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Новости Детские имена в Украине во время войны
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Минюст назвал необычные имена, которые дают детям во время войны: Миролюб и Джавелина

роддом, младенец

В течение 2022-2025 годов некоторые родители в Украине проявили оригинальность и патриотизм в выборе имени для своих новорожденных детей.

Об этом сообщает Министерство юстиции, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди мальчиков появились редкие имена: Миролюб, Ян-Джавелин и Артур-Байрактар. Имена вдохновлены известными беспилотниками и противотанковыми ракетными комплексами.

Среди девочек встречались имена Джавелина, Аделина-Джавелина и Джавелина-Дидем.

Отдельного внимания заслуживает имя Стефания, популярность которого стремительно возросла после победы украинской группы на Евровидении-2022 с одноименной песней.

детские имена

Читайте также: Мрия, Джавелина, Искандер и Волислав - в Минюсте рассказали, как украинцы называли детей в 2022 году

Также в период войны называли деток другими, редко используемыми именами. Среди них:

  • Тристан, Ихан, Умар, Тахир, Алиджан, Тенгиз, Ольгерт, Чиприан, Эскиндер, Натанаил.
  • Джасмин, Яснарада, Квитка, Глафира, Дара, Нана, Барбара, Сладислава, Ляля, Мэри-Михайлина.

Автор: 

дети (6479) имя (40) Минюст (1749)


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Топ комментарии
+20
Епоха Даздраперм та Вілен змінилася Джавелінами та Байрактарами.
І тільки ідіоти не змінюються...
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04.03.2025 23:47
+11
Зенелох

Боневтіка
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04.03.2025 23:45
+8
У нас , що радянщина в крові? З усього підряд ліпимо собі ідолів, а потім:" ой та як він міг..., та вони нас кинули..., в едараси" і тд. Ну допоки хтось щось приємне не скаже і знову розпливемося в дякувані.😔
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04.03.2025 23:49
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Зенелох

Боневтіка
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04.03.2025 23:45 Ответить
ггг) Янелоха), Єрмачін(а)
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05.03.2025 01:19 Ответить
На одну Джавеліну вже менше
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04.03.2025 23:46 Ответить
Епоха Даздраперм та Вілен змінилася Джавелінами та Байрактарами.
І тільки ідіоти не змінюються...
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04.03.2025 23:47 Ответить
******** - передовое дело радует Сталина.

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05.03.2025 00:17 Ответить
У нас , що радянщина в крові? З усього підряд ліпимо собі ідолів, а потім:" ой та як він міг..., та вони нас кинули..., в едараси" і тд. Ну допоки хтось щось приємне не скаже і знову розпливемося в дякувані.😔
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04.03.2025 23:49 Ответить
Зате ржака, коли на кацапії дітей називають Путінінами та Іскандерами.
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04.03.2025 23:53 Ответить
Бл* вперше таке чую. Ну в них то пох.
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04.03.2025 23:57 Ответить
Виагра (такая девочка живет в подмосковном Королеве)
БОЧ рВФ 260612 (биологический объект человека рода Ворониных Фроловых)
Люцифер
В России также зарегистрированы 2 России
В Нижнем Тагиле также живет Приватизация
Влапунал - Владимир Путин - наш лидер
Гус в честь Гуса Хиддинка
Пороф - позор российскому футболу
Редуксин живет в Подмосковье, его мама назвала так сына в честь лекарства, благодаря которому она смогла похудеть и встретить будущего мужа
Прахлада именно через А

Там такий політ фантазії, що нашим і не снилося. 😁
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05.03.2025 00:05 Ответить
Ну влапуанал * пать поржав 🤣🤣🤣
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05.03.2025 00:08 Ответить
Малесенька правка.
Іскандер - древнє ім'я, поширене серед частини мусульманських народів.
Правда більшість москалів цього не знають і трактують по своєму.
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05.03.2025 00:13 Ответить
Іскандер, - це східний варіант імені Олександр. Стало популярним на Сході після завоювань Олександра Македонського, якого називали Іскандер Зуль-Карнайн (Олександр Двохрогий). Двохрогий, бо Олександр Македонський носив шолом із двома золотими рогами, таким чином асоціюючи себе із богом Зевсом, якого ототожнювали з биком.
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05.03.2025 00:36 Ответить
Це усього одна з версій, причому хибна.
Основна версія:
Іскандер - ім'я найбільш поширене серед тюркських мусульманських народів - вперше і найбільше в давнину зустрічалось серед татар.
Коли потрапило до арабського світу, то воно арабізувалось і стало - Аль-Іскандер.
Пізніше потрапило до Греції - там воно набуло місцевого звучання - Александер (українською - Олександр).
А Македонський народився вже після цього.
Просто деякі міфотворці ******* приписувати багато чого можновладцям: Македонському, Чінгісхану, Батию, пєтці першому, Наполеону та іншим.
Як приклад - деякі москальські міфотворці дописались до того, що катька вторая придумала борщ і завезла його до України
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05.03.2025 02:27 Ответить
Какой предатель придумал имя Миролюб.
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04.03.2025 23:55 Ответить
А грецьке ім'я Філіп, яке перекладається, як Любокінь ("******** коней")?
Або слово "філософ", - "любомудр". Іпполіт, - Розпрягокінь ("розпрягаючий коней").
"Гіпопотам", - "річковий кінь". Месопотамія, - "Міжріччя".
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05.03.2025 01:04 Ответить
Бедные дети ...хорошо,что есть закон с 14 лет право поменять фамилию имя и отчество
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04.03.2025 23:58 Ответить
Маленький Дьопйош Зеленський: з'явилися деталі про новонародженого тезку президента

Журналісти з'їздили на Закарпаття і дізналися подробиці про новонародженого хлопчика, якого назвали Зеленський. Він з'явився у сім'ї ромів і живе у таборі.

Джерело: журналіст Віталій Глагола у Facebook, "Суспільне"

Деталі: Як вдалося з'ясувати Глаголі, народився хлопчик 23 березня в Ужгороді. Його повне ім'я - Дьопйош Зеленський Євгенович.

Мати дитини звати Магдалиною, з чоловіком вона не живе. Жінка заявила, що пишається незвичним ім'ям свого сина.

У маленького Зеленського є п'ятеро братів і сестер - Каріна, Марія, Ангеліна, Крістіан та Назар. Найстаршій Каріні вже 23 роки.

Як з'ясувало "Суспільне", Магдалина назвала свого сина прізвищем президента, бо завжди дивиться програму "Розсміши коміка", а також стежить за новинами з главою держави. Розповідає, що він їй подобається. Зменшено-пестливу форму імені для своєї дитини не використовуватиме.

Пряма мова: "Тільки Зеленський. Його ім'я називатимуть тільки так. Я так вирішила".

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04.03.2025 23:58 Ответить
Ну это лучше чем Даздраперма
Мою бывшею хотели назвать Олимпиада, она 1980г рождения, в честь олимпиады в маскве. Но передумали, назвали Ольга
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04.03.2025 23:59 Ответить
Думав оце, як пожартувати з цього, але...сумно щось. Сумно, що повно батьків, що починають знущатись зі своїх дітей, вже на етапі вигадування їм кретинських імен.
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04.03.2025 23:59 Ответить
После 16 лет каждый может изменить своё имя как хочет.
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05.03.2025 00:04 Ответить
Тобто якійсь нещасній дівчинці 16 років доведеться бути Джавеліною?
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05.03.2025 00:19 Ответить
Норм имя
Уж лучше чем даздраперма
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05.03.2025 00:36 Ответить
Ніколи б не назвав дитину на честь зброї. Зв'язування зі смертю.
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05.03.2025 00:53 Ответить
Но прежде нужно пройти через школу...
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05.03.2025 07:28 Ответить
Приємно бачити у списку поширене з давнини на Галичині і Буковині ім'я Стефанія.
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05.03.2025 00:27 Ответить
То на Галичині і Буковині називають. У нас свої імена і дітей називають як і раніше називають, а ти далі вір брехні з мережі.
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05.03.2025 05:04 Ответить
Шановний Trofim не розводьте чвари між різними етно-культурними регіонами України.
У нас на Галичині з давна поширене жіноче ім'я Стефанія. В моїй родині теж було.

Окрім того - дружня порада - спробуйте не хамити не знайомим людям в інтернеті.

Глибше вивчайте етно-культурну історію усієї України - а не послуговуйтесь стереотипами нав'язаними москальськими окупантами за останніх 300років.

Можете також поцікавитись азійсько-турецьким походженням свого власного імені Trofim - думаю вам буде цікаво.
Бувайте здорові.
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05.03.2025 12:12 Ответить
Тут на сайте есть пользователь с ником Пофистал ...
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05.03.2025 00:34 Ответить
Добре, що діти взагалі народжуються. Називати дитину незвичайним ім'я корисно для дитини. Її легше запам'ятовують інші. Коли у класі три Насті і чотири Дарини (вибачте, якщо когось зачепило), то умовна Варвара голубить слух). Маю досвід називати дітей рідкісними іменами, щоправда, не такими авангардними, як у статті. Усі мої діти задоволені і не планують змінювати. А сама маю по-батькові комуняцьку абревіатуру, але ставлюсь до цього іронічно і за нагоди кляну вождя сітового пролетаріату)
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05.03.2025 01:00 Ответить
"- Сколько я ни встречал собак с затейливыми кличками, все они никуда не годились..."Дж.Лондон. В данном случае применимо,похоже,к интеллекту родителей.
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05.03.2025 01:00 Ответить
У дітей Ілона Маска прикольні імена. Всього у нього їх 14.

Від третьої дружини троє дітей, - хлопчик X Æ A-12 (читається Ікс-Еш-Ей-Твелв, або Ікс-Еш-Архангел), дочка Екза Дарк Сайдіріель, і син Техно "Тау" Механікус.

Від четвертої, - четверо. Близнюки Страйдер і Азур, дочка Аркадія, і син Селдон Лікург.
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05.03.2025 01:37 Ответить
странно что патроном не назвали и байрактаром
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05.03.2025 02:34 Ответить
Мужики на войну ушли и понеслось:Тристан, Ихан, Умар, Тахир, Алиджан, Тенгиз, Ольгерт, Чиприан, Источник: https://censor.net/ru/n353
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05.03.2025 02:45 Ответить
Ото Глафіра чи Ляля років так у 13-15 подякують батькам)
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05.03.2025 04:13 Ответить
Якщо в батьків немає розуму, то ніхто в цьому не винен.
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05.03.2025 05:01 Ответить
 
 