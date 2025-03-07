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Новости Война Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы

россияне атакуют ударными БпЛА

Вечером пятницы, 7 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые группы вражеских беспилотников фиксировались на юге.

"Угроза применения ударных вражеских БпЛА для Херсонской и Николаевской областей", - сообщили ВС в 20:22.

В 20:34 ВС сообщили о:

  • БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы;
  • БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный (Черниговщина);
  • БпЛА в центральной части Сумщины, курс южный (Полтавщина).

Обновленная информация о движении вражеских БПЛА

В 21:35 ВС сообщили:

  • Группы БПЛА следует через Сумщину и Черниговщину в направлении Киевщины, курс юго-западный;
  • БПЛА на севере и юге Полтавщины, курс южный;
  • БПЛА в Харьковской области, курс южный;
  • Группы БПЛА приближаются к Одессе с востока, на Черноморск с юга.

Обновление

В 22:12 ВС сообщили о:

  • Группы БпЛА следует через Сумщину и Черниговщину в направлении Киевщины по западному и юго-западному курсу.
  • Группы БпЛА следует через Сумщину и Полтавщину в направлении Черкасщины юго-западным курсом.
  • Группы через Сумщину на Полтавщину южным курсом.
  • Группы БпЛА следует через Харьковщину в направлении Днепропетровщины (вектор движения Днепр и Кривой Рог), курс южный.
  • БпЛА в Одесской области. Курс северо-западный.

Обновление

В 23:29 ВС сообщили:

  • Группы БпЛА через Сумщину на Полтавщину по южному курсу.
  • Группы БпЛА на востоке и юго-востоке Полтавщины направляются в Днепропетровщину и Кировоградщину.
  • БПЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей, курс западный.
  • БпЛА на северо-востоке Харьковщины двигаются в направлении Полтавщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в центральные части Харьковщины направляются в западном направлении.
  • БПЛА на востоке Кировоградщины, курс западный.

Смотрите также: Силы Обороны Юга сбили четыре российских разведБПЛА: три Supercam и один Zala. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3520) Воздушные силы (2241) война в Украине (3416)


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Топ комментарии
+9
Зе якраз не мимо, а прямо.
При Пороху очередей по всій Україні не було. А була найбільша в Європі атомна електростанція і літали літаки. Зе все це проsрав і продовжує цим займатися.
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07.03.2025 22:56
+7
Не покидає мене відчуття, що ...уйло з трампушкою разом грають. Перший обстрілює, а другий на переговори (здачу) схиляє.
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07.03.2025 21:51
+5
Орки від Нікополя на відстані 5 км. через Дніпро. Будинки на береговій лінії вже всі зруйновані.
Дякуємо верховному шашличнику за сухопутний коридор в Крим і здачу ЗАЕС без бою.
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07.03.2025 23:08
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Да вы шо. вот никогда такого не было
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07.03.2025 20:41 Ответить
"Я вірю йому. Я вважаю, що ми ладнаємо з Росією дуже добре. Прямо зараз вони сильно ******** Україну. Якщо чесно, я вважаю, що вести справи з Україною важче. І у них немає карт", - заявив Трамп.

Також Трамп підтвердив, що Путін користується тим, що Штати обмежили доступ Києва до розвідданих та військової допомоги.

"Будь-хто на його місці робив би те саме", - сказав він.

За його словами, він поставив на паузу військову допомогу Україні, аби "зупинити смерті". Трамп заявив, що має знати, чи хоче Україна врегулювати конфлікт.
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08.03.2025 04:07 Ответить
якби Україна обрала собі в союзники Іран, Китай чи північну Карею замість США такої ганьби не було б.

Ось така ось х-ня малята - ось такий парадокс.

На малюнку іранська преса якщо що...

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08.03.2025 05:54 Ответить
Не понял, а как же сильное заявление Трампа ? Теперь хана пути на него введут банковские санкции
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07.03.2025 20:44 Ответить
ХИБА НЕ СИЛЬНА ЗАЯВА!!!

Трамп підтвердив, що Путін користується тим, що Штати обмежили доступ Києва до розвідданих та військової допомоги.

"Будь-хто на його місці робив би те саме", - сказав він
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08.03.2025 04:08 Ответить
А що хіба хоч одна ніч була без них ? коли ворог відчуває свою безкарність ну що раз в тиждень якийсь прилот з незначними пошкодженнями на нафтопереробний і все ,але є казарми на окупованих територіях де перебувають близько 600 тисяч окупантів чому туди немає атак.
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07.03.2025 20:46 Ответить
А де мільйон дронів Зеленського?
Там де міліард дерев?
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07.03.2025 20:54 Ответить
Ну тут как сказать. Зе тут скорее всего мимо, но последние несколько дней вечерами у нас очереди крупнокалиберные постоянно
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07.03.2025 21:51 Ответить
Зе якраз не мимо, а прямо.
При Пороху очередей по всій Україні не було. А була найбільша в Європі атомна електростанція і літали літаки. Зе все це проsрав і продовжує цим займатися.
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07.03.2025 22:56 Ответить
Не покидає мене відчуття, що ...уйло з трампушкою разом грають. Перший обстрілює, а другий на переговори (здачу) схиляє.
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07.03.2025 21:51 Ответить
***, ****, крупнокалиберка хреначит очередями
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07.03.2025 21:59 Ответить
***, тут фестиваль крупнокалиберки
Уже походу и 30мм пошли
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07.03.2025 22:02 Ответить
Ау, тут ****** в Харькове, а вы не в зуб ногой🤔
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07.03.2025 22:08 Ответить
А ще дивіться що залишилось від Херсона!! Щодня пекло, і зебіли мовчать!!
Нікополь теж часто згадують , хоч місто значно меньше, тобто руйнування мощні!!
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07.03.2025 22:44 Ответить
Орки від Нікополя на відстані 5 км. через Дніпро. Будинки на береговій лінії вже всі зруйновані.
Дякуємо верховному шашличнику за сухопутний коридор в Крим і здачу ЗАЕС без бою.
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07.03.2025 23:08 Ответить
Хтось може інформувати про це Потужний американський Нарід?
Що кожного дня наших людей вбивають а Хуцпарик шипить що "Україна нє хочєт міра"... / Гнусского міра/
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07.03.2025 22:43 Ответить
Чем ближе к конкретным переговорам тем темнее и длиннее ночи, и пока рыжее ***** будет атаковать рф в микрофон махая пальчиком, плешивое ***** будет запускать все что есть по спящим городам! Но... не забывайте, путин не хотел войны и жаждит мира!
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08.03.2025 00:08 Ответить
Эта мір уже??? Шо там піджей каже? Оральний кабьїнет?
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08.03.2025 01:41 Ответить
Як завжди, ***** класний парень, хоче миру, не хотів починати війну, почав бо винні папєрєднік і яго адміністрація! Руде знов забуло прийняти ліки та працює над миром у всьму світі!
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08.03.2025 02:18 Ответить
зараз доня почне передавати зброю і розвіддані на кацапію
чим дуже посилить мир в Україні.
до цього все йде...
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08.03.2025 02:41 Ответить
три вершника апокаліпсіса вже збіглись у чясі - *****, рудий і зелений,
затримка недовга за четвертим...
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08.03.2025 02:46 Ответить
Цікаво хто стане четвертим монстром ,, миру"?
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08.03.2025 03:46 Ответить
не знаю, але обов'язково якась падла з'явиться...
нe просто ж так три падлюки зібрались
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08.03.2025 03:53 Ответить
Так вже вимальовується.трамп збирається перекидати війська нато з Німеччини в угорщину.Я думаю,орбану Закарпаття дуже муляє...
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08.03.2025 06:20 Ответить
не фіга не поняв вашу думку, крім "бубу не чіпайте",
але ви мабуть праві....
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08.03.2025 04:59 Ответить
вже все даю - чекайте і номер картки і пін і ключі новою поштою ...
все прийде, чекайте ))
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08.03.2025 05:19 Ответить
ви вибачені раз і назавжди,
коли без персонального образілова,
а так свою думку яку я не зрозумів...
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08.03.2025 05:03 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501851/ В Росії заявили про атаку безпілотників на НПЗ у Ленінградській області
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08.03.2025 06:50 Ответить
В ночь на 8 марта силы ПВО уничтожили и перехватили 31 украинский дрон над четырьмя регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны.
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08.03.2025 06:54 Ответить
а це значить шо всі розвіддані Є !
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08.03.2025 06:56 Ответить
Обломки дрона повредили резервуар на НПЗ в Ленобласти.
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08.03.2025 07:00 Ответить
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08.03.2025 07:07 Ответить
 
 