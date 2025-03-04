Минюст назвал необычные имена, которые дают детям во время войны: Миролюб и Джавелина
В течение 2022-2025 годов некоторые родители в Украине проявили оригинальность и патриотизм в выборе имени для своих новорожденных детей.
Об этом сообщает Министерство юстиции, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, среди мальчиков появились редкие имена: Миролюб, Ян-Джавелин и Артур-Байрактар. Имена вдохновлены известными беспилотниками и противотанковыми ракетными комплексами.
Среди девочек встречались имена Джавелина, Аделина-Джавелина и Джавелина-Дидем.
Отдельного внимания заслуживает имя Стефания, популярность которого стремительно возросла после победы украинской группы на Евровидении-2022 с одноименной песней.
Также в период войны называли деток другими, редко используемыми именами. Среди них:
- Тристан, Ихан, Умар, Тахир, Алиджан, Тенгиз, Ольгерт, Чиприан, Эскиндер, Натанаил.
- Джасмин, Яснарада, Квитка, Глафира, Дара, Нана, Барбара, Сладислава, Ляля, Мэри-Михайлина.
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Боневтіка
І тільки ідіоти не змінюються...
БОЧ рВФ 260612 (биологический объект человека рода Ворониных Фроловых)
Люцифер
В России также зарегистрированы 2 России
В Нижнем Тагиле также живет Приватизация
Влапунал - Владимир Путин - наш лидер
Гус в честь Гуса Хиддинка
Пороф - позор российскому футболу
Редуксин живет в Подмосковье, его мама назвала так сына в честь лекарства, благодаря которому она смогла похудеть и встретить будущего мужа
Прахлада именно через А
Там такий політ фантазії, що нашим і не снилося. 😁
Іскандер - древнє ім'я, поширене серед частини мусульманських народів.
Правда більшість москалів цього не знають і трактують по своєму.
Основна версія:
Іскандер - ім'я найбільш поширене серед тюркських мусульманських народів - вперше і найбільше в давнину зустрічалось серед татар.
Коли потрапило до арабського світу, то воно арабізувалось і стало - Аль-Іскандер.
Пізніше потрапило до Греції - там воно набуло місцевого звучання - Александер (українською - Олександр).
А Македонський народився вже після цього.
Просто деякі міфотворці ******* приписувати багато чого можновладцям: Македонському, Чінгісхану, Батию, пєтці першому, Наполеону та іншим.
Як приклад - деякі москальські міфотворці дописались до того, що катька вторая придумала борщ і завезла його до України
Або слово "філософ", - "любомудр". Іпполіт, - Розпрягокінь ("розпрягаючий коней").
"Гіпопотам", - "річковий кінь". Месопотамія, - "Міжріччя".
Журналісти з'їздили на Закарпаття і дізналися подробиці про новонародженого хлопчика, якого назвали Зеленський. Він з'явився у сім'ї ромів і живе у таборі.
Джерело: журналіст Віталій Глагола у Facebook, "Суспільне"
Деталі: Як вдалося з'ясувати Глаголі, народився хлопчик 23 березня в Ужгороді. Його повне ім'я - Дьопйош Зеленський Євгенович.
Мати дитини звати Магдалиною, з чоловіком вона не живе. Жінка заявила, що пишається незвичним ім'ям свого сина.
У маленького Зеленського є п'ятеро братів і сестер - Каріна, Марія, Ангеліна, Крістіан та Назар. Найстаршій Каріні вже 23 роки.
Як з'ясувало "Суспільне", Магдалина назвала свого сина прізвищем президента, бо завжди дивиться програму "Розсміши коміка", а також стежить за новинами з главою держави. Розповідає, що він їй подобається. Зменшено-пестливу форму імені для своєї дитини не використовуватиме.
Пряма мова: "Тільки Зеленський. Його ім'я називатимуть тільки так. Я так вирішила".
Мою бывшею хотели назвать Олимпиада, она 1980г рождения, в честь олимпиады в маскве. Но передумали, назвали Ольга
Уж лучше чем даздраперма
У нас на Галичині з давна поширене жіноче ім'я Стефанія. В моїй родині теж було.
Окрім того - дружня порада - спробуйте не хамити не знайомим людям в інтернеті.
Глибше вивчайте етно-культурну історію усієї України - а не послуговуйтесь стереотипами нав'язаними москальськими окупантами за останніх 300років.
Можете також поцікавитись азійсько-турецьким походженням свого власного імені Trofim - думаю вам буде цікаво.
Бувайте здорові.
Від третьої дружини троє дітей, - хлопчик X Æ A-12 (читається Ікс-Еш-Ей-Твелв, або Ікс-Еш-Архангел), дочка Екза Дарк Сайдіріель, і син Техно "Тау" Механікус.
Від четвертої, - четверо. Близнюки Страйдер і Азур, дочка Аркадія, і син Селдон Лікург.