилотникам работают Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Жителей призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Читайте также: Ночью "Шахеды" атаковали Киевскую область: повреждена гражданская инфраструктура в трех районах