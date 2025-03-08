Политика Трампа может привести к возрождению "закона джунглей" в международных отношениях, - МИД Китая

По мнению Китая политика президента США Дональда Трампа возвращает мир к "закону джунглей".

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ван И подчеркнул, что возвращение к принципу "Америка прежде всего" может привести к возрождению "закона джунглей" в международных отношениях.

Глава МИД Китая подчеркнул, что если каждая страна будет ставить свои интересы превыше всего, это подорвет международные нормы и вызовет хаос на мировой арене.

"В мире более 190 стран", - отметил китайский дипломат, добавив, что если все государства будут полагаться только на силу и эгоизм, первыми пострадают более слабые страны. Это, по его мнению, поставит под угрозу международный порядок.

Заявление было сделано на фоне политической ситуации, когда США под руководством Трампа активно меняют свою внешнюю политику. Пекин, напротив, стремится представить себя как стабильного партнера и защитника международных норм.

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Ван И также резко прокомментировал действия Трампа по повышению пошлин на китайский импорт, подчеркнув, что ни одна страна не может одновременно подавлять Китай и поддерживать с ним хорошие отношения. По его словам, такой подход не способствует укреплению доверия между странами и лишь ухудшает двусторонние отношения.

"Великая страна должна придерживаться международных обязательств и не ставить эгоистические интересы выше принципов", - заявил Ван И, добавив, что Китай решительно выступает против политики силы и гегемонии.

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