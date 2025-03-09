Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения
На следующей неделе Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения Security Bond 2025.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Китая, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, военно-морские учения под названием "Пояс безопасности-2025" пройдут в акватории Оманского залива вблизи иранского порта Чабахар.
Сообщается, что целью учений является "углубление военного взаимного доверия и прагматического сотрудничества между вооруженными силами стран-участниц".
В свою очередь иранское информационное агентство Tasnim подтвердило информацию о запланированных учениях, которые стартуют 11 марта.
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+24 фывафы фываф
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+15 ivan nepupik
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самі знаєте хто
Доречно вони обрали час для маневрів.
Американські ракети-перехоплювачі, які були надані ще Д. Байденом вже майже вичерпані.
1-2 потужні залпи з кораблів, і що?!
Це також сильне рішення путлєра?
США ветували створення моніторингової групи для протидії "тіньовому флоту" РФ, - Bloomberg
А приказывать Трампу, можете только Трамп.
А саме головне, Іран проти США обісреться.
Китай проти США обісреться, як обирався всю свою історію, де не виграв жодної війни з зовнішнім противником.
Рашка, ***** Трампу сраку вилизуе і сипе лестощами на кожному кроці.
Вже показував, не раз. Останній раз йому надавав копняків Вьетнам.
Поки що виглядають косоокими мордяками з-за Китайської стіни, слинять олівці і все підраховують.
Китайці, це нація бюрократів-чиновників. Про це ще навіть Конфуцій писав.
Ви чомусь описуєте кожну країну окремо. А це виріс трьохголовий змій!
Бо ці і є окремі країни, їх союз цілком ситуативний. Нічого спільного в них, нема. Ви ще скажуть що країни Бріксу, це союзники.
Афганістан не обісрався, а Іран обісреться?
Роботи ще не початий край: Австралія ще досі існує, Ку-клукс-клан не реабілітовано, а Маск не зігував вже кілька днів.
Певен - в США всі оцінять його старання по Ірану , а головне - результат його намагання відтягнути рашку від Китаю за рахунок України !
вони ж хочуть миру
КНР на санкціях для Болота, просто жиріє і набиває кишені, тим паче та Орча Федерація ніфіга не суперник їм.
2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, ЄМЕН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;
3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, ЧАД;
4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;
5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, (ГРЕНАДА), ДОМІНІКА, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;
6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ІРАК, ЛАОС, ЛІВАН, ПАКИСТАН, (СИРІЯ), ШРІ-ЛАНКА, ДР КОНГО;
7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ), (ТУРЕЧЧИНА)…
«ВІСЬ ЗЛА - 2025»…
Як і Вірменія з Азербайджаном і Туреччиною.
Чи Судан з Пд.Суданом.