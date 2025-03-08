Политика Трампа может привести к возрождению "закона джунглей" в международных отношениях, - МИД Китая
По мнению Китая политика президента США Дональда Трампа возвращает мир к "закону джунглей".
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Ван И подчеркнул, что возвращение к принципу "Америка прежде всего" может привести к возрождению "закона джунглей" в международных отношениях.
Глава МИД Китая подчеркнул, что если каждая страна будет ставить свои интересы превыше всего, это подорвет международные нормы и вызовет хаос на мировой арене.
"В мире более 190 стран", - отметил китайский дипломат, добавив, что если все государства будут полагаться только на силу и эгоизм, первыми пострадают более слабые страны. Это, по его мнению, поставит под угрозу международный порядок.
Заявление было сделано на фоне политической ситуации, когда США под руководством Трампа активно меняют свою внешнюю политику. Пекин, напротив, стремится представить себя как стабильного партнера и защитника международных норм.
Ван И также резко прокомментировал действия Трампа по повышению пошлин на китайский импорт, подчеркнув, что ни одна страна не может одновременно подавлять Китай и поддерживать с ним хорошие отношения. По его словам, такой подход не способствует укреплению доверия между странами и лишь ухудшает двусторонние отношения.
"Великая страна должна придерживаться международных обязательств и не ставить эгоистические интересы выше принципов", - заявил Ван И, добавив, что Китай решительно выступает против политики силы и гегемонии.
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Тут щось інше.
Видно в тих джунглях рідкоземельні дал%би поховалися від світу.
Це стосується як ударних безпілотників, так і ракет різних типів.
На хитрую задницу есть свой трамп, так что, теперь будете бодаться с таким же дебилом, как и вы сами.
ми не вміємо думати надалеко, нам ось тут і ось сьогодні.
а те що розплачуватися будуть наші діти нам до сраки.
А варварство і дикунство *****?
********* не помічають дику ''політику джунглів'' від москалів?
кщо "Угода про припинення вогню" протримається хоча б рік-ніякого відновлення агресії не буде 100ею танків, які бидло виготовить за цей час воно на Київ не піде І головне-ріст нашої економіки, наше військо, його озброєння, надходження нової зброї зроблять агресію неможливою
Ми в умовах припинення вогню будемо в кращій позиції ніж зараз - випуск озброєнь у країнах-союзницях і для, зросте більше ніж у рф Реально обговорюється ініціатива закрити наше небо європейським авіаційним угрупованням, у бидла жодного шансу відігратись по новому
https://x.com/StaVlb
Про це https://x.com/Tatarigami_UA/status/1898102336322433037 повідомив колишній офіцер України та відомий OSINT-експерт, який веде анонімний блог "Tatarigami_UA".
"Україна надала США велику розвідувальну інформацію та величезні обсяги даних про російські технології, про захоплене обладнання, про тактики ЗС РФ, характеристики зброї та контрзаходи проти систем, що поставляються США. Шкода, що, здається, ніхто цього не пам'ятає і не цінує", - написав експерт.
Зазначимо, що цього тижня Трамп повністю припинив військову допомогу Україні, зокрема, обмін розвідувальними даними. Крім того, він закрив українським акаунтам доступ до супутникових сервісів компанії Maxar Technologies.
Такі дії лідера США та його команди супроводжуються хамськими та агресивними заявами на адресу України. Вашингтон на очах усього світу шантажує Київ, вимагаючи капітулювати перед агресором - росією."
пан Ї,йди ти на прутня,разом з росією,іраном,недокореєю