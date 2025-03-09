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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
5 865 13

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 885 130 человек (+1180 за сутки), 10 274 танка, 24 206 артсистем, 21 360 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 885130 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 885130 (+1180) человек,

танков - 10274 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 21360 (+14) ед,

артиллерийских систем - 24206 (+58) ед,

РСЗО - 1310 (+3) ед,

средства ППО - 1101 (+2) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 28362 (+190),

крылатые ракеты - 3120 (+0),

корабли/катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 39933 (+142) ед,

специальная техника - 3773 (+1)

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (19011) Генштаб ВС (6177) ликвидация (3465) уничтожение (6811)


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Топ комментарии
+13
Давненько ярема не стогнав, трампакс надихнув?
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09.03.2025 08:03
+12
по ППО гарний темп, в цьому місяці до півсотні може бути.
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09.03.2025 07:34
+4
1 110 день війни (повномаштабної) 1 101 ППО, як і ти сподіваюсь що за 7-10 діб цифри будуть рівнозначні (Міражі дуже просять).
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09.03.2025 08:10
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Правила форума Совет форумчан
по ППО гарний темп, в цьому місяці до півсотні може бути.
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09.03.2025 07:34 Ответить
1 110 день війни (повномаштабної) 1 101 ППО, як і ти сподіваюсь що за 7-10 діб цифри будуть рівнозначні (Міражі дуже просять).
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09.03.2025 08:10 Ответить
Давненько ярема не стогнав, трампакс надихнув?
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09.03.2025 08:03 Ответить
Трампе, ти???
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09.03.2025 08:26 Ответить
Ярьома,всі твої дописи як під копірку.Ти часом не кнурособака ?
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09.03.2025 09:05 Ответить
ого-го як гугл-транслейтом та фсб-шними портянками потягнуло... Дава-дава, жгі ісчо!
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09.03.2025 09:06 Ответить
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09.03.2025 08:27 Ответить
Тоннель рыли, что ли?
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09.03.2025 09:21 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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09.03.2025 08:41 Ответить
Роберт Де Ниро про трампа..https://www.youtube.com/shorts/Dk8xjIkR-88?feature=share
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09.03.2025 09:37 Ответить
100% +++правда про рудого притирка 🙁
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09.03.2025 11:18 Ответить
А що з алатайскем краєм? Пройшли? Бо знову лемінги збільшилися та й техніку за собою потягли...
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09.03.2025 14:27 Ответить
 
 