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Новости Торговые войны Трампа Китай о политике Трампа
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Политика Трампа может привести к возрождению "закона джунглей" в международных отношениях, - МИД Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И

По мнению Китая политика президента США Дональда Трампа возвращает мир к "закону джунглей".

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ван И подчеркнул, что возвращение к принципу "Америка прежде всего" может привести к возрождению "закона джунглей" в международных отношениях.

Глава МИД Китая подчеркнул, что если каждая страна будет ставить свои интересы превыше всего, это подорвет международные нормы и вызовет хаос на мировой арене.

"В мире более 190 стран", - отметил китайский дипломат, добавив, что если все государства будут полагаться только на силу и эгоизм, первыми пострадают более слабые страны. Это, по его мнению, поставит под угрозу международный порядок.

Заявление было сделано на фоне политической ситуации, когда США под руководством Трампа активно меняют свою внешнюю политику. Пекин, напротив, стремится представить себя как стабильного партнера и защитника международных норм.

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Ван И также резко прокомментировал действия Трампа по повышению пошлин на китайский импорт, подчеркнув, что ни одна страна не может одновременно подавлять Китай и поддерживать с ним хорошие отношения. По его словам, такой подход не способствует укреплению доверия между странами и лишь ухудшает двусторонние отношения.

"Великая страна должна придерживаться международных обязательств и не ставить эгоистические интересы выше принципов", - заявил Ван И, добавив, что Китай решительно выступает против политики силы и гегемонии.

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Автор: 

Китай (2909) США (26336) Трамп Дональд (5048) Ван И (70)


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Топ комментарии
+34
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08.03.2025 11:30
+27
Коммунисты просто хитрей рыжева. Вот и играют им на рояле!
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08.03.2025 11:28
+26
Китай правдруб тепер. Такий світ.
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08.03.2025 11:28
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Правила форума Совет форумчан
Китай правдруб тепер. Такий світ.
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08.03.2025 11:28 Ответить
Китай веде росію та США до джунглів і ще "вареника" відкриває.
Тут щось інше.
Видно в тих джунглях рідкоземельні дал%би поховалися від світу.
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08.03.2025 11:35 Ответить
а що, хтось думав що Китаю сподобається цей любовний екстаз ***** та тупона? може китайці й пликали надію на конфлікт між парашкою та штатами бо при байдені вони стидліво ховали свої романтичні відносини десь по кущах! але наразі все переросло в бурхливий роман та секс на людях...
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08.03.2025 12:04 Ответить
😊
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08.03.2025 11:28 Ответить
Коммунисты просто хитрей рыжева. Вот и играют им на рояле!
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08.03.2025 11:28 Ответить
Было уже Германия превыше всего...пародия на это есть в России правда словесно теперь примат трампон исполняет роль орангутанга..
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08.03.2025 11:29 Ответить
Він не в ролі орангутанга., а навпаки - орангутанг в ролі президента.
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08.03.2025 12:32 Ответить
Навіть тоталітарний Китай в ****
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08.03.2025 11:30 Ответить
⚡️Після інавгурації Трампа атаки Росії значно посилилися, - ISW.

Це стосується як ударних безпілотників, так і ракет різних типів.
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08.03.2025 11:30 Ответить
У кацапів це називається "прінуждєніє к міру"... Змушують сісти за стіл переговорів
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08.03.2025 11:59 Ответить
це у піндосів
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08.03.2025 18:59 Ответить
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08.03.2025 11:30 Ответить
Сказав представник нації ідіотів, які обрали колоуна-членограя президентом воюючої країни. Чия б корова мичала, стидоба!
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08.03.2025 13:30 Ответить
За язиком стеж, коли про націю ротом патякаєш.
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08.03.2025 14:26 Ответить
вона тут на роботі 24/7, бо кремлівський троль
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08.03.2025 18:16 Ответить
А ви разом з кацапами хіба не цим займаєтесь? Ви поки що булінгом Тайваню, а русня відверто вдералася до України. Що це як не закон джунглів? Тіпа, у мене сила, тому я й правий. Might is right, як то кажуть...
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08.03.2025 11:31 Ответить
Що б могло врятувати світ від рудої катастрофи? Я не бачу нічого, тільки одні ліки - снайпер.
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08.03.2025 11:31 Ответить
Україна посягала на чуже?
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08.03.2025 11:36 Ответить
Ви з вашою розважливістю та поміркованістю просто *******, примружені!
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08.03.2025 11:31 Ответить
Шерхан боїться бандерлогів)
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08.03.2025 11:32 Ответить
Охрініти! Навіть Китай в шоці. Може, він тепер буде нам допомагати?
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08.03.2025 11:32 Ответить
Ще б пак. Заявами про припинення українського конфлікту.
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08.03.2025 11:37 Ответить
Не дай б-г звʼязуватись з комуністичними підорами! Тая допомога потім виллється в однопартійну систему в Україні
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08.03.2025 12:35 Ответить
Ну тоді вся надія на Європу. Україні критично потрібні ЗРК і ракети до них, а у великій кількості їх виробляють лише Штати і рашка. Сподіваюся, Європа зможе масштабувати виробництво ППО.
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08.03.2025 12:45 Ответить
Тобто при Байдені все було цивільно і правильно? Іран, КНДР витирали ноги об США більш цивілізовано?
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08.03.2025 11:33 Ответить
Тобто при трампаксі все красиво, просто заіпісь? І ноги ніхто не витирає? Де вас плодять таких кончених дебілів?
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08.03.2025 12:09 Ответить
Точно не закордоном, де тихо і спокійно, і всякі "патріоти" хочуть воювати до всрачки
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08.03.2025 14:22 Ответить
Яким боком війна і закордон до тієї ***** про витирання ніг, що ти написав? Чи це ти так захотів підтвердити свій дебілізм? Прийнято.
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08.03.2025 14:38 Ответить
З теплої, ситої Британії дуже легко розказувати, хто правий і не правий, коли на голову не прилітає кожен вечір. Чи не так, пане лицемір?
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08.03.2025 15:06 Ответить
Наведи хоч один приклад, коли Байден чи європейці реально хотіли зупитин війну. Ну давай, хоч один... Можеш? Щоб от посадили всіх за стіл переговорів і пробували зупинити смерті, було таке?
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08.03.2025 15:08 Ответить
Оце напишеш мені, коли кремлівський агент трампадло вимусить свого хазяїна припинити бомбардувати Україну. А те, що воно допомагає пуйлу нищити Україну, може радувати тільки таких, як ти трампофілів. Це якраз пуйло зараз витирає ноги об рудого і плює на приклеєний чуб.
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08.03.2025 15:20 Ответить
А вы думали, что в связке с кровавым путлером, будете и дальше сами дурить весь мир и наживаться на чужом горе?

На хитрую задницу есть свой трамп, так что, теперь будете бодаться с таким же дебилом, как и вы сами.
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08.03.2025 11:34 Ответить
Гарно Китай зіграв, прям красиво. Він може зайняти місце США і отримає від цього в рази більше, ніж США при політиці ізоляціонізму.
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08.03.2025 11:35 Ответить
Для того щоб Китай зайняв місце США, це треба, щоб США почали виробляти і продавати в Китай одноразове криво сляпане лайно на 440 мільярдів доларів на рік. А Китай повинен почати продавати в США високі технології, які США не вміє, на 150 мільярдів на рік.
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08.03.2025 11:39 Ответить
Китай .продає США набагато цінніші речі ,як високі технології- кредити
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08.03.2025 11:44 Ответить
Якщо ви про цінні папери США, то це США продає Китаю, а не Китай США.
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08.03.2025 11:49 Ответить
https://www.unian.ua/economics/finance/derzhborg-ssha-vpershe-v-istoriji-dosyag-poznachki-u-33-trilyoni-12397734.html -
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08.03.2025 15:18 Ответить
І що з того? Це обсяг ВВП США всього за один рік.
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08.03.2025 16:51 Ответить
це означає, що цілий рік ,не відаючи боргів ( Ваш обсяг )Ви більше не зможете купляти жратву на позичені гроші...Можна "лапу медведя" .або "ребро без м'яса)а на рівні держави (дефолт)
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08.03.2025 19:06 Ответить
А китайців надає безкожтовно, і не тільки Америці. Скоро півсвіту заполонять китайці
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08.03.2025 12:12 Ответить
Тада, пуховіки продають з косоокими вошами...
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08.03.2025 14:20 Ответить
В условиях войны имеют преимущества индустриальные производства крыво зляпаного лайна над приложениеми доставки суши и вызова такси
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08.03.2025 12:00 Ответить
Китай електроніку не додатками для виклику суші робить, а американськими станками і американським програмним забезпеченням, кицюня. І сфера китайського ШІ розвивається не на додатках суші, а на американських технологіях.
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08.03.2025 16:58 Ответить
Отже продавати криво зроблене, одноразове, вигідніше? Чесно, не пам'ятаю який там об'єм торгівлі з обох боків.
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08.03.2025 15:27 Ответить
Це і є обʼєм торгівлі. Тут мова йшла не про вигідніше/невигідніше, а про те, що кожен займає своє місце і зайняти місце когось іншого так просто не вийде.
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08.03.2025 17:00 Ответить
Вже -світ занурується в відносини коли один одному тамбовськии вовк а Китаи це ше ті хитровиібані суки - рашку підтримують
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08.03.2025 11:36 Ответить
Хто б говорив. Нагадує як в СРСР всі були на словах за мир і демократію в усьому світі. А що було насправді знають всі, хто тоді жив.
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08.03.2025 11:39 Ответить
Світовий поліцейський США виявився оборотнем в погонах. почав брати хабарі та віджимати.
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08.03.2025 11:39 Ответить
А колись давно він сказав - нашо тобі ця дідова рушниця, ти й користуватися нею не вмієш, віддай. Не бійся - якщо що, прийдеш напишеш заяву і ми з усім розберемося)
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08.03.2025 11:52 Ответить
у глобальній світовій божевільні після витівок придурка Трумпа навіть сусіди по палаті з Китаю виглядають бЄзобідними розважливими філософами...
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08.03.2025 11:40 Ответить
якби китай зробив чітку і зрозумілу безпекову пропозиції Україні то українці дружно б викинули мізки і погодилися.
ми не вміємо думати надалеко, нам ось тут і ось сьогодні.
а те що розплачуватися будуть наші діти нам до сраки.
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08.03.2025 11:41 Ответить
Що значить "може призвести"? Хіба зараз агресора виганяють з ООН, всі країни дружно його б'ють і забирають 300 мільярдів долярів? Та ні. Героїчно повісити можуть тільки маленького диктатора і сказати - оо, бачите, міжнародне право працює. А по факту закон джунглів нікуди й не подівся, просто є лохи, які думають що це не так, ну й потім отримують науку.
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08.03.2025 11:50 Ответить
Світ котиться до кінця.. тільки невідомо якого..
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08.03.2025 11:52 Ответить
Дожили. Головний лиходій "Осі Зла", з самого чорного серця тиранії і темних сил, повчає цитадель демократії, сонце і опору цивілізованого світу.
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08.03.2025 11:53 Ответить
Єдиний хто міг зупинити рашиського варвара путіна це Китай ,саме тому рашиська мерзота напередодні вторгнення їздило на благословення Сі.На Китай припадає понад 40 рашиського експорту і 80 % комплектуючих для військової техніки китайські, тому якби Китай захотів він просто залишив би рашисті без коштів і комлектуючих ,на жаль тепер і Трамп не кращий він намагаєтся відбілити злочини рашистів тому "обоє рябоє".
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08.03.2025 11:54 Ответить
Однозначно! Отут китайці правильно оцінюють трампушку...
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08.03.2025 11:59 Ответить
Ну так будьте последовательны и перестаньте помогать рф, и скажите своей марионетке С.Корее перестать посылать своих корейцев, снаряды и прочее вооружение, этот ящик пандоры, который по вашим словам возвращает нас к законам джунглей, помогли открыть вы, так что не патякайте.
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08.03.2025 12:05 Ответить
Китай обісрався. Я колись чув теорію, що військові бази США в Японії насправді оберігають китайців від японців.
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08.03.2025 12:10 Ответить
Політика Трампа..?
А варварство і дикунство *****?
********* не помічають дику ''політику джунглів'' від москалів?
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08.03.2025 12:17 Ответить
Сейчас провластный аккаунт опубликовал план капитуляции от команды Зеленского:

кщо "Угода про припинення вогню" протримається хоча б рік-ніякого відновлення агресії не буде 100ею танків, які бидло виготовить за цей час воно на Київ не піде І головне-ріст нашої економіки, наше військо, його озброєння, надходження нової зброї зроблять агресію неможливою

Ми в умовах припинення вогню будемо в кращій позиції ніж зараз - випуск озброєнь у країнах-союзницях і для, зросте більше ніж у рф Реально обговорюється ініціатива закрити наше небо європейським авіаційним угрупованням, у бидла жодного шансу відігратись по новому

https://x.com/StaVlb
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08.03.2025 12:18 Ответить
Ну що ж у третій світовій (коли всі будуть змушені воювати) Україна принаймні точно не зазнає поразку.
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08.03.2025 12:56 Ответить
А політика Китаю, який підтримав напад орків на Україну, не закони джунглів?
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08.03.2025 13:06 Ответить
@ "Закиди нинішнього президента Америки Дональда Трампа на адресу України є несправедливими. Для США була вигідна допомога Україні у протидії російській агресії. Американці протягом останніх трьох років отримували від Києва колосальний обсяг важливих даних.
Про це https://x.com/Tatarigami_UA/status/1898102336322433037 повідомив колишній офіцер України та відомий OSINT-експерт, який веде анонімний блог "Tatarigami_UA".
"Україна надала США велику розвідувальну інформацію та величезні обсяги даних про російські технології, про захоплене обладнання, про тактики ЗС РФ, характеристики зброї та контрзаходи проти систем, що поставляються США. Шкода, що, здається, ніхто цього не пам'ятає і не цінує", - написав експерт.
Зазначимо, що цього тижня Трамп повністю припинив військову допомогу Україні, зокрема, обмін розвідувальними даними. Крім того, він закрив українським акаунтам доступ до супутникових сервісів компанії Maxar Technologies.
Такі дії лідера США та його команди супроводжуються хамськими та агресивними заявами на адресу України. Вашингтон на очах усього світу шантажує Київ, вимагаючи капітулювати перед агресором - росією."
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08.03.2025 13:07 Ответить
Да? А шо там Тайвань? Чи «ета другоє»?
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08.03.2025 13:43 Ответить
китайські зольдатен вже воюють проти України ...китайці страшенно ідеологічні, та звіроподібні в худшому сенсі...ненавидять українців, так само як і русня , то брати по духу і менталу ...
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08.03.2025 13:56 Ответить
WTF
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08.03.2025 14:39 Ответить
Китайці і півнячі корейці не в курсі, хто такі українці.
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08.03.2025 17:07 Ответить
ЯКЩО КИТАЙЦІ ШКВАРЧАТЬ,ТО ДОБРЕ ЩОСЬ РУДИЙ ПОЦЬКО РОБИТЬ!!!!
пан Ї,йди ти на прутня,разом з росією,іраном,недокореєю
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08.03.2025 15:46 Ответить
А шо хутлєр почав стирати світовий порядок ще в 14-му прищурених не хвилювало і вони цьому сприяли. Тампекс смердючий гівнюк, але косооких давно пора пригальмувати.
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09.03.2025 00:34 Ответить
 
 