Перевооружение ЕС тормозится из-за спора между Францией и Германией, - Financial Times

Распределение 150 миллиардов евро на оборонную промышленность ЕС стало новой горячей точкой в давнем споре между Францией и Германией относительно программы перевооружения Европы.

Об этом пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила собрать 150 миллиардов евро, которые будут одолжены столицам ЕС для увеличения оборонного производства. Хотя идея получила единодушную политическую поддержку, детали все еще прорабатываются, в частности, продолжается активное лоббирование вопроса о том, могут ли эти средства быть потрачены на вооружение, произведенное за пределами ЕС.

Во время саммита европейских лидеров 6 марта, несколько глав государств, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, заявили, что инициатива должна быть открытой для партнеров-единомышленников, которые не являются членами ЕС.

"Для нас очень важно, чтобы проекты, которые могут быть поддержаны в рамках этой инициативы, были открыты для стран, которые не являются членами Европейского Союза, но тесно сотрудничают с ним, таких как Великобритания, Норвегия, Швейцария или Турция", - сказал Шольц.

Однако президент Франции Эмманюэль Макрон, который давно поддерживает усиление европейской автономии и стимулирование внутреннего промышленного производства, заявил, что "расходы не должны идти на новые готовые комплекты, которые снова будут неевропейскими".

Относительно пробелов в критически важных для Европы возможностях - включая противовоздушную оборону, удары на большие расстояния и разведку и т.д. - "метод заключается в том, чтобы определить лучших бизнесменов и предприятия, которые есть у нас", добавил президент. Макрон также сказал, что каждой стране-члену ЕС будет предложено "пересмотреть заказы, чтобы понять, могут ли европейские заказы быть приоритетными".

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Брюссельские дипломаты обеспокоены, что инициатива стоимостью 150 млрд евро будет сорвана из-за того же аргумента, который уже больше года задерживает заключение соглашения о Европейской программе оборонной промышленности - фонд с бюджетом 1,5 млрд евро с грантами на оборону. Усилия по реализации инициативы остановились этой зимой после того, как Париж потребовал ограничить долю средств, которая может быть потрачена на компоненты из-за пределов ЕС, и запретить продукцию с защитой интеллектуальной собственности из третьих стран.

Высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, которым поручено подготовить детальное предложение в течение следующих десяти дней, призвали тесно сотрудничать с Парижем, Берлином и другими столицами ЕС, чтобы убедиться, что инициатива не будет заблокирована, когда ее вынесут на утверждение.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кредиты, которые будут направлены на семь ключевых направлений, включая противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерию и беспилотники, "помогут странам-членам объединить спрос и покупать вместе", а также обеспечить "немедленное предоставление военного оборудования для Украины".

На правительство Польши, которое сейчас председательствует в ЕС на ротационной основе, и которому поручено председательствовать на министерских встречах Союза, будет оказываться давление с целью скорейшего заключения соглашения. Инициатива может быть одобрена большинством из 27 стран ЕС, но участие Франции считается важным.

"Мы находимся на этапе, когда это нужно решить ради скорости, а не совершенства. Но если было сложно протолкнуть 1,5 млрд евро из-за возражений Франции, то как мы должны сделать это со 150 млрд евро?", - сказал дипломат ЕС, участвовавший в переговорах.

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