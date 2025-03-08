Мы были бы в большей безопасности, если бы имели собственный ядерный арсенал, - Туск

Предложение Франции по ядерному сдерживанию сейчас рассматривается. Польша была бы в большей безопасности, имея "собственный ядерный арсенал".

Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

На встрече с журналистами в пятницу Туск комментировал французскую идею защиты Европы "ядерным зонтиком" Франции. Глава польского правительства сообщил, что предложение Парижа детально изучается.

Туск также отметил, что хотя идея Эмманюэля Макрона о распространении французской системы ядерного сдерживания на европейские страны серьезно рассматривается, она также вызывает определенные сомнения. Проблема, по словам Туска, заключается в том, кто будет иметь фактическую власть над таким оружием.

"Если мы примем решение относительно нее(французской программы совместного использования ядерного оружия), то стоило бы быть уверенными, что она будет в наших руках", - подчеркнул Туск.

Кроме того, отметил он, в контексте французского предложения также важны деньги. В случае Франции около 14 миллиардов евро в год уходит только на техническое обслуживание арсенала, сказал он.

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Туск, кроме того, сообщил, что польское правительство находится в контакте с украинской стороной и обсуждает, какое оружие лучше всего работает в нынешних условиях и в какие технологии стоит инвестировать.

Мы видим, что сейчас произошло с Украиной. Она стала жертвой нападения, потому что избавилась от своего ядерного оружия... Сегодня мы были бы в большей безопасности, если бы имели собственный ядерный арсенал. В этом нет никаких сомнений", - заявил Туск.

В то же время он отметил, что путь к такому решению является "очень далеким", и его надо будет пройти "путем консенсуса".

"Мы будем использовать наши технологические, научные возможности для этого в сотрудничестве с другими, чтобы начать мыслить очень по-современному. Ни один вариант не закрыт", - резюмировал Туск.

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Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решил начать обсуждение с лидерами стран ЕС относительно защиты европейского континента ядерным оружием Франции.