Перевооружение ЕС тормозится из-за спора между Францией и Германией, - Financial Times
Распределение 150 миллиардов евро на оборонную промышленность ЕС стало новой горячей точкой в давнем споре между Францией и Германией относительно программы перевооружения Европы.
Об этом пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
На прошлой неделе Еврокомиссия предложила собрать 150 миллиардов евро, которые будут одолжены столицам ЕС для увеличения оборонного производства. Хотя идея получила единодушную политическую поддержку, детали все еще прорабатываются, в частности, продолжается активное лоббирование вопроса о том, могут ли эти средства быть потрачены на вооружение, произведенное за пределами ЕС.
Во время саммита европейских лидеров 6 марта, несколько глав государств, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, заявили, что инициатива должна быть открытой для партнеров-единомышленников, которые не являются членами ЕС.
"Для нас очень важно, чтобы проекты, которые могут быть поддержаны в рамках этой инициативы, были открыты для стран, которые не являются членами Европейского Союза, но тесно сотрудничают с ним, таких как Великобритания, Норвегия, Швейцария или Турция", - сказал Шольц.
Однако президент Франции Эмманюэль Макрон, который давно поддерживает усиление европейской автономии и стимулирование внутреннего промышленного производства, заявил, что "расходы не должны идти на новые готовые комплекты, которые снова будут неевропейскими".
Относительно пробелов в критически важных для Европы возможностях - включая противовоздушную оборону, удары на большие расстояния и разведку и т.д. - "метод заключается в том, чтобы определить лучших бизнесменов и предприятия, которые есть у нас", добавил президент. Макрон также сказал, что каждой стране-члену ЕС будет предложено "пересмотреть заказы, чтобы понять, могут ли европейские заказы быть приоритетными".
Брюссельские дипломаты обеспокоены, что инициатива стоимостью 150 млрд евро будет сорвана из-за того же аргумента, который уже больше года задерживает заключение соглашения о Европейской программе оборонной промышленности - фонд с бюджетом 1,5 млрд евро с грантами на оборону. Усилия по реализации инициативы остановились этой зимой после того, как Париж потребовал ограничить долю средств, которая может быть потрачена на компоненты из-за пределов ЕС, и запретить продукцию с защитой интеллектуальной собственности из третьих стран.
Высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, которым поручено подготовить детальное предложение в течение следующих десяти дней, призвали тесно сотрудничать с Парижем, Берлином и другими столицами ЕС, чтобы убедиться, что инициатива не будет заблокирована, когда ее вынесут на утверждение.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кредиты, которые будут направлены на семь ключевых направлений, включая противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерию и беспилотники, "помогут странам-членам объединить спрос и покупать вместе", а также обеспечить "немедленное предоставление военного оборудования для Украины".
На правительство Польши, которое сейчас председательствует в ЕС на ротационной основе, и которому поручено председательствовать на министерских встречах Союза, будет оказываться давление с целью скорейшего заключения соглашения. Инициатива может быть одобрена большинством из 27 стран ЕС, но участие Франции считается важным.
"Мы находимся на этапе, когда это нужно решить ради скорости, а не совершенства. Но если было сложно протолкнуть 1,5 млрд евро из-за возражений Франции, то как мы должны сделать это со 150 млрд евро?", - сказал дипломат ЕС, участвовавший в переговорах.
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Американська пресса - суцільна брехня краснова-трампа.
Крім віті орбана та фіцика - суперечок в ЄС не виникає.
Бо є власні переваги у переозброєнні перед пітьмою. Про що й пише ворожий Z-канал:
Якщо навіть припустити, що це все - дезінформація, то який з того зиск для ворога? Адже в командування ЗСУ і так є повна інформація про стан справ у себе.
Вот такие победные реляции о перемирии на путинских условиях размещены на аккаунте, связанным с украинской властью:
https://x.com/StaVlb
Якщо "Угода про припинення вогню" протримається хоча б рік-ніякого відновлення агресії не буде 100ею танків, які бидло виготовить за цей час воно на Київ не піде І головне-ріст нашої економіки, наше військо, його озброєння, надходження нової зброї зроблять агресію неможливою
и в умовах припинення вогню будемо в кращій позиції ніж зараз - випуск озброєнь у країнах-союзницях і для alt="🇺🇦" draggable=false title="Flag of Ukraine"> ' alt="🇷🇺" draggable=false title="Flag of Russia">
Країни "Друзі України" з ВВП >25ти трлн дол пропонують нам допомогу, різко збільшують витрати на оборону, на десятки мільярдів допомогу Україні, приймають "Програму" розгону свого ВПК і для наших потреб. А ми все про помиральну яму, бо нам сують "Угоду про припинення вогню".
Це інвестиція в безпеку, а не лихварство.
Час вже отямитись.
P.S. Отак у них все. Будь-яка ініціатива грузне у болоті безкінечних сперечань, вагань, консультацій та старих образ.
Макроша, ты пока раздуплишься, то и оружия может не понадобиться, то что предлогает Шольц более реалистично !
Время - деньги и оружие надо ВЖЕ , а не ждать пока вы начнете стоить заводы типа зато свои …
Пусть участвуют все страны , кто желает , а не монополию создавать !
Демократия - это абсолютная власть денег, которые не могут ни поделить, ни украсть.
Болтайте, обсуждайте, решайте ....и ждите, когда вам на головы посыпятся ракеты и кабы.