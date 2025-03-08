Войска РФ ударили по предприятию в Богодухове: 1 человек погиб, 7 ранены

Сегодня, 8 марта 2025 года, около 2:00 ч оккупанты ударили вражеским беспилотником по гражданскому предприятию в Богодухове на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, один человек погиб, обугленное тело деблокировали из-под завалов, продолжается экспертиза.

Еще семь человек получили ранения", - уточнил он.

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Спасательная операция продолжается.