Общие боевые потери РФ с начала войны - около 885 130 человек (+1180 за сутки), 10 274 танка, 24 206 артсистем, 21 360 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 885130 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 885130 (+1180) человек,

танков - 10274 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 21360 (+14) ед,

артиллерийских систем - 24206 (+58) ед,

РСЗО - 1310 (+3) ед,

средства ППО - 1101 (+2) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 28362 (+190),

крылатые ракеты - 3120 (+0),

корабли/катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 39933 (+142) ед,

специальная техника - 3773 (+1)

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