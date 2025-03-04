Минюст назвал необычные имена, которые дают детям во время войны: Миролюб и Джавелина

В течение 2022-2025 годов некоторые родители в Украине проявили оригинальность и патриотизм в выборе имени для своих новорожденных детей.

Об этом сообщает Министерство юстиции, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди мальчиков появились редкие имена: Миролюб, Ян-Джавелин и Артур-Байрактар. Имена вдохновлены известными беспилотниками и противотанковыми ракетными комплексами.

Среди девочек встречались имена Джавелина, Аделина-Джавелина и Джавелина-Дидем.

Отдельного внимания заслуживает имя Стефания, популярность которого стремительно возросла после победы украинской группы на Евровидении-2022 с одноименной песней.

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Также в период войны называли деток другими, редко используемыми именами. Среди них: