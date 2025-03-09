РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10074 посетителя онлайн
Новости Гарантии безопасности от НАТО Защита Европы ядерным оружием Франции
906 5

Решение о роли ЕС в мирном соглашении будет найдено в сотрудничестве с Украиной, - фон дер Ляйен

фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине

Решение относительно гарантий безопасности от Европейского союза в будущем мирном соглашении для Украины будет найдено в тесном сотрудничестве с украинской стороной.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в воскресенье в Брюсселе на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о том, имеет ли Украина точное представление о том, что Европа может предоставить в любом мирном соглашении накануне переговоров в Саудовской Аравии, которые состоятся на следующей неделе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен осознать, что гарантии безопасности Украине обеспечит Европа, а не США, - Бессент

Как известно, одним из элементов позиции президента США Дональда Трампа по обеспечению мира для Украины заключается в том, что гарантии безопасности должны быть предоставлены европейскими странами.

Фон дер Ляйен констатировала, что отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой "очень близкие, и основаны на доверии, которое выросло за последние три года".

Мы прошли через тяжелые и тонкие ситуации, поэтому мы знаем, что мы можем положиться друг на друга в кризисных или чрезвычайных ситуациях, и мы в большинстве случаев можем найти решение. Не всегда, но в большинстве случаев мы находим решения, работая очень, очень тесно вместе", - пояснила она состояние отношений с Киевом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сначала надо закончить войну, а потом договариваться о гарантиях безопасности, - Трамп

Президент Еврокомиссии выразила надежду, что переговоры Киева и Вашингтона приведут к справедливому и длительному миру.

"Например, переговоры по гарантиям безопасности. Самой сильной гарантией безопасности, конечно, было бы членство в НАТО, но на данный момент это невозможно. Тогда второй элемент, самый важный - это хорошо оснащенная действующая украинская армия, вооруженные силы. А потом можно переходить к деталям. Итак, у нас есть много очень плодотворных дискуссий, и, как я скажу по-английски, это обычный процесс обучения также потому, что опять же это неизведанные воды, и мы вместе должны найти лучшее решение", - объяснила фон дер Ляйен.

Комментируя по просьбе журналистов предложение президента Франции Эмманюэля Макрона протянуть "ядерный зонтик" для заинтересованных стран ЕС, президент Еврокомиссии констатировала, что этот вопрос является национальной компетенцией стран.

Автор: 

Евросоюз (17056) Урсула фон дер Ляйен (508) гарантии безопасности (109)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мирна угода . (?)
Що буде з судом на вбивцями українського народу ?
Що буде з судом над путіним ?
Що буде з санкціями ?
Що буде з замороженими активами ?
Що буде з репараціями Україні ?
Хто вірить в мирну угоду ?

Підписуємо мирну угоду і зразу починаємо суд над ****** ! Повна маячня !!!
показать весь комментарий
09.03.2025 15:03 Ответить
Она просто не знает. что говорить. А что-то сказать надо. Нет в природе никаких гарантий, но что-то говорить надо. В Европе полно таких же фашистов, типа команды Трампа и консенсуса не будет.
показать весь комментарий
09.03.2025 15:07 Ответить
ці дурачки самі себе не спроможні захистити, що вони можуть нам гарантувати? до них так нічого і не дойшло
показать весь комментарий
09.03.2025 15:28 Ответить
Чому так всі впевнені у мирній угоді, коли росіяни не збираються навіть поступатися нічим?
показать весь комментарий
09.03.2025 15:45 Ответить
Один из вариантов развития событий, плохой:

ЕС принял решение играть в игру задуманную Трампом, не желая по настоящему идти на конфронтацию с США, поэтому Европа продолжит делать громкие заявления лишь немного помогая Украине, как бы выступая в роли хорошего полицейского, а США теперь будет играть плохого, общая цель - расколоть принудить Украину к подписанию перемирия/мира на условиях Кремля. Тем временем запасы различного вооружения и боеприпасы начнут уменьшатся, орки начнут еще больше продвигаться, и в какой то момент Зе ничего не останется как подписать унизительное перемирие... если только, не прилетит какой нибудь черный лебедь, в остальном наедятся больше не на что, без достаточного количества оружия долго воевать невозможно.
показать весь комментарий
09.03.2025 15:46 Ответить
 
 