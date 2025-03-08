Мы были бы в большей безопасности, если бы имели собственный ядерный арсенал, - Туск
Предложение Франции по ядерному сдерживанию сейчас рассматривается. Польша была бы в большей безопасности, имея "собственный ядерный арсенал".
Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
На встрече с журналистами в пятницу Туск комментировал французскую идею защиты Европы "ядерным зонтиком" Франции. Глава польского правительства сообщил, что предложение Парижа детально изучается.
Туск также отметил, что хотя идея Эмманюэля Макрона о распространении французской системы ядерного сдерживания на европейские страны серьезно рассматривается, она также вызывает определенные сомнения. Проблема, по словам Туска, заключается в том, кто будет иметь фактическую власть над таким оружием.
"Если мы примем решение относительно нее(французской программы совместного использования ядерного оружия), то стоило бы быть уверенными, что она будет в наших руках", - подчеркнул Туск.
Кроме того, отметил он, в контексте французского предложения также важны деньги. В случае Франции около 14 миллиардов евро в год уходит только на техническое обслуживание арсенала, сказал он.
Туск, кроме того, сообщил, что польское правительство находится в контакте с украинской стороной и обсуждает, какое оружие лучше всего работает в нынешних условиях и в какие технологии стоит инвестировать.
Мы видим, что сейчас произошло с Украиной. Она стала жертвой нападения, потому что избавилась от своего ядерного оружия... Сегодня мы были бы в большей безопасности, если бы имели собственный ядерный арсенал. В этом нет никаких сомнений", - заявил Туск.
В то же время он отметил, что путь к такому решению является "очень далеким", и его надо будет пройти "путем консенсуса".
"Мы будем использовать наши технологические, научные возможности для этого в сотрудничестве с другими, чтобы начать мыслить очень по-современному. Ни один вариант не закрыт", - резюмировал Туск.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решил начать обсуждение с лидерами стран ЕС относительно защиты европейского континента ядерным оружием Франции.
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Це здорового глузду немати, щоб таке чудити, маючі скаженних тварин на кордонах.
"До середини 1992 року Україна, Білорусь та Казахстан слухняно перевезли до РФ свої тактичні ядерні боєзаряди. Україна - без визначення умов, термінів та розміру компенсації. Передача тактичної ЯЗ (ядерної зброї) є найтемнішою плямою в історії ядерного роздягання України. Від листопада 1991-го по травень 1992-го вагони з боєзарядами та носіями (ракети, бомби, торпеди) поторохтіли на схід.
Про це не знало не те що суспільство, а навіть керівництво парламенту та чільні високопосадовці. Схоже, навіть президент Кравчук не володів повною інформацією. 6 травня 1992 року, коли до РФ відбув останній вагон, Леоніда Кравчука, котрий саме перебував з візитом у США, спитали про це американські журналісти. Кравчук був заскочений: "Як?! Я як верховний головнокомандувач не віддавав такого розпорядження". Присутній на пресконференції Джордж Буш підтвердив: "Все так. Єльцин телефонував сьогодні вранці і повідомив".
За десятиліття, у 2002 році, тимчасова слідча комісія Верховної Ради, очолювана Юрієм Костенком, безуспішно намагалася відшукати відповідь на питання, хто і на підставі яких документів ухвалив рішення про вивезення тактичної ядерної зброї.
"На депутатський запит комісія отримала папір за підписом тодішнього заступника міністра оборони України, в якому йшлося про те, що "рішення ухвалено 15-м управлінням Міноборони СРСР на виконання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text Декларації про державний суверенітет України України від 1990 року", - пригадує обурений Костенко. (Тут потрібно нагадати, що Декларація про державний суверенітет була першим документом, в якому засвідчено (за рік до розпаду СРСР!) прагнення України до без'ядерного та позаблокового статусу.
Не розкрила таємницю і наступна депутатська ТСК, створена 2019 року. Втім, комісія встановила, що дорогою десь "загубилися" 220 боєзарядів. Адже, за документами, з України вивозили 2883, а до РФ прибули 2663."
Джерело: https://novynarnia.com/2023/01/14/rozzbro-96/
Була б ядерна зброя та стратегічні бомбардувальники - ви б й носа свого до нас не сунули.
І взагалі, пнх.
Це не Зеленьський говорить про безпеку від Європи, амваш Трумп.
А взагалі бачте Трамп вже 1,5 місяці знову при владі. А вже доламав або сильно пошкодив світовий порядок, що з'явився після 2 світової війни.
і навіть якщо його Трампа прямо зараз приберуть від влади, довіру до США і їх міжнародний авторитет вже втрачено або як мінімум він дуже сильно похитнувся.
сусіди-поляки, вам навіть кацапського дрона збити над СВОЄЮ територією стрьомно - а ви хочете мати ядрьОну зброю від Франції (чи свою)..? - ну, хіба щоб протирати її від пилюки по святах, у вільний час, коли не блокуєте на кордонах українські вантажі..
Ви ж нездатні навіть кацапську ракету збити над власною територією!
Хіба що будете по вантажівкам з України лупити атомними бомбами.