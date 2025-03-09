Использование врагом авиации сейчас не такое значительное, - ОСГВ "Хортица"

Сейчас на фронте фиксируется уменьшение эффективности применения вражеских КАБов. На это влияет работа украинских средств РЭБ и взрывы на российских складах.

Об этом в телеэфире сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На самом деле использование россиянами авиации сейчас не такое значительное. Они пытаются применить КАБы, безусловно, есть постоянные авиационные удары, но их эффективность значительно ниже, чем она была", - сказал он.

Трегубов отметил, что КАБы были настоящим вызовом в начале 2023 года. В то же время сейчас, по его словам, ситуация изменилась. Прежде всего россияне уже не подлетают близко к линии фронта, а также КАБы значительно уменьшили свою точность, их количество также уменьшилось.

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По словам спикера, на эффективность российской авиации повлияла сумма факторов - от взрывов на ряде складов с КАБами до повышения эффективности украинских средств РЭБ, благодаря чему бомбы стало труднее наводить.