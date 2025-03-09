Вэнс пожаловался на проукраинских протестующих, которые мешали ему гулять с дочерью

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пожаловался, что проукраинские протестующие преследовали его во время прогулки с дочерью.

Об этом американский политик написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Вэнс рассказал, что в субботу, 8 марта, когда он гулял со своей 3-летней дочкой, за ними "шла и кричала" "Слава Украине" "группа протестующих".

По словам вице-президента США, он решил поговорить с протестующими, чтобы они "оставили в покое" его дочь, и почти все они согласились. Вэнс говорит, что разговор был в целом уважительным.

"Но если вы преследуете 3-летнего ребенка в рамках политического протеста, то вы - дерьмовый человек", - добавил американский вице-президент.

Ранее сообщалось, что в штате Вермонт прошла акция протеста против вице-президента США Джей Ди Вэнса и в поддержку Украины.

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