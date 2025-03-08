РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9415 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Запорожья
1 580 0

Рашисты атаковали "Шахедами" Запорожье: повреждено частное предприятие

Шахеды атакуют Запорожье

Ночью, 8 марта 2025 года, войска РФ атаковали Запорожье "Шахедами".

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеского удара произошло возгорание помещений частного предприятия, а в четырех многоэтажках рядом взрывной волной разбиты окна.

По данным ОВА, обошлось без пострадавших.

Экстренные службы работают на местах.

По состоянию на 8:00 выполнены работы по закрытию окон в двух многоэтажках.

Автор: 

Запорожье (2645) обстрел (26850) Запорожская область (3035) Шахед (929) Запорожский район (93)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 