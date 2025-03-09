Вэнс пожаловался на проукраинских протестующих, которые мешали ему гулять с дочерью
Вице-президент США Джей Ди Вэнс пожаловался, что проукраинские протестующие преследовали его во время прогулки с дочерью.
Об этом американский политик написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Вэнс рассказал, что в субботу, 8 марта, когда он гулял со своей 3-летней дочкой, за ними "шла и кричала" "Слава Украине" "группа протестующих".
По словам вице-президента США, он решил поговорить с протестующими, чтобы они "оставили в покое" его дочь, и почти все они согласились. Вэнс говорит, что разговор был в целом уважительным.
"Но если вы преследуете 3-летнего ребенка в рамках политического протеста, то вы - дерьмовый человек", - добавил американский вице-президент.
Ранее сообщалось, что в штате Вермонт прошла акция протеста против вице-президента США Джей Ди Вэнса и в поддержку Украины.
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д
Він же не сказав нічого з того, що Зеля і його кодло не робив з 2019.
Але він чужий. А зеля типу свій
Радіє донька сонячній хвилині,
Та терористи подолали страх,
І екзорцизмлять: -- Слава Україні!
https://blog.liga.net/user/dnovytskyi/profile
https://blog.liga.net/user/dnovytskyi/profile Дмитро Новицький
https://katehon.com/ru/article/dzhey-di-vens-i-piter-til https://katehon.com/ru/article/dzhey-di-vens-i-piter-
Венс написал, что протестующие против прекращения поддержки Украины напугали трехлетнюю дочку Венса.
Я очень сочувствую папаше, которого огорчила эта ситуация, и предлагаю укрыться от митингов в Киеве. У нас тут никаких протестов не было уже давно, дочке Венса пугаться вообще нечего. Велкам ту Юкрейн, мистер Венс. ****** ты упырь
ЗІ: я розумію, що знайдуться декотрі, які не зрозуміють тетяниного сарказму. Але тільки ті, які не відчували всіх принад тривог в Києві.
🍁 Цікаве продовження цієї історії...
Дуже багато дописувачів під твітом Венса викрили його у брехні.
З'явилося відео, на якому видно, що протест проходив у нижній частині вулиці, а вся верхня (де проживає віце-президент) була заблокована поліцією. Тобто, для протестувальників було неможливо «переслідувати» Венса, як він стверджував у своєму дописі. А тим більше, лякати його доньку.
Тому, більшість дописувачів робить висновок, що єдина мета Венса, яку він переслідував цим дописом - продовжити розпалювати ненависть до українців.
І хто після цього shit person?