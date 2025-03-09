Решение о роли ЕС в мирном соглашении будет найдено в сотрудничестве с Украиной, - фон дер Ляйен
Решение относительно гарантий безопасности от Европейского союза в будущем мирном соглашении для Украины будет найдено в тесном сотрудничестве с украинской стороной.
Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в воскресенье в Брюсселе на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о том, имеет ли Украина точное представление о том, что Европа может предоставить в любом мирном соглашении накануне переговоров в Саудовской Аравии, которые состоятся на следующей неделе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как известно, одним из элементов позиции президента США Дональда Трампа по обеспечению мира для Украины заключается в том, что гарантии безопасности должны быть предоставлены европейскими странами.
Фон дер Ляйен констатировала, что отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой "очень близкие, и основаны на доверии, которое выросло за последние три года".
Мы прошли через тяжелые и тонкие ситуации, поэтому мы знаем, что мы можем положиться друг на друга в кризисных или чрезвычайных ситуациях, и мы в большинстве случаев можем найти решение. Не всегда, но в большинстве случаев мы находим решения, работая очень, очень тесно вместе", - пояснила она состояние отношений с Киевом.
Президент Еврокомиссии выразила надежду, что переговоры Киева и Вашингтона приведут к справедливому и длительному миру.
"Например, переговоры по гарантиям безопасности. Самой сильной гарантией безопасности, конечно, было бы членство в НАТО, но на данный момент это невозможно. Тогда второй элемент, самый важный - это хорошо оснащенная действующая украинская армия, вооруженные силы. А потом можно переходить к деталям. Итак, у нас есть много очень плодотворных дискуссий, и, как я скажу по-английски, это обычный процесс обучения также потому, что опять же это неизведанные воды, и мы вместе должны найти лучшее решение", - объяснила фон дер Ляйен.
Комментируя по просьбе журналистов предложение президента Франции Эмманюэля Макрона протянуть "ядерный зонтик" для заинтересованных стран ЕС, президент Еврокомиссии констатировала, что этот вопрос является национальной компетенцией стран.
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Що буде з судом на вбивцями українського народу ?
Що буде з судом над путіним ?
Що буде з санкціями ?
Що буде з замороженими активами ?
Що буде з репараціями Україні ?
Хто вірить в мирну угоду ?
Підписуємо мирну угоду і зразу починаємо суд над ****** ! Повна маячня !!!
ЕС принял решение играть в игру задуманную Трампом, не желая по настоящему идти на конфронтацию с США, поэтому Европа продолжит делать громкие заявления лишь немного помогая Украине, как бы выступая в роли хорошего полицейского, а США теперь будет играть плохого, общая цель -
расколотьпринудить Украину к подписанию перемирия/мира на условиях Кремля. Тем временем запасы различного вооружения и боеприпасы начнут уменьшатся, орки начнут еще больше продвигаться, и в какой то момент Зе ничего не останется как подписать унизительное перемирие... если только, не прилетит какой нибудь черный лебедь, в остальном наедятся больше не на что, без достаточного количества оружия долго воевать невозможно.