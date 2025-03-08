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Новости Расходы на оборону Программа перевооружения ЕС
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Перевооружение ЕС тормозится из-за спора между Францией и Германией, - Financial Times

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц

Распределение 150 миллиардов евро на оборонную промышленность ЕС стало новой горячей точкой в давнем споре между Францией и Германией относительно программы перевооружения Европы.

Об этом пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила собрать 150 миллиардов евро, которые будут одолжены столицам ЕС для увеличения оборонного производства. Хотя идея получила единодушную политическую поддержку, детали все еще прорабатываются, в частности, продолжается активное лоббирование вопроса о том, могут ли эти средства быть потрачены на вооружение, произведенное за пределами ЕС.

Во время саммита европейских лидеров 6 марта, несколько глав государств, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, заявили, что инициатива должна быть открытой для партнеров-единомышленников, которые не являются членами ЕС.

"Для нас очень важно, чтобы проекты, которые могут быть поддержаны в рамках этой инициативы, были открыты для стран, которые не являются членами Европейского Союза, но тесно сотрудничают с ним, таких как Великобритания, Норвегия, Швейцария или Турция", - сказал Шольц.

Однако президент Франции Эмманюэль Макрон, который давно поддерживает усиление европейской автономии и стимулирование внутреннего промышленного производства, заявил, что "расходы не должны идти на новые готовые комплекты, которые снова будут неевропейскими".

Относительно пробелов в критически важных для Европы возможностях - включая противовоздушную оборону, удары на большие расстояния и разведку и т.д. - "метод заключается в том, чтобы определить лучших бизнесменов и предприятия, которые есть у нас", добавил президент. Макрон также сказал, что каждой стране-члену ЕС будет предложено "пересмотреть заказы, чтобы понять, могут ли европейские заказы быть приоритетными".

Также читайте: Лидеры европейских стран одобрили план перевооружения ЕС

Брюссельские дипломаты обеспокоены, что инициатива стоимостью 150 млрд евро будет сорвана из-за того же аргумента, который уже больше года задерживает заключение соглашения о Европейской программе оборонной промышленности - фонд с бюджетом 1,5 млрд евро с грантами на оборону. Усилия по реализации инициативы остановились этой зимой после того, как Париж потребовал ограничить долю средств, которая может быть потрачена на компоненты из-за пределов ЕС, и запретить продукцию с защитой интеллектуальной собственности из третьих стран.

Высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, которым поручено подготовить детальное предложение в течение следующих десяти дней, призвали тесно сотрудничать с Парижем, Берлином и другими столицами ЕС, чтобы убедиться, что инициатива не будет заблокирована, когда ее вынесут на утверждение.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кредиты, которые будут направлены на семь ключевых направлений, включая противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерию и беспилотники, "помогут странам-членам объединить спрос и покупать вместе", а также обеспечить "немедленное предоставление военного оборудования для Украины".

На правительство Польши, которое сейчас председательствует в ЕС на ротационной основе, и которому поручено председательствовать на министерских встречах Союза, будет оказываться давление с целью скорейшего заключения соглашения. Инициатива может быть одобрена большинством из 27 стран ЕС, но участие Франции считается важным.

"Мы находимся на этапе, когда это нужно решить ради скорости, а не совершенства. Но если было сложно протолкнуть 1,5 млрд евро из-за возражений Франции, то как мы должны сделать это со 150 млрд евро?", - сказал дипломат ЕС, участвовавший в переговорах.

Читайте также: Писториус о планах Шольца и Мерца по перевооружению: Исторический день для Бундесвера и для Германии

Автор: 

военно-промышленный комплекс (244) Германия (6925) Франция (3487) Евросоюз (17056)


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Топ комментарии
+15
Ну Макрон правий, не можна бути залежними від якихось лівих чуваків. Ми ж знаємо, як згадана в статті Швейцарія зажала набої для гепардів.
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08.03.2025 13:47
+6
Як завжди - буржуїни посралися за бабло...
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08.03.2025 13:32
+6
Макрон абсолютно прав, весь цикл производства должен быть в ЕС, иначе в случае войны с руснявыми все может заглохнуть из за детали которую поставляли с израиля например!
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08.03.2025 13:53
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08.03.2025 13:31 Ответить
Знову брехливий вкид про Европу.
Американська пресса - суцільна брехня краснова-трампа.
Крім віті орбана та фіцика - суперечок в ЄС не виникає.
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08.03.2025 14:01 Ответить
Розповідай далі.
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08.03.2025 14:07 Ответить
Як завжди - буржуїни посралися за бабло...
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08.03.2025 13:32 Ответить
А українцям робити своє.
Бо є власні переваги у переозброєнні перед пітьмою. Про що й пише ворожий Z-канал:

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08.03.2025 13:44 Ответить
Черговий копіум. Ви не думали ще це пишуть саме для введення в оману?
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08.03.2025 14:08 Ответить
Ця писанина - для внутрішнього вжитку. І якихось далекосяжних задніх думок в подібних публікацій немає.
Якщо навіть припустити, що це все - дезінформація, то який з того зиск для ворога? Адже в командування ЗСУ і так є повна інформація про стан справ у себе.
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08.03.2025 14:14 Ответить
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08.03.2025 14:44 Ответить
детишки меряются достоинством??нато,гарантии??а гарантии нато будут???
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08.03.2025 13:32 Ответить
Хватит членами мерятся кто главный. Нужно просто впрягаться и пи@дячить без передыху. Время не ждет.
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08.03.2025 13:33 Ответить
Коли впряжутьcя 100 тисяч поліцаїв, які купують крузаки по 200 тисяч долларів, десятки тисяч прокурорів-інвалілів, які отримують мільйонні пенсії, мільйон чиновників, які займаються перейменуванням вулиць на окупованих територіях , рєзніков , який купував яйця по 17? Всі ці прекрасні товариші з'їдають мільярди долларів , які могли піти на оборону.
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09.03.2025 13:40 Ответить
Как и когда впрягутся все "патриоты", сбежавшие в сытую и тихую Европу? Одно не отменяет другого.
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09.03.2025 13:43 Ответить
пропоную купити у рф, вся зброя неодноразово випробувана у справі
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08.03.2025 13:36 Ответить
Це дуже хитрий план, купити зброю у кацапів, щоб у них нічого не залишилося .😀
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09.03.2025 13:42 Ответить
Додайте до суми ще мільярдів сто і включіть до проекту Україну. І буде вам щастя...
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08.03.2025 13:36 Ответить
Похоже, украинцев готовят к капитуляции.

Вот такие победные реляции о перемирии на путинских условиях размещены на аккаунте, связанным с украинской властью:

https://x.com/StaVlb

Якщо "Угода про припинення вогню" протримається хоча б рік-ніякого відновлення агресії не буде 100ею танків, які бидло виготовить за цей час воно на Київ не піде І головне-ріст нашої економіки, наше військо, його озброєння, надходження нової зброї зроблять агресію неможливою

и в умовах припинення вогню будемо в кращій позиції ніж зараз - випуск озброєнь у країнах-союзницях і для alt="🇺🇦" draggable=false title="Flag of Ukraine"> ' alt="🇷🇺" draggable=false title="Flag of Russia">
Країни "Друзі України" з ВВП >25ти трлн дол пропонують нам допомогу, різко збільшують витрати на оборону, на десятки мільярдів допомогу Україні, приймають "Програму" розгону свого ВПК і для наших потреб. А ми все про помиральну яму, бо нам сують "Угоду про припинення вогню".
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08.03.2025 13:38 Ответить
Трохи на вкид схоже. Справа не у тому полізуть не полізуть. Росіяни хочуть багато чого іншого від українців. А полізти у них завжди знайдеться чим. Особливо у випадку перемир'я.
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08.03.2025 14:02 Ответить
куча помилок і неправильних висновків. назагал все не так.
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08.03.2025 17:16 Ответить
Що значить "позичені"?
Це інвестиція в безпеку, а не лихварство.
Час вже отямитись.
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08.03.2025 13:40 Ответить
Вся суть леваков ******* красиво и нечего не делать.А Зе чешит что щас как денег дадут и как зищитят.Ну ну.
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08.03.2025 13:41 Ответить
Щоб вже їх конкретно накрило моска..ким тазом! Амінь.
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08.03.2025 13:41 Ответить
Ну Макрон правий, не можна бути залежними від якихось лівих чуваків. Ми ж знаємо, як згадана в статті Швейцарія зажала набої для гепардів.
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08.03.2025 13:47 Ответить
транснаціональні компанії типу Ейрбас чи ВАЕ не повністю належать Євросоюзу - з ними як бути?
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08.03.2025 14:17 Ответить
Ні як не бути.
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08.03.2025 14:38 Ответить
То хай відкриють філію в ЄС. // З іншого боку: от Угорщина та Словаччина в ЄС, але краще б не були! Тобто членство в ЄС - теж нічого не гарантує. І отут Макрон не правий, що зациклюється на членстві. Це працює, якщо окремі члени не крутять весь ЄС на палці.
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08.03.2025 14:46 Ответить
Позиція Німеччини полягає в тому щоб прискорити виробництво та збільшити їхню кількість за рахунок не членів ЄС, як: Великобританії, Норвегії або на крайняк Туреччини, тут Макрон як раз стопорить всі ці потуги.
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08.03.2025 15:13 Ответить
То зачекайте, а наскільки критично Норвегія, Британія, Туреччина? Ну то спрямують основні зусилля на ту зброю, що роблять само в ЄС. Наприклад міражи, тауруси, набої врешті-решт. Чи без Туреччини аж ніяк?
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08.03.2025 15:35 Ответить
Норвегія - ракети перехоплювачі для Nasams, Великобританія - Storm Shadow, яка різниця де, коли важлива швидкість і кількість "До" відбиття майбутньої агресії.
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08.03.2025 16:57 Ответить
так то воно так, але Україна теж попадає в цей список.
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08.03.2025 17:17 Ответить
О-о-о... Ну це надовго...

P.S. Отак у них все. Будь-яка ініціатива грузне у болоті безкінечних сперечань, вагань, консультацій та старих образ.
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08.03.2025 13:50 Ответить
Добре , що зелені слуги швиденько виділили на зброю кілька десятків мільярдів в перший день війни , і по теперішній час немає ні грошей, ні зброї, ні винних.
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09.03.2025 13:46 Ответить
Ви досперечаєтесь поки і до вас прийде ***** і будете як в 1938-му лапки вверх піднімати.
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08.03.2025 13:51 Ответить
Макрон правий . немає чого вкладатись в чуже виробництво і це показав приклад Швейцарії .
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08.03.2025 13:53 Ответить
Макрон абсолютно прав, весь цикл производства должен быть в ЕС, иначе в случае войны с руснявыми все может заглохнуть из за детали которую поставляли с израиля например!
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08.03.2025 13:53 Ответить
У Макрона бачення, яке розраховане навіть на велику війну у світі. Чим довші маршрути доставки, тим більше гарантії, що на них будуть нападати всі кому не лінь. Он недавно прості хусити здається вже дуже сильно атакували судна біля Африки. А що вже казати коли це будуть робити великі держави?
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08.03.2025 14:01 Ответить
Однак президент Франції Емманюель Макрон, який давно підтримує посилення європейської автономії та стимулювання внутрішнього промислового виробництва, заявив, що "витрати не повинні йти на нові готові комплекти, які знову будуть неєвропейськими"…

Макроша, ты пока раздуплишься, то и оружия может не понадобиться, то что предлогает Шольц более реалистично !
Время - деньги и оружие надо ВЖЕ , а не ждать пока вы начнете стоить заводы типа зато свои …
Пусть участвуют все страны , кто желает , а не монополию создавать !
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08.03.2025 14:01 Ответить
Потрібно щоб все було під боком. Чим довший маршрут поставки тим більша вірогідність, що його атакують.
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08.03.2025 14:04 Ответить
Так это после войны пусть строят заводы где хотят , ближе , дальше а сейчас нужна СКОРОСТЬ , Украина не может остаться без оружия, поэтому и надо привлечь весь мир к поставкам его как хочет Шольц .
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09.03.2025 09:09 Ответить
На Францію хтось напав?
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09.03.2025 13:48 Ответить
В прошлый раз (в начале 23-го) пол-года ерзали на этой теме.
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08.03.2025 14:07 Ответить
Імітатори хренови. Хтось досі вірить.
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08.03.2025 14:11 Ответить
Трампуша думав що зливши Україну спонукає Европу купувати в нього зброю. Але видно щось пішло не так...
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08.03.2025 14:14 Ответить
Немцам нужно прекратить спор и производить все оружие у себя (за свои деньги), эта страна по своему экономическому потенциалу переплюнет любую другую европейскую страну.
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08.03.2025 14:18 Ответить
Макрон повністюправий. Але Шольц спішить, бо знає- ніяких3-4 роки у них нема.
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08.03.2025 14:25 Ответить
У Шольца Мерца з дня на день "оссі" під проводом АдГ проголосять відновлення НДР.
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08.03.2025 15:11 Ответить
А мне кажется сейчас к Шольцу розумней прислушаться, у Украины тоже сейчас нет времени ждать пока Европа сама будет выпускать оружие пройдет 3- 5 лет минимум , сейчас лучше со всех стран (с правом разрешения на обстрел) по чуть-чуть, чем вообще ничего сейчас …
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09.03.2025 09:03 Ответить
Ми не в ЄС
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08.03.2025 14:31 Ответить
Ну куда метит Макрон - уже ни для кого не секрет. А тут еще и не такое скажешь))
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08.03.2025 15:37 Ответить
Потрібно негайно створювати єс разом з британією і україною європейський військовий блок з внесками пропорційно чисельності населення і незалежний від держав які не входять в блок.
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08.03.2025 16:05 Ответить
10 років коту під хвіст, одні балачки.
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08.03.2025 16:10 Ответить
Идіоти, просирають те, що Украіна виборола для Вас, найдорожчою ціною... Час
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08.03.2025 17:45 Ответить
Як добре що в Україні всі розумні, не те що в Європі. Тільки тоді не зрозуміло, куди поділися тисячі танків , літаків, ракет, не говорячи про ядерну зброю, які залишилися від радянського союзу
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09.03.2025 13:51 Ответить
Дурака не включай …
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09.03.2025 14:22 Ответить
Европейское бла-бла-бла.
Демократия - это абсолютная власть денег, которые не могут ни поделить, ни украсть.
Болтайте, обсуждайте, решайте ....и ждите, когда вам на головы посыпятся ракеты и кабы.
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08.03.2025 23:13 Ответить
А висновок з суперечки і вирішення проблеми лежить на поверхні - потрібен новий, ефективний військово-політичний блок замість НАТО.
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09.03.2025 00:17 Ответить
 
 