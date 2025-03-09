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Новости Доступ к военным государственным технологиям
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Открыт доступ к военным технологиям, принадлежащим государству, - Сметанин

Правительство открыло доступ к военным технологиям

Правительство поддержало постановление, которое нормирует правила передачи конструкторской документации на украинское оружие различным субъектам хозяйствования для масштабирования его производства.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Если госзаказчик в сфере оборонных закупок планирует закупить оружие в количестве, превышающем способности государственных предприятий его произвести, то по инициативе Министерства обороны Украины конструкторская документация на его производство должна быть передана другому производителю(лям), который имеет возможности освоить его производство, в том числе частным производителям. Конечно, постановлением унормированы вопросы сохранения государственной тайны и защиты прав интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

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По его словам, это поможет в большей степени закрывать потребность Сил обороны в вооружении и военной технике силами отечественных оборонных предприятий и масштабировать производство украинского ВВТ.

Также отмечается, что благодаря этому производители смогут получить больше контрактов и изготовить больше товаров оборонного назначения.

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Автор: 

технологии (663) закупки (746) Герман Сметанин (25)


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Уряд спочатку розсекречує адреси виробників ************* української зброї, чим наводить на них російські ракети. А тепер ще й готовий передати комусь їхню документацію.
Ви, syкі, краще створіть умови, щоб ці підприємства працювали в три зміни, а не в одноденний робочий тиждень, як це зробив верховний Шашличник перед повномасштабним нападом.
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09.03.2025 12:05 Ответить
а прибуток ОПи при твоєму роскладі який????
а орки як будуть знати наші секрети????
а так, скажуть,
витік інфи та знайдуть казла-відбувайла....
згадай!!!!
міст через річку не підірвали бо солдат який мав це зробити не справився!!!!
солдат який не є сапером і гадки не мав що таке вибухотехніка!!!
але саме він признався в цьому, навіть на камеру
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09.03.2025 12:46 Ответить
Звісно, постановою унормуванні питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності" Джерело: https://censor.net/ua/n3540123
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Самим не смешно?
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09.03.2025 12:09 Ответить
Зате доходи-податки держслужбовців засекречені.
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09.03.2025 12:27 Ответить
Як що держслужбовці працюють на користь держави,то мені зараз байдуже скіки він заробляє.Як що тупой дегенерат з Комуніцьким кітайським гаджетом сере в коментах,то умене питання до цього ,а девін узяв гроші на це барахло,бо воно не дешеве для "бідного простого народу" по ********* реаліям.
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09.03.2025 12:54 Ответить
Дивіться щоб оркам дірявим по брацьки та інфа не потрапила.
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09.03.2025 15:22 Ответить
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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09.03.2025 15:24 Ответить
 
 