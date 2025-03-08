Враг получил достойный отпор в Торецке, - ОСГВ "Хортица"
На Харьковском направлении за прошедшие сутки враг проводил наступательные действия в Волчанске, они успеха не имели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".
Как отмечается, на Купянском направлении противник пытался наступать в направлении Парнянского леса, Кондрашовки, Петропавловки и Загрызово. Все атаки противника оказались тщетными и безуспешными.
На Лиманском направлении вражеские штурмы отбиты возле Грековки, Новомихайловки, Катериновки, Нового, Ямполовки и Торского. Потерь наших позиций не допущено.
По данным ОСГВ "Хортица", на Северском направлении противник безуспешно атаковал укрепления наших войск в направлении Григорьевки.
На Краматорском направлении наступательные действия противника вблизи Орехово-Васильевки и в Часовом Яре. Силы обороны защитили все позиции.
"На Торецком направлении оккупанты пытались атаковать наши оборонительные укрепления в районе Дилиевки, Дружбы, Тарасовки безуспешно. В Торецке враг также получил достойный отпор и успеха не имел", - отмечают в ОСГВ "Хортица".
На Покровском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Елизаветовки, Променя, Богдановки и Улаклов. Несмотря на все усилия, вражеская армия не имела успехов и у Лисовки, Даченского, Котлиного и Андреевки.
На Новопавловском направлении армия агрессора вела безуспешные наступательные действия в направлении Константинополя и Бурлацкого. Враг получил достойный отпор, понес потери, отошел.
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Тобто, палучіл в торєц!
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10 000 + техніка.
Дом, в котором я жил судя по карте под рашистами
Бо we love zrada, in zrada we trust.