Враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине в Курской области, - DeepState. КАРТА

Войска РФ имеют продвижение на территории двух населенных пунктов в Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине", - говорится в сообщении.

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Старая Сорочина и Малая Сорочина

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ пытается перекрыть логистику ВСУ, враг имеет преимущество в БПЛА.

Ситуация в Курской области

Ранее в ЦПД заявили, что в пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.

По данным СМИ, россияне прорвались через украинский рубеж обороны возле Суджи.