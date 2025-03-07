Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы

Вечером пятницы, 7 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые группы вражеских беспилотников фиксировались на юге.

"Угроза применения ударных вражеских БпЛА для Херсонской и Николаевской областей", - сообщили ВС в 20:22.

В 20:34 ВС сообщили о:

БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы;

БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный (Черниговщина);

БпЛА в центральной части Сумщины, курс южный (Полтавщина).

Обновленная информация о движении вражеских БПЛА

В 21:35 ВС сообщили:

Группы БПЛА следует через Сумщину и Черниговщину в направлении Киевщины, курс юго-западный;

БПЛА на севере и юге Полтавщины, курс южный;

БПЛА в Харьковской области, курс южный;

Группы БПЛА приближаются к Одессе с востока, на Черноморск с юга.

Обновление

В 22:12 ВС сообщили о:

Группы БпЛА следует через Сумщину и Черниговщину в направлении Киевщины по западному и юго-западному курсу.

Группы БпЛА следует через Сумщину и Полтавщину в направлении Черкасщины юго-западным курсом.

Группы через Сумщину на Полтавщину южным курсом.

Группы БпЛА следует через Харьковщину в направлении Днепропетровщины (вектор движения Днепр и Кривой Рог), курс южный.

БпЛА в Одесской области. Курс северо-западный.

Обновление

В 23:29 ВС сообщили:

Группы БпЛА через Сумщину на Полтавщину по южному курсу.

Группы БпЛА на востоке и юго-востоке Полтавщины направляются в Днепропетровщину и Кировоградщину.

БПЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей, курс западный.

БпЛА на северо-востоке Харьковщины двигаются в направлении Полтавщины, курс юго-западный.

БпЛА в центральные части Харьковщины направляются в западном направлении.

БПЛА на востоке Кировоградщины, курс западный.

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