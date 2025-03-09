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Новости Контракт 18-24
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Должности снайпера и разведчика являются самыми популярными среди добровольцев по "Контракту 18-24", - Минобороны

Контракт 18-24

Первые добровольцы по "Контракту 18-24" уже подписали контракты, самыми популярными должностями стали снайпер и разведчик.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

"Мы видим, что первые добровольцы уже подписали контракт. Многие из них уже отправились на базовую военную подготовку. Можно отметить, что среди наиболее популярных должностей, на которые есть запрос, - это должности снайпера, разведчика", - сообщил он.

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Также спикер напомнил, что первую выплату в 200 тыс. грн добровольцы, заключившие контракт, получат сразу. В то же время вторая выплата в 300 тыс. грн будет предоставлена после прохождения подготовки и начала выполнения боевых задач в течение пяти дней, еще 500 тыс. грн люди получают в конце контракта.

Напомним, ранее сообщалось, что первые добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет, которые подписали контракт с ВСУ, уже получили выплаты.

Автор: 

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Топ комментарии
+2
дітей понабирали а молоко не завозят
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09.03.2025 15:08
+1
ну за 4 500 евро можно найти Любителя но Не Снайпера. Жена служила в Элитном спецподразделе КОБРА Охрана Президентов и всяково гавна! Получала 7 900 евро на карту
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09.03.2025 14:56
+1
Максимум подготовка вроде 3 месяца
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09.03.2025 15:45
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Молодці! Найбільш небезпечні професії.
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09.03.2025 14:32 Ответить
Снайпер? Інтровертам це за щастя. І в окопі не гнити неділями.
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09.03.2025 14:36 Ответить
Романтика разведки
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09.03.2025 14:36 Ответить
Самі найкороткостроковіші по життю посади, сумно...
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09.03.2025 18:15 Ответить
ну за 4 500 евро можно найти Любителя но Не Снайпера. Жена служила в Элитном спецподразделе КОБРА Охрана Президентов и всяково гавна! Получала 7 900 евро на карту
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09.03.2025 14:56 Ответить
дітей понабирали а молоко не завозят
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09.03.2025 15:08 Ответить
снайпер та розвідник це єліта, іх тренуют роками, у нас е стільки часу?
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09.03.2025 15:17 Ответить
Максимум подготовка вроде 3 месяца
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09.03.2025 15:45 Ответить
У нас підготовка була з березня по травень 2023, але якось розвідники і снайпери швидко закінчились
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09.03.2025 15:46 Ответить
озвідка - це найскладніше завдання.
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10.03.2025 08:14 Ответить
 
 