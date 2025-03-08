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Новости Защита Европы ядерным оружием Франции
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Мы были бы в большей безопасности, если бы имели собственный ядерный арсенал, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Предложение Франции по ядерному сдерживанию сейчас рассматривается. Польша была бы в большей безопасности, имея "собственный ядерный арсенал".

Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

На встрече с журналистами в пятницу Туск комментировал французскую идею защиты Европы "ядерным зонтиком" Франции. Глава польского правительства сообщил, что предложение Парижа детально изучается.

Туск также отметил, что хотя идея Эмманюэля Макрона о распространении французской системы ядерного сдерживания на европейские страны серьезно рассматривается, она также вызывает определенные сомнения. Проблема, по словам Туска, заключается в том, кто будет иметь фактическую власть над таким оружием.

"Если мы примем решение относительно нее(французской программы совместного использования ядерного оружия), то стоило бы быть уверенными, что она будет в наших руках", - подчеркнул Туск.

Кроме того, отметил он, в контексте французского предложения также важны деньги. В случае Франции около 14 миллиардов евро в год уходит только на техническое обслуживание арсенала, сказал он.

Также читайте: Польша ведет переговоры с Францией о размещении ядерного оружия для защиты ЕС, - Туск

Туск, кроме того, сообщил, что польское правительство находится в контакте с украинской стороной и обсуждает, какое оружие лучше всего работает в нынешних условиях и в какие технологии стоит инвестировать.

Мы видим, что сейчас произошло с Украиной. Она стала жертвой нападения, потому что избавилась от своего ядерного оружия... Сегодня мы были бы в большей безопасности, если бы имели собственный ядерный арсенал. В этом нет никаких сомнений", - заявил Туск.

В то же время он отметил, что путь к такому решению является "очень далеким", и его надо будет пройти "путем консенсуса".

"Мы будем использовать наши технологические, научные возможности для этого в сотрудничестве с другими, чтобы начать мыслить очень по-современному. Ни один вариант не закрыт", - резюмировал Туск.

Читайте: "Ядерная риторика Макрона" является угрозой для России, - Лавров

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решил начать обсуждение с лидерами стран ЕС относительно защиты европейского континента ядерным оружием Франции.

Автор: 

Польша (8393) Туск Дональд (731) ядерное оружие (1325)


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Топ комментарии
+10
Ми теж..
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08.03.2025 11:39
+8
Хімічна зброя ще є.

А взагалі бачте Трамп вже 1,5 місяці знову при владі. А вже доламав або сильно пошкодив світовий порядок, що з'явився після 2 світової війни.

і навіть якщо його Трампа прямо зараз приберуть від влади, довіру до США і їх міжнародний авторитет вже втрачено або як мінімум він дуже сильно похитнувся.
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08.03.2025 11:46
+6
Центрифуги крутяться, ядерний потенціал мутиться
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08.03.2025 11:42
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Ми теж..
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08.03.2025 11:39 Ответить
Надо за это сказать спасибі не лоху Кравчуку, он мог в ходе переговоров настоять!!! что Украина отдаёт стратегичную ядерную зброю, но оставляет десяток тактически ядерных боезарядов, и США бы согласились на это.
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08.03.2025 11:56 Ответить
Що за зелена звичка на папєрєдніков все перекладати? У чинного преза 5 років було для розширення військових програм оборомпрому! А замість цього - скорочення програм, закопування їх в асфальт, трускавецькі дебільні менагери при владі та шашлики.

Це здорового глузду немати, щоб таке чудити, маючі скаженних тварин на кордонах.
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08.03.2025 12:21 Ответить
Не десяток, а всі що не могли долетіти до США, і переговори вести за принципом: 'або так, або ніяк'. ( до речі ця сумнівна 'заслуга' належить не лише Кравчуку, а й Кучмі також)
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08.03.2025 12:50 Ответить
Ми досі не знаємо хто саме і як саме в українській владі організував вивіз з України в Росію тактичні ********** і куди поділися 220 ядерних боєзарядів з 2883...
"До середини 1992 року Україна, Білорусь та Казахстан слухняно перевезли до РФ свої тактичні ядерні боєзаряди. Україна - без визначення умов, термінів та розміру компенсації. Передача тактичної ЯЗ (ядерної зброї) є найтемнішою плямою в історії ядерного роздягання України. Від листопада 1991-го по травень 1992-го вагони з боєзарядами та носіями (ракети, бомби, торпеди) поторохтіли на схід.
Про це не знало не те що суспільство, а навіть керівництво парламенту та чільні високопосадовці. Схоже, навіть президент Кравчук не володів повною інформацією. 6 травня 1992 року, коли до РФ відбув останній вагон, Леоніда Кравчука, котрий саме перебував з візитом у США, спитали про це американські журналісти. Кравчук був заскочений: "Як?! Я як верховний головнокомандувач не віддавав такого розпорядження". Присутній на пресконференції Джордж Буш підтвердив: "Все так. Єльцин телефонував сьогодні вранці і повідомив".
За десятиліття, у 2002 році, тимчасова слідча комісія Верховної Ради, очолювана Юрієм Костенком, безуспішно намагалася відшукати відповідь на питання, хто і на підставі яких документів ухвалив рішення про вивезення тактичної ядерної зброї.
"На депутатський запит комісія отримала папір за підписом тодішнього заступника міністра оборони України, в якому йшлося про те, що "рішення ухвалено 15-м управлінням Міноборони СРСР на виконання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text Декларації про державний суверенітет України України від 1990 року", - пригадує обурений Костенко. (Тут потрібно нагадати, що Декларація про державний суверенітет була першим документом, в якому засвідчено (за рік до розпаду СРСР!) прагнення України до без'ядерного та позаблокового статусу.
Не розкрила таємницю і наступна депутатська ТСК, створена 2019 року. Втім, комісія встановила, що дорогою десь "загубилися" 220 боєзарядів. Адже, за документами, з України вивозили 2883, а до РФ прибули 2663."
Джерело: https://novynarnia.com/2023/01/14/rozzbro-96/
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08.03.2025 13:25 Ответить
2883 козыря
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08.03.2025 13:32 Ответить
Дурня полная. Хватит уже молоть про этот ядерный арсенал. Вот подарил бы нам сейчас Макрон атомную бомбу. И шо? Мы бы её на кацапов бросили?
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08.03.2025 15:03 Ответить
Кацапе, тут водкі нєт.

Була б ядерна зброя та стратегічні бомбардувальники - ви б й носа свого до нас не сунули.
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08.03.2025 15:19 Ответить
Глупенькая, хватит выкрикивать популярную дурню. Просто отвтветь на вопрос.
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08.03.2025 15:29 Ответить
А на твое питання я відповіла, кацапе. А те, що до тебе не доходить - то твої трабли. Ви ж там на расєї всі зайвохромосомні.

І взагалі, пнх.
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08.03.2025 16:00 Ответить
****, сколько ж вас таких ура-патриотичных дол"***** на Цензоре...
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08.03.2025 16:22 Ответить
У дзеркало менше заглядай, гвинторогий.
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08.03.2025 16:44 Ответить
Центрифуги крутяться, ядерний потенціал мутиться
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08.03.2025 11:42 Ответить
Можливо. Не факт. Ядерна зброя не завадила бувшим жителям Британської Індії, коли вони розділилися на Індію і Пакістан, досить активно воювати між собою.
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08.03.2025 11:42 Ответить
якраз-таки й завадила! уявіть що б було якби ядерку мала лише одна сторона, їх "досить активно" не йде навідь в ніяке порівняння с тим що в нас відбулось з14го року
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08.03.2025 12:30 Ответить
Коли Зелька дістає Тампона про "гарантії безпеки" то щиро злиться, бо крім ядерки ніяких гарантій в природі не існує. І як може, пояснює це нашому віслючку. Хто в Европі чи Америці може щось гарантувати стосовно РФ?
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08.03.2025 11:45 Ответить
Це ти поясни не нашому віслючкові, а другу вашого карло- пу Трумпу.
Це не Зеленьський говорить про безпеку від Європи, амваш Трумп.
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08.03.2025 12:16 Ответить
Чия зброя, той і має владу над нею - французи. Україна теж має ядерну зброю, тільки стаціонарну. Кацапи нехай навіть не мріють про захоплення усієї території України. Бо від Уральських гір до Біскайської затоки життя буде неможливим.
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08.03.2025 11:45 Ответить
Хімічна зброя ще є.

А взагалі бачте Трамп вже 1,5 місяці знову при владі. А вже доламав або сильно пошкодив світовий порядок, що з'явився після 2 світової війни.

і навіть якщо його Трампа прямо зараз приберуть від влади, довіру до США і їх міжнародний авторитет вже втрачено або як мінімум він дуже сильно похитнувся.
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08.03.2025 11:46 Ответить
Ой, не сміши. Ви шахеда нещасного не можете збити, а тут ще ядерка. Що ви з нею будете робити? Просто погрожувати, щоб ніколи не застосувати?
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08.03.2025 11:47 Ответить
Просто бояться.
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08.03.2025 11:49 Ответить
*****-людожер усе ж бачить і робить висновки..
сусіди-поляки, вам навіть кацапського дрона збити над СВОЄЮ територією стрьомно - а ви хочете мати ядрьОну зброю від Франції (чи свою)..? - ну, хіба щоб протирати її від пилюки по святах, у вільний час, коли не блокуєте на кордонах українські вантажі..
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08.03.2025 11:48 Ответить
Пісдя політики "трамбона " насамперед" тепер ,хер хто вслідкує ,за розробкою у світі не тільки ядерної зброї,а куй знає якої ,котру можна з дронів скидувати ,знищуючи десятки тисяч людей...
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08.03.2025 11:49 Ответить
Ну а пукін з бульбашенко ні в чому не сумнівалися та швиденько розташували ядерну зброю ближче до Европи. А у наших союзників тільки почалися розмови і вже якісь сумління повилазили. В швидкості приняття рішень диктатори з сусідніх країн набагато краще від соплежуйних демократів та ще з їхньою одностайністю. Принцип консенсусу в наш час де міжнародне право не діє таки зруйнує цей демократичний ЕС.
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08.03.2025 11:50 Ответить
Одне кончене переколотило весь Світ . Породило таких самих іуд . І ніхто нічого зробити не може . Кругом прийде біда , питання тільки часу .
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08.03.2025 11:54 Ответить
Починайте створювати ЯО. А ми підтягнемся.
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08.03.2025 12:04 Ответить
Після того як Трумп почав руйнувати всі міжнардні системи безпеки, всі почали активно просуватися у створенні власного ЯО.
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08.03.2025 12:19 Ответить
Неужели в мире больше не осталось умных людей?
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08.03.2025 12:33 Ответить
А Ви не помітили, що стрімкий розвиток технологій (особливо мобільних) призводить до занепаду розумової діяльності? Навіщо читати книжки, якщо можна дивитися короткі відео у ТікТоку? Навіщо запам'ятовувати інформацію, якщо є Інтернет? Навіщо вчитися думати, якщо для цього є блогери-експерти? Покоління, яке виросло в до-інтернетну епоху, може ще так-сяк користуватися мізками, а от з молодняком все дуже погано. Голови у них геть порожні, тому їх можна забити будь-яким лайном. Чим успішно і займаються різні пройдисвіти. Ось і відповідь на питання, куди поділися розумні люди.
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08.03.2025 12:55 Ответить
Мой вопрос был чисто риторическим, я прекрасно знаю, куда делись умные люди и знаю, что они уже не возвратятся на планету Земля, отныне миром правят дебилы и моральные уроды.
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08.03.2025 12:58 Ответить
O tempora, o mores...
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08.03.2025 14:44 Ответить
Так створіть його разом з Україною, в якої є відповідні матеріали та технології!
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08.03.2025 12:45 Ответить
"З'їсти-то він з'їсть, тіко хто ж йому дасть?" (с)
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08.03.2025 13:26 Ответить
Правильний хід думок, але менше публічності
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08.03.2025 13:37 Ответить
После того, как "ХАРАНТЫ" подтерлись "будапештской бумажкой", договор о нераспространении ядерного оружия стал такой же туалетной бумагой, скоро из него все (по-факту) начнут валить штабелями, надеюсь Украина будет в первых рядах!!!
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08.03.2025 14:22 Ответить
І навіщо вам ядерний арсенал?
Ви ж нездатні навіть кацапську ракету збити над власною територією!
Хіба що будете по вантажівкам з України лупити атомними бомбами.
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08.03.2025 14:35 Ответить
 
 