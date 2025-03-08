Враг получил достойный отпор в Торецке, - ОСГВ "Хортица"

На Харьковском направлении за прошедшие сутки враг проводил наступательные действия в Волчанске, они успеха не имели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении противник пытался наступать в направлении Парнянского леса, Кондрашовки, Петропавловки и Загрызово. Все атаки противника оказались тщетными и безуспешными.

На Лиманском направлении вражеские штурмы отбиты возле Грековки, Новомихайловки, Катериновки, Нового, Ямполовки и Торского. Потерь наших позиций не допущено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты стали больше применять FPV-дронов на оптоволокне на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Хортица"

По данным ОСГВ "Хортица", на Северском направлении противник безуспешно атаковал укрепления наших войск в направлении Григорьевки.

На Краматорском направлении наступательные действия противника вблизи Орехово-Васильевки и в Часовом Яре. Силы обороны защитили все позиции.

"На Торецком направлении оккупанты пытались атаковать наши оборонительные укрепления в районе Дилиевки, Дружбы, Тарасовки безуспешно. В Торецке враг также получил достойный отпор и успеха не имел", - отмечают в ОСГВ "Хортица".

На Покровском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Елизаветовки, Променя, Богдановки и Улаклов. Несмотря на все усилия, вражеская армия не имела успехов и у Лисовки, Даченского, Котлиного и Андреевки.

На Новопавловском направлении армия агрессора вела безуспешные наступательные действия в направлении Константинополя и Бурлацкого. Враг получил достойный отпор, понес потери, отошел.