Должности снайпера и разведчика являются самыми популярными среди добровольцев по "Контракту 18-24", - Минобороны

Первые добровольцы по "Контракту 18-24" уже подписали контракты, самыми популярными должностями стали снайпер и разведчик.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

"Мы видим, что первые добровольцы уже подписали контракт. Многие из них уже отправились на базовую военную подготовку. Можно отметить, что среди наиболее популярных должностей, на которые есть запрос, - это должности снайпера, разведчика", - сообщил он.

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Также спикер напомнил, что первую выплату в 200 тыс. грн добровольцы, заключившие контракт, получат сразу. В то же время вторая выплата в 300 тыс. грн будет предоставлена после прохождения подготовки и начала выполнения боевых задач в течение пяти дней, еще 500 тыс. грн люди получают в конце контракта.

Напомним, ранее сообщалось, что первые добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет, которые подписали контракт с ВСУ, уже получили выплаты.