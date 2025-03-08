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Враг получил достойный отпор в Торецке, - ОСГВ "Хортица"

Бои за Торецк

На Харьковском направлении за прошедшие сутки враг проводил наступательные действия в Волчанске, они успеха не имели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении противник пытался наступать в направлении Парнянского леса, Кондрашовки, Петропавловки и Загрызово. Все атаки противника оказались тщетными и безуспешными.

На Лиманском направлении вражеские штурмы отбиты возле Грековки, Новомихайловки, Катериновки, Нового, Ямполовки и Торского. Потерь наших позиций не допущено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты стали больше применять FPV-дронов на оптоволокне на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Хортица"

По данным ОСГВ "Хортица", на Северском направлении противник безуспешно атаковал укрепления наших войск в направлении Григорьевки.

На Краматорском направлении наступательные действия противника вблизи Орехово-Васильевки и в Часовом Яре. Силы обороны защитили все позиции.

"На Торецком направлении оккупанты пытались атаковать наши оборонительные укрепления в районе Дилиевки, Дружбы, Тарасовки безуспешно. В Торецке враг также получил достойный отпор и успеха не имел", - отмечают в ОСГВ "Хортица".

На Покровском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Елизаветовки, Променя, Богдановки и Улаклов. Несмотря на все усилия, вражеская армия не имела успехов и у Лисовки, Даченского, Котлиного и Андреевки.

На Новопавловском направлении армия агрессора вела безуспешные наступательные действия в направлении Константинополя и Бурлацкого. Враг получил достойный отпор, понес потери, отошел.

Автор: 

ОСГВ Хортица (326) Донецкая область (9482) Торецк (420) Покровск (564) Часов Яр (307) Бахмутский район (320) Волновахский район (176) Покровский район (495) Константинополь (37)


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Топ комментарии
+5
Сирський та Драпатий воюють просто, як і положено класичним тугомізким воякам-дебілам. 153 бригада, 2 місяці в палатках в чистому полі, масса хворих, мій брат з запаленням легенів. Потім одразу (бл.., одразу) під Покровськ, хлопці не знають азімута, куди стріляти, мавіки міномети - немає досвіду, БК швидко скінчівся. Бригаду размотали, масса вбитих, полонених, живі пішли в СЗЧ та у відказ. Про це є відео нещодавно у Бутусова, з бригадою "Да Вінчі".
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08.03.2025 10:47
+4
Ворог отримав гідну відсіч у Торецьку

Тобто, палучіл в торєц!
)
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08.03.2025 10:35
+3
Багато джерел спираються на заяву у Телеграм молодщого сержанта, на повідомлення якого чомусь не реагує командування ЗСУ. Неподобство ).
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08.03.2025 10:55
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Ворог отримав гідну відсіч у Торецьку

Тобто, палучіл в торєц!
)
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08.03.2025 10:35 Ответить
Чому немає даних про Курський напрямок? Бо з курщини йдуть дуже тривожні новини:

"Десять тисяч українських військових опинилися під загрозою оточення після прориву російських військ через лінію фронту та їхнього просування на критично важливу лінію постачання з двох напрямків у Курській області рф, пише https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/03/07/russia-breaks-through-ukrainian-lines-in-kursk/ The Telegraph.

Російські сили зайняли Суджу, яка знаходиться приблизно за 11 кілометрів углиб російської території, перетнувши кордон із Сумською областю з півночі у п'ятницю.
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08.03.2025 10:37 Ответить
Стоп, то наших вже вибили з Суджі?
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08.03.2025 10:42 Ответить
Багато джерел пишуть, що в ніч на п'ятницю і з'явилася реальна загроза оточення наших військ.
10 000 + техніка.
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08.03.2025 10:46 Ответить
Багато джерел спираються на заяву у Телеграм молодщого сержанта, на повідомлення якого чомусь не реагує командування ЗСУ. Неподобство ).
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08.03.2025 10:55 Ответить
Там от Торецка хоть что-то осталось?
Дом, в котором я жил судя по карте под рашистами
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08.03.2025 10:38 Ответить
Сирський та Драпатий воюють просто, як і положено класичним тугомізким воякам-дебілам. 153 бригада, 2 місяці в палатках в чистому полі, масса хворих, мій брат з запаленням легенів. Потім одразу (бл.., одразу) під Покровськ, хлопці не знають азімута, куди стріляти, мавіки міномети - немає досвіду, БК швидко скінчівся. Бригаду размотали, масса вбитих, полонених, живі пішли в СЗЧ та у відказ. Про це є відео нещодавно у Бутусова, з бригадою "Да Вінчі".
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08.03.2025 10:47 Ответить
Я Лавриненко Андрій, справжнє ім'я. Як і фамілія рідного брата з 153 бригади. Я би написав те саме, що і ти. В минулому році. Але коли стикнувся особисто дуже плотно, нєсколько змінив думку про СЗЧ та ухилянтів. Коли на полігоні хворіють та помирають, бо не звикли жити просто неба. Офіцери в бригадах, внезапно, теж без досвіду, бо сто років тому закінчили катедри. Досвід бійці отримають хіба що на небесах.
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08.03.2025 11:39 Ответить
Мій племінник воює на Донецькому напрямку. Коли перебував на полігоні під час підготовки, то телефоном повідомляв, що стільки м"яса у житті не їв. Жили взимку у наметах, ніхто не замерз і не загинув. Годі маячню поширювати.
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08.03.2025 11:52 Ответить
Ваше слово проти його. Але повірять не вам, а Лавриненко.
Бо we love zrada, in zrada we trust.
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08.03.2025 12:07 Ответить
Я хіба щось писав про м'ясо? У мене є повні фотки раціону від брата, да я сам маю відношення до військової норми харчування №1. Брат мій лікувався від запалення в львівському шпиталі. Це можно перевірити. Дай мені ФІО счасливого племінника, я гляну, де він там такий радісний. Бо це ти ІПСО і постиш маячню.
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08.03.2025 12:10 Ответить
А куді іти в сзч знають, північ с півднем не поплутали, а то вийдуть з Луганська на Тананрог?!
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08.03.2025 11:36 Ответить
Ой хотілося вірити в щось добре, але маючи такого Верховного головнокомандувача, чотирижди ухилянта ,та росіянина Сирського і далекого від армії Умерова марно сподіватись.
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08.03.2025 11:08 Ответить
Ві всьо врьоті, молодший сержант сказав в телеграмі, що все пропало, і треба відводити війська за Дніпро!
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08.03.2025 11:30 Ответить
 
 