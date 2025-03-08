По 26 вражеских атак отражено на Курщине и на Торецком направлении, - Генштаб
В общем, за прошедшие сутки, 7 марта 2025 года, на фронте было зафиксировано 124 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением 72 ракет, а также 103 авиаудара, в частности, сбросил 166 УАБ. Кроме этого, совершил более 5300 обстрелов, из них 157 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2696 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Рассоши, Поповка Сумской области; Граней Харьковской области; Часов Яр, Торецк, Константиновка, Клебан-Бык, Константинополь, Покровск, Зверево, Яблоновка, Заря, Полтавка, Новая Полтавка, Попов Яр, Алексеевка, Мирное, Александрополь, Миролюбовка, Елизаветовка, Покровск, Зверево, Орехово, Перебудова, Федоровка, Мирное Донецкой области; Железнодорожное, Новоивановка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.
Удары по врагу
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, станцию радиоэлектронной борьбы, пять артиллерийских средств, а также средство противовоздушной обороны российских захватчиков.
Также Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1000 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 12 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, одну РСЗО, 3 средства ПВО, 148 БпЛА оперативно-тактического уровня, 35 ракет, 113 автомобилей и три единицы спецтехники оккупантов.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районе Волчанска и в сторону населенного пункта Красное Первое.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Загрызово и в направлении Купянска.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Торского, Ямполовки и в направлениях Нового и Новомихайловки.
На Северском направлении в течение дня враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отбиты.
"На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Орехово-Васильевки и Часова Яра.
На Торецком направлении враг совершил 26 атак неподалеку от Дилиевки, Дружбы, Дачного и Торецка", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на Покровском направлении наши защитники остановили 24 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Тарасовка, Надиевка, Проминь, Лысовка, Алексеевка, Андреевка, Улаклы и в направлении Новой Полтавки, Покровска.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили семь атак на позиции наших войск вблизи Константинополя и Бурлацкого.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Степное и Пятихатки.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.
Обстановка на Севере
"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 26 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 31 авиационный удар с применением 42 управляемых бомб, а также совершил 444 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня", - отмечают в Генштабе.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
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І як вам таке?
Нашел людей, которые не нарики, с которыми пообщаться можно на разные темы, начитанные, грамотные, прилично выглядят. И уже перед отъездом из Торецка я узнал что эта тусовка - сатанисты. Пилять, сатанисты. Я до сих пор в ****, хотя это было 27 лет назад
Ситуація залишається дуже складною.
У Часовому Ярі йдуть бої на захід від «Часівярського вогнетривкого комбінату».
На Покровському напрямку українські війська відбили низку атак противника в районі н.п. Успенівка, Котлине та Піщане, а також атакували російські позиції в н.п. Шевченко та Піщане."