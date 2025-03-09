Решение о роли ЕС в мирном соглашении будет найдено в сотрудничестве с Украиной, - фон дер Ляйен

Решение относительно гарантий безопасности от Европейского союза в будущем мирном соглашении для Украины будет найдено в тесном сотрудничестве с украинской стороной.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в воскресенье в Брюсселе на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о том, имеет ли Украина точное представление о том, что Европа может предоставить в любом мирном соглашении накануне переговоров в Саудовской Аравии, которые состоятся на следующей неделе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Как известно, одним из элементов позиции президента США Дональда Трампа по обеспечению мира для Украины заключается в том, что гарантии безопасности должны быть предоставлены европейскими странами.

Фон дер Ляйен констатировала, что отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой "очень близкие, и основаны на доверии, которое выросло за последние три года".

Мы прошли через тяжелые и тонкие ситуации, поэтому мы знаем, что мы можем положиться друг на друга в кризисных или чрезвычайных ситуациях, и мы в большинстве случаев можем найти решение. Не всегда, но в большинстве случаев мы находим решения, работая очень, очень тесно вместе", - пояснила она состояние отношений с Киевом.

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Президент Еврокомиссии выразила надежду, что переговоры Киева и Вашингтона приведут к справедливому и длительному миру.

"Например, переговоры по гарантиям безопасности. Самой сильной гарантией безопасности, конечно, было бы членство в НАТО, но на данный момент это невозможно. Тогда второй элемент, самый важный - это хорошо оснащенная действующая украинская армия, вооруженные силы. А потом можно переходить к деталям. Итак, у нас есть много очень плодотворных дискуссий, и, как я скажу по-английски, это обычный процесс обучения также потому, что опять же это неизведанные воды, и мы вместе должны найти лучшее решение", - объяснила фон дер Ляйен.

Комментируя по просьбе журналистов предложение президента Франции Эмманюэля Макрона протянуть "ядерный зонтик" для заинтересованных стран ЕС, президент Еврокомиссии констатировала, что этот вопрос является национальной компетенцией стран.