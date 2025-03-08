Австралия рассматривает участие в "Коалиции желающих" для Украины, которую предложила Британия

Австралия готова рассмотреть участие в коалиции по поддержке Украины, которую ранее предложил премьер Великобритании Кир Стармер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным Sky News, Стармер приветствовал "готовность Австралии рассмотреть возможность участия в Коалиции желающих для Украины". В офисе премьер-министра Великобритании сообщили, что это произошло во время телефонного разговора сегодня утром.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи написал в соцсети X, что провел "хороший" разговор со Стармером. По его словам, они подтвердили свою "преданность храброму народу Украины в защите его суверенитета и международного права".

Инициатива "Коалиции желающих" стала ключевой темой выступления Стармера после встречи европейских лидеров в Лондоне в минувшие выходные, где обсуждалось будущее Украины. Стармер отметил, что эта инициатива может предусматривать присутствие военных в Украине в случае прекращения огня.

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