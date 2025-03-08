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Рашисты атаковали "Шахедами" Запорожье: повреждено частное предприятие
Ночью, 8 марта 2025 года, войска РФ атаковали Запорожье "Шахедами".
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате вражеского удара произошло возгорание помещений частного предприятия, а в четырех многоэтажках рядом взрывной волной разбиты окна.
По данным ОВА, обошлось без пострадавших.
Экстренные службы работают на местах.
По состоянию на 8:00 выполнены работы по закрытию окон в двух многоэтажках.
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