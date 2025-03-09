Продолжаются бои в Волчанске. На Лиманском направлении потерь позиций не допущено, - ОСГВ "Хортица"

На восточном направлении за прошедшие сутки боевые действия продолжались на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

На Харьковском направлении противник вел наступление в Волчанске. Бои с вражескими силами в городе продолжаются.

На Купянском направлении захватническая армия проводила наступательные действия в районе Богдановского, Петро-Ивановки, Кондрашовки, Степной Новоселовки, Песчаного, Новой Кругляковки и Загрызово. Все атаки врага оказались напрасными и безуспешными. Противник не оставляет намерений и попыток создать новый плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе Красное Первое. Также оккупанты пытаются перебросить силы на западный берег реки Оскол. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

На Лиманском направлении российская армия пытается выйти на административную границу Луганской области. Вражеские штурмы отбиты возле Новомихайловки, Катериновки, Нового, Зеленой Долины и Мирного. Потерь наших позиций не допущено.

На Краматорском и Торецком направлениях враг атаковал наши оборонительные укрепления возле Белой Горы, Дачного, Дружбы, Пантелеймоновки и Александрополя - безуспешно. В Часовом Яре и Торецке враг также получил достойный отпор и успеха не имел. Силы обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы противника

На Покровском направлении противник вел наступательные действия в районах Елизаветовки, Луча, Николаевки, Андреевки и Улаклы. Несмотря на все усилия, вражеская армия не имела успехов и возле Лисовки, Даченского, Котлиного и Богдановки.

На Новопавловском направлении враг получил достойный отпор и понес потери во время штурмовых действий в направлении Константинополя и Бурлацкого. Потерь наших позиций не допущено.

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