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Новости Боевые действия на востоке
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Использование врагом авиации сейчас не такое значительное, - ОСГВ "Хортица"

ОТГ Харьков о вражеских КАБах

Сейчас на фронте фиксируется уменьшение эффективности применения вражеских КАБов. На это влияет работа украинских средств РЭБ и взрывы на российских складах.

Об этом в телеэфире сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На самом деле использование россиянами авиации сейчас не такое значительное. Они пытаются применить КАБы, безусловно, есть постоянные авиационные удары, но их эффективность значительно ниже, чем она была", - сказал он.

Трегубов отметил, что КАБы были настоящим вызовом в начале 2023 года. В то же время сейчас, по его словам, ситуация изменилась. Прежде всего россияне уже не подлетают близко к линии фронта, а также КАБы значительно уменьшили свою точность, их количество также уменьшилось.

Читайте: Войска РФ увеличили количество ударов КАБами по украинским позициям на востоке, - ОТГ "Луганск"

По словам спикера, на эффективность российской авиации повлияла сумма факторов - от взрывов на ряде складов с КАБами до повышения эффективности украинских средств РЭБ, благодаря чему бомбы стало труднее наводить.

Автор: 

авиация (2819) ОСГВ Хортица (326) РЭБ (122) КАБ (343)


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За словами речника, на ефективність російської авіації вплинула сума факторів - від вибухів на низці складів з КАБами до підвищення ефективності українських засобів РЕБ, завдяки чому бомби стало важче наводити.

Нічого-нічого. Чіп (трамп) і Дейл (маск) поспішають на допомогу. Зараз допоможуть другу володимиру і вимкнуть старлінк...
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09.03.2025 12:27 Ответить
А зільонський каже що значне - 1200 кабів. Хто з вас бреше ?
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09.03.2025 12:47 Ответить
Все тому, що один виліт якогось СУ в сотні разів вищий за ціною вартості БПЛА, а ефект такий самий.
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09.03.2025 13:34 Ответить
 
 