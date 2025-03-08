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Новости Боевые действия на Курщине Обновление карты DeepState
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Враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине в Курской области, - DeepState. КАРТА

карта дип стейт Курщина

Войска РФ имеют продвижение на территории двух населенных пунктов в Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине", - говорится в сообщении.

Также читайте: ВСУ могут отступить из Курской области РФ из-за риска окружения, - Politico

карта дип стейт Курщина
Старая Сорочина и Малая Сорочина

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ пытается перекрыть логистику ВСУ, враг имеет преимущество в БПЛА.

Ситуация в Курской области

Ранее в ЦПД заявили, что в пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.

По данным СМИ, россияне прорвались через украинский рубеж обороны возле Суджи.

Автор: 

боевые действия (3917) Курск (1072) DeepState (68)


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Топ комментарии
+13
Всі ці "здобутки" завдяки криворіжському "генералісімусу".
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08.03.2025 07:56
+11
Выйти надо с тех мест. И подать это действие как содействие к миру и переговорам. Или опять в который раз очередной Иловайск.
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08.03.2025 07:24
+9
Так примусь його його.
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08.03.2025 07:42
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Выйти надо с тех мест. И подать это действие как содействие к миру и переговорам. Или опять в который раз очередной Иловайск.
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08.03.2025 07:24 Ответить
А чому саме Іловайськ?
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08.03.2025 07:29 Ответить
Вийти треба путлєру з України, й подати це, як сприяння миру й перемовинам.
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08.03.2025 07:32 Ответить
Так примусь його його.
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08.03.2025 07:42 Ответить
Коли ми останній раз когось оточували, і знищували у котлах? Навіть не пам'ятаю
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08.03.2025 09:58 Ответить
Тогда надо выйти со всех городов а то вдруг будет как Иловайск
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08.03.2025 07:57 Ответить
Порада від того, хто закликає стріляти по численним трансформаторним будкам замість нечисленних НПЗ.
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08.03.2025 10:01 Ответить
Опять одно и тоже, выдвинулись вперёд и пролюбили фланг, прикрытый тро...
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08.03.2025 07:54 Ответить
Всі ці "здобутки" завдяки криворіжському "генералісімусу".
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08.03.2025 07:56 Ответить
За кого голосував?
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08.03.2025 08:53 Ответить
За зелупу він голосував!
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08.03.2025 09:36 Ответить
Яке ЗСУ, тупа зебіляка, то були добробати в шльопках і на ПАЗиках, які оточили регулярні війська кацапії, в 2014, а у нас зараз 2025, і відбірні частини, які гундоса потвора і строк кинули на м'ясорубку. Лікуйся, зебіляка тупа, і долучайся до лав ЗСУ
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08.03.2025 10:00 Ответить
Если у Сырского нет сил и талантов держать столь растянутый фронт, то нам надо его сужать. Тогда может сможем противостоять простой, как три копейки, тактике РФ окружать города. А так идея Зельки обменять Суджу на что-то обернется котлом и бросанием раненых и смертников, как уже было не раз.
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08.03.2025 08:10 Ответить
Что значит нет сил и талантов ? Там 7 месяцев атакуют нон стоп ? Перед переговорами ещё сильнее пошло давление
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08.03.2025 08:18 Ответить
То и значит. Всегда РФ атакует по флангам и окружает город. Значит нет нашей обороны, военных и укреплений в местах "клещей".
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08.03.2025 08:24 Ответить
А хто заважав Сирку, окрім одного курського плацдарму захопити ще декілька невеликих, щоб розтягнути сили кацапів? Чи дочекалися, що їхній кордон став схожий на "лінію суровікіна"?
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08.03.2025 08:20 Ответить
може те, що мало солдатів заважала? і тих, що є, на десятки місць і так доводиться розподіляти
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08.03.2025 10:15 Ответить
Так. Згоден. Мобілізацію зелені потвори теж запороли. Як і все інше. Думаю, що це була частиною т.з. "оманських домовленостей".
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08.03.2025 11:30 Ответить
Дивно, що з такою кількістю експертів Україна ще не перемогла. Хоча з того курського мішка і правда, здається, краще виходити. Якщо не пізно...
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08.03.2025 08:27 Ответить
"Мапу оновлено. Ворог просунувся в Старій Сорочині та Новій Сорочині"

Мапу, здається, оновлено одразу за 7, 6 та 5 березня. Оті Сорочини, то фігня. А от те, що ворог розділив наш плацдарм на 2 частини, в районі Курилівки, майже вийшовши на державний кордон, то якось залишилось за кадром...
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08.03.2025 08:50 Ответить
До слів Бориса Дородного нічого додати. Коли б вдалось зберегти кістяк наших бійців на "Курській дузі", то їх можна було б через кілька тижнів спрямувати на іншу дугу, байдуже, Брянську чи Бєлгородську... Андрофагам це страшенно "сподобалось би".
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08.03.2025 11:26 Ответить
це не перший день атакують дуже потужно кац..пи і інші корейські під..ри..Підтримка вогнева мабуть вся пішла в хід на допомогу ЗСУ на курщині... То непотрібна сьогодні поразка для капітуляції на кшталт Ілловайська.. і подальші Мінські
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08.03.2025 12:10 Ответить
Зелені харчки вже верещать шо все збс і відхід не потрібен.
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08.03.2025 13:38 Ответить
Дякуймо трампу ****** віка - такого предательства ще не придумали, але українці подякують гниді пархаті
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08.03.2025 14:12 Ответить
Доки українською армією керуватиме московит Сирський, ніяка перемога нам не світить. Але єврейському клоуну НЕОБХІДНА наша поразка!
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08.03.2025 14:16 Ответить
Це же квіточки, а от після літа коли закінчиться допомога від Байдена , а Європа як завжди висловить занепокоєння фронт почне сипатися ще більше, тому що банально не буде снарядів і броні🤬
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08.03.2025 19:12 Ответить
Показали, як затримували "крота" на нараді... Та в нас таких "кротів" ТИСЯЧІ! Починаючи з верховного зрадника, Умерова, Шмигаля... і вже до всяких арахамій, бужанських і рєзнікових.
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09.03.2025 07:45 Ответить
Там же окружение идет, не хотят об этом говорить что бы подкрепление не давать и не выводить войска . Обмена территориями не будет , тактику как то поменять
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09.03.2025 08:53 Ответить
 
 