Общие боевые потери РФ с начала войны - около 885 130 человек (+1180 за сутки), 10 274 танка, 24 206 артсистем, 21 360 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 885130 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 885130 (+1180) человек,
танков - 10274 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 21360 (+14) ед,
артиллерийских систем - 24206 (+58) ед,
РСЗО - 1310 (+3) ед,
средства ППО - 1101 (+2) ед,
самолетов - 370 (+0) ед,
вертолетов - 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 28362 (+190),
крылатые ракеты - 3120 (+0),
корабли/катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 39933 (+142) ед,
специальная техника - 3773 (+1)
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