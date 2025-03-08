Нидерланды ускоряют военную поддержку Украины, - Брекельманс

Нидерланды ускоряют военную поддержку Украины.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс по итогам встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нидерланды ускоряют военную поддержку Украины. Вместе с министром обороны Украины Умеровым обсуждал, как мы можем сделать дополнительные шаги для закрытия насущных потребностей, таких как беспилотники, боеприпасы и противовоздушная оборона", - сказал Брекельманс.

Он подчеркнул, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку со стороны Нидерландов в борьбе с российской агрессией.

Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров во время рабочей поездки в Нидерланды провел встречу с коллегой Рубеном Брекельмансом. В частности, темой переговоров были 700 миллионов евро, которые Нидерланды выделяют Украине на проект по разработке и производству дронов.

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