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Новости Вэнс пожаловался на проукраинских протестующих
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Вэнс пожаловался на проукраинских протестующих, которые мешали ему гулять с дочерью

Вэнс жалуется, что его преследовали протестующие

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пожаловался, что проукраинские протестующие преследовали его во время прогулки с дочерью.

Об этом американский политик написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Вэнс рассказал, что в субботу, 8 марта, когда он гулял со своей 3-летней дочкой, за ними "шла и кричала" "Слава Украине" "группа протестующих".

По словам вице-президента США, он решил поговорить с протестующими, чтобы они "оставили в покое" его дочь, и почти все они согласились. Вэнс говорит, что разговор был в целом уважительным.

"Но если вы преследуете 3-летнего ребенка в рамках политического протеста, то вы - дерьмовый человек", - добавил американский вице-президент.

Вэнс жалуется на протестующих

Ранее сообщалось, что в штате Вермонт прошла акция протеста против вице-президента США Джей Ди Вэнса и в поддержку Украины.

Читайте также: "Вы должны заботиться об интересах Соединенных Штатов", - Вэнс обратился к украинской диаспоре в США

Автор: 

протест (5854) Джей Ди Вэнс (77)


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Топ комментарии
+74
Мы станем за спины женщин и детей, и пусть они попробуют нас атаковать. У кого же это вэнс научился? )
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09.03.2025 00:19
+70
Бідна людина, які важкі страждання, не те що українським дітям під щоденними обстрілами.
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09.03.2025 00:23
+59
А як ти падло зі своїм Тампоном і вашим спільним другом ху_йлом вбиваєш українських дітей ради політичного тиску це нормально?
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09.03.2025 00:24
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Страница 2 из 2
на куй пійшов, москаль.
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09.03.2025 09:12 Ответить
Жаль, а нужно было набить тебе рожу, чтобы ты, гнида, знал, что ты соучастник убийств украинских граждан и чтобы твоя дочка об этом знала!
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09.03.2025 07:27 Ответить
Депортируй их. Поржем.

д
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09.03.2025 08:13 Ответить
Справжній руский за дітьми ховається.
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09.03.2025 08:14 Ответить
Діти повинні знати, яке жорстоке лайно їхній татко. Що покі він повз на верхівку своєї карьєри, то перетворився на монстра. Родова карма у нихще попереду. Достатньо згадали клан Кеннеді.
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09.03.2025 08:24 Ответить
Пусть скажет сенькью, много раз, что его майвик не сопровождал. С имитатором ВОГа, а может и не с имитатором..
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09.03.2025 08:31 Ответить
Тобі, падло, потрібно так завадити, щоб ти, гнидо, кісток не зібрав. Маю надію, що наступного разу так і буде.
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09.03.2025 08:32 Ответить
хай звернеться в ООН , стурбовано
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09.03.2025 09:14 Ответить
Не плач! Будь мужиком! Іди поїби диван.
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09.03.2025 09:23 Ответить
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09.03.2025 09:48 Ответить
Дівчаток налякали... аж туш потікла...
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09.03.2025 09:29 Ответить
Гнида, твоя одна донька в обмін на десятки тисяч українських доньок?
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09.03.2025 09:32 Ответить
А ні в кого дежаву з 2019 не виникло ?
Він же не сказав нічого з того, що Зеля і його кодло не робив з 2019.
Але він чужий. А зеля типу свій
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09.03.2025 09:43 Ответить
Ще вафлі боса сохнуть на вустах,
Радіє донька сонячній хвилині,
Та терористи подолали страх,
І екзорцизмлять: -- Слава Україні!
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09.03.2025 09:47 Ответить
Пітер Тіль, Джей Ді Венс і Дональд Трамп: технофашизм на марші? blog.liga.net

https://blog.liga.net/user/dnovytskyi/profile

https://blog.liga.net/user/dnovytskyi/profile Дмитро Новицький
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09.03.2025 09:55 Ответить
ДЖЕЙ ДИ ВЭНС И ПИТЕР ТИЛЬ

https://katehon.com/ru/article/dzhey-di-vens-i-piter-til https://katehon.com/ru/article/dzhey-di-vens-i-piter-

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09.03.2025 09:59 Ответить
Чмошнік нарцис захвилювався. Тебе ще будуть американські піздити Урода почекай трохи
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09.03.2025 10:06 Ответить
I'm so sorry about your daughter. But when I am listening to explosipons think about my daughter, about her sister, about her mother.
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09.03.2025 11:01 Ответить
Кондом, сцикло і маніпулятор) Прикрився так, наче доньку переслідували, а не його. І на його доньку похєру з тієї причини, що з його рішення під загрозою мільйони наших доньок. І на цього підора бомби і ракети на падають, за ним лише походили. І якщо він так нервує, то продовжуйте за ним ходити)
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09.03.2025 11:26 Ответить
https://t.me/tanya_adams/8676 Тетяна Худякова (https://t.me/tanya_adams Tanya Adams):

Венс написал, что протестующие против прекращения поддержки Украины напугали трехлетнюю дочку Венса.

Я очень сочувствую папаше, которого огорчила эта ситуация, и предлагаю укрыться от митингов в Киеве. У нас тут никаких протестов не было уже давно, дочке Венса пугаться вообще нечего. Велкам ту Юкрейн, мистер Венс. ****** ты упырь

ЗІ: я розумію, що знайдуться декотрі, які не зрозуміють тетяниного сарказму. Але тільки ті, які не відчували всіх принад тривог в Києві.
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09.03.2025 12:03 Ответить
Ще невідомо, хто це робить, це може бути провокація ФСБ. Але тупий Венс усе з'їсть, бо є апетит.
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09.03.2025 12:28 Ответить
А воно у костюмі було?
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09.03.2025 12:42 Ответить
https://t.me/Oll_Sharp/21747 Олег Шарп | Oleg Sharp:

🍁 Цікаве продовження цієї історії...

Дуже багато дописувачів під твітом Венса викрили його у брехні.

З'явилося відео, на якому видно, що протест проходив у нижній частині вулиці, а вся верхня (де проживає віце-президент) була заблокована поліцією. Тобто, для протестувальників було неможливо «переслідувати» Венса, як він стверджував у своєму дописі. А тим більше, лякати його доньку.

Тому, більшість дописувачів робить висновок, що єдина мета Венса, яку він переслідував цим дописом - продовжити розпалювати ненависть до українців.

І хто після цього shit person?
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09.03.2025 12:51 Ответить
До верхньої частини вулиці спокійно долетить найдешевший дрон і ніяка поліція йому не завадить. Хай поки це буде дрон з купою лайна для початку
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09.03.2025 14:00 Ответить
Маємо надію, що справжній американський патріот, відданий ідеалам демократії і свободи, нарешті позбудеться новітнього американського гітлера і інших венсотрамповолтців за допомогою божих дронів. Бо інакше може виборів в США більше і не буде.
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09.03.2025 14:02 Ответить
за донечку злякався, приїжджай з нею до нас і все буде гаразд.
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10.03.2025 10:54 Ответить
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