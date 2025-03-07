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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы
Вечером пятницы, 7 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые группы вражеских беспилотников фиксировались на юге.
"Угроза применения ударных вражеских БпЛА для Херсонской и Николаевской областей", - сообщили ВС в 20:22.
В 20:34 ВС сообщили о:
- БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы;
- БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный (Черниговщина);
- БпЛА в центральной части Сумщины, курс южный (Полтавщина).
Обновленная информация о движении вражеских БПЛА
В 21:35 ВС сообщили:
- Группы БПЛА следует через Сумщину и Черниговщину в направлении Киевщины, курс юго-западный;
- БПЛА на севере и юге Полтавщины, курс южный;
- БПЛА в Харьковской области, курс южный;
- Группы БПЛА приближаются к Одессе с востока, на Черноморск с юга.
Обновление
В 22:12 ВС сообщили о:
- Группы БпЛА следует через Сумщину и Черниговщину в направлении Киевщины по западному и юго-западному курсу.
- Группы БпЛА следует через Сумщину и Полтавщину в направлении Черкасщины юго-западным курсом.
- Группы через Сумщину на Полтавщину южным курсом.
- Группы БпЛА следует через Харьковщину в направлении Днепропетровщины (вектор движения Днепр и Кривой Рог), курс южный.
- БпЛА в Одесской области. Курс северо-западный.
Обновление
В 23:29 ВС сообщили:
- Группы БпЛА через Сумщину на Полтавщину по южному курсу.
- Группы БпЛА на востоке и юго-востоке Полтавщины направляются в Днепропетровщину и Кировоградщину.
- БПЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей, курс западный.
- БпЛА на северо-востоке Харьковщины двигаются в направлении Полтавщины, курс юго-западный.
- БпЛА в центральные части Харьковщины направляются в западном направлении.
- БПЛА на востоке Кировоградщины, курс западный.
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+9 Русскоязычный Бандеровец
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+7 Марта Шепель #549182
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Також Трамп підтвердив, що Путін користується тим, що Штати обмежили доступ Києва до розвідданих та військової допомоги.
"Будь-хто на його місці робив би те саме", - сказав він.
За його словами, він поставив на паузу військову допомогу Україні, аби "зупинити смерті". Трамп заявив, що має знати, чи хоче Україна врегулювати конфлікт.
Ось така ось х-ня малята - ось такий парадокс.
На малюнку іранська преса якщо що...
Трамп підтвердив, що Путін користується тим, що Штати обмежили доступ Києва до розвідданих та військової допомоги.
"Будь-хто на його місці робив би те саме", - сказав він
Там де міліард дерев?
При Пороху очередей по всій Україні не було. А була найбільша в Європі атомна електростанція і літали літаки. Зе все це проsрав і продовжує цим займатися.
Уже походу и 30мм пошли
Нікополь теж часто згадують , хоч місто значно меньше, тобто руйнування мощні!!
Дякуємо верховному шашличнику за сухопутний коридор в Крим і здачу ЗАЕС без бою.
Що кожного дня наших людей вбивають а Хуцпарик шипить що "Україна нє хочєт міра"... / Гнусского міра/
чим дуже посилить мир в Україні.
до цього все йде...
затримка недовга за четвертим...
нe просто ж так три падлюки зібрались
але ви мабуть праві....
все прийде, чекайте ))
коли без персонального образілова,
а так свою думку яку я не зрозумів...