Открыт доступ к военным технологиям, принадлежащим государству, - Сметанин

Правительство поддержало постановление, которое нормирует правила передачи конструкторской документации на украинское оружие различным субъектам хозяйствования для масштабирования его производства.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Если госзаказчик в сфере оборонных закупок планирует закупить оружие в количестве, превышающем способности государственных предприятий его произвести, то по инициативе Министерства обороны Украины конструкторская документация на его производство должна быть передана другому производителю(лям), который имеет возможности освоить его производство, в том числе частным производителям. Конечно, постановлением унормированы вопросы сохранения государственной тайны и защиты прав интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

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По его словам, это поможет в большей степени закрывать потребность Сил обороны в вооружении и военной технике силами отечественных оборонных предприятий и масштабировать производство украинского ВВТ.

Также отмечается, что благодаря этому производители смогут получить больше контрактов и изготовить больше товаров оборонного назначения.

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