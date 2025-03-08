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Новости Удар по предприятию в Богодухове
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Войска РФ ударили по предприятию в Богодухове: 1 человек погиб, 7 ранены

в воздушном пространстве фиксируются шахеты

Сегодня, 8 марта 2025 года, около 2:00 ч оккупанты ударили вражеским беспилотником по гражданскому предприятию в Богодухове на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, один человек погиб, обугленное тело деблокировали из-под завалов, продолжается экспертиза.

Еще семь человек получили ранения", - уточнил он.

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Спасательная операция продолжается.

Автор: 

обстрел (26850) жертва (295) Шахед (929) Харьковская область (650) Богодуховский район (39) Богодухов (7)


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Здається у 80-х там була учебка ПВО
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08.03.2025 07:53 Ответить
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08.03.2025 09:02 Ответить
Трамбон похвалив рашу,Україні кисень перекрив,то чого ж,можна *башить...виродки
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08.03.2025 10:37 Ответить
 
 