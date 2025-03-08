Враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине в Курской области, - DeepState. КАРТА
Войска РФ имеют продвижение на территории двух населенных пунктов в Курской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине", - говорится в сообщении.
Старая Сорочина и Малая Сорочина
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ пытается перекрыть логистику ВСУ, враг имеет преимущество в БПЛА.
Ситуация в Курской области
Ранее в ЦПД заявили, что в пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.
По данным СМИ, россияне прорвались через украинский рубеж обороны возле Суджи.
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Мапу, здається, оновлено одразу за 7, 6 та 5 березня. Оті Сорочини, то фігня. А от те, що ворог розділив наш плацдарм на 2 частини, в районі Курилівки, майже вийшовши на державний кордон, то якось залишилось за кадром...