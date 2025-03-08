По 26 вражеских атак отражено на Курщине и на Торецком направлении, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 7 марта 2025 года, на фронте было зафиксировано 124 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением 72 ракет, а также 103 авиаудара, в частности, сбросил 166 УАБ. Кроме этого, совершил более 5300 обстрелов, из них 157 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2696 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Рассоши, Поповка Сумской области; Граней Харьковской области; Часов Яр, Торецк, Константиновка, Клебан-Бык, Константинополь, Покровск, Зверево, Яблоновка, Заря, Полтавка, Новая Полтавка, Попов Яр, Алексеевка, Мирное, Александрополь, Миролюбовка, Елизаветовка, Покровск, Зверево, Орехово, Перебудова, Федоровка, Мирное Донецкой области; Железнодорожное, Новоивановка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

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Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, станцию радиоэлектронной борьбы, пять артиллерийских средств, а также средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

Также Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1000 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 12 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, одну РСЗО, 3 средства ПВО, 148 БпЛА оперативно-тактического уровня, 35 ракет, 113 автомобилей и три единицы спецтехники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районе Волчанска и в сторону населенного пункта Красное Первое.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Загрызово и в направлении Купянска.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Торского, Ямполовки и в направлениях Нового и Новомихайловки.

На Северском направлении в течение дня враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отбиты.

"На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Орехово-Васильевки и Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил 26 атак неподалеку от Дилиевки, Дружбы, Дачного и Торецка", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Покровском направлении наши защитники остановили 24 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Тарасовка, Надиевка, Проминь, Лысовка, Алексеевка, Андреевка, Улаклы и в направлении Новой Полтавки, Покровска.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили семь атак на позиции наших войск вблизи Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Степное и Пятихатки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.

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Обстановка на Севере

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 26 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 31 авиационный удар с применением 42 управляемых бомб, а также совершил 444 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня", - отмечают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.