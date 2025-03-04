РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11610 посетителей онлайн
Новости Война Работа ПВО на Киевщине
705 0

Вражеские беспилотники зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО

ПВО по шахедам работает на Киевщине

Вечером вторника, 4 марта, в Киевской области по российским беспилотникам работают Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Жителей призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Читайте также: Ночью "Шахеды" атаковали Киевскую область: повреждена гражданская инфраструктура в трех районах

Автор: 

беспилотник (3559) Киевская область (4118) ПВО (2721) война в Украине (3598)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 