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Новости военно-морские учения РФ, Китая и Ирана
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Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения

Учения РФ, Китая и Ирана

На следующей неделе Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения Security Bond 2025.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Китая, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, военно-морские учения под названием "Пояс безопасности-2025" пройдут в акватории Оманского залива вблизи иранского порта Чабахар.

Сообщается, что целью учений является "углубление военного взаимного доверия и прагматического сотрудничества между вооруженными силами стран-участниц".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь начала проверку боеготовности армии с применением разведывательных и ударных дронов

В свою очередь иранское информационное агентство Tasnim подтвердило информацию о запланированных учениях, которые стартуют 11 марта.

Автор: 

Иран (1770) Китай (2909) россия (95326) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+24
А де ж Америка?
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09.03.2025 15:36
+15
Це наочна відповідь тим хто закликає Україну ставити на Китай.
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09.03.2025 15:39
+9
Всі в цьому світі живуть своїми інтересами і Турція і Китай. Нам ставити лише на ЗСУ.
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09.03.2025 15:50
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А де ж Америка?
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09.03.2025 15:36 Ответить
Не Америка а Трамп з Венсом.
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09.03.2025 15:38 Ответить
Пора вже брати їх за державну зраду.
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09.03.2025 15:56 Ответить
100 днів.
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09.03.2025 16:01 Ответить
Через 100 дней Трампа начнут все бить и даже ногами..
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09.03.2025 16:34 Ответить
рижий ,рудий поц здасть не тільки Україну але і штати з потрохами,цей нарцис руйнує все і вся,весь світовий порядок
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09.03.2025 18:44 Ответить
Ще рудого та Ина не вистачає до повноти картинки...
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09.03.2025 15:53 Ответить
Якщо нічого не зміниться, то на літніх навчаннях рашки і Китаю цілком можлива і їхня учась.
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09.03.2025 16:07 Ответить
попозже подтянется. Трамп и Венс будут почетными гостями на открытии учений.
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09.03.2025 15:58 Ответить
Копалини шукає в Україні...
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09.03.2025 16:21 Ответить
Розвідувальні дані надаватимуть ЦРУ і Пентагон.
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09.03.2025 16:56 Ответить
Трамп пролітає?
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09.03.2025 15:38 Ответить
"американській". Затоці...
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09.03.2025 15:46 Ответить
якщо уявити яке завдання було б в умовного засланого козачка щоб розвалити НАТО то трамп перестарався.
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09.03.2025 15:39 Ответить
Це наочна відповідь тим хто закликає Україну ставити на Китай.
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09.03.2025 15:39 Ответить
Яки кітай.Як що і ставити,то на Турцію.
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09.03.2025 15:48 Ответить
Всі в цьому світі живуть своїми інтересами і Турція і Китай. Нам ставити лише на ЗСУ.
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09.03.2025 15:50 Ответить
А зброю і людей , для ЗСУ , де брати... ?
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09.03.2025 16:28 Ответить
Та трохи можна купити, якщо зелену "еліту" потрясти.
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09.03.2025 18:28 Ответить
Ізраїль напружився...
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09.03.2025 15:41 Ответить
Російськомовне населення в Ізраїлі якесь незахищене...
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09.03.2025 15:48 Ответить
Не смішно...там 20-25% репатріантів з паРашки дрочать на Пукіна...
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09.03.2025 15:53 Ответить
Як і в нас...
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09.03.2025 15:54 Ответить
Трамп прихильний до Ізраїлю
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09.03.2025 15:49 Ответить
Прихильний, поки пам'ятає...як він Зе диктатором назвав, наприклад, він забув...і мабуть реально забув...
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09.03.2025 15:58 Ответить
Іран воює через свої проксі. Кацапи там воювати не будуть. А Китай не вояка взагалі.
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09.03.2025 16:03 Ответить
Згоден, але участь Ірану в навчаннях посилює його, тому Ізраїлю своє робити і готуватися теж..
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09.03.2025 16:05 Ответить
А чому америка не приєдналася? Трампа став на сторону *уйла.
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09.03.2025 15:41 Ответить
Не та ліга. Трамп буде тепер навчатися з флотом денеер та абхазії...
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09.03.2025 15:49 Ответить
на ці навчання не встигають, бо керівництво ще не всюди звільнили і не всюди поміняли. А ось до інших приєднаються 99%
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09.03.2025 16:01 Ответить
Думаю, що все це було сплановано ще під час візиту хйла до китаю, ще тоді, під час олімпіади, і це тільки початок.
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09.03.2025 15:42 Ответить
все це було сплановано ще до ковіду... останній теж був інструментом в грі...
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09.03.2025 15:46 Ответить
мабуть так, за участю косооких, у першому ряду.
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09.03.2025 15:51 Ответить
Такі плани лише в книжках і фільмах працюють.
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09.03.2025 16:04 Ответить
Війни неможливо уникнути, ії можна лише відтермінувати, на велику радість супротивника
самі знаєте хто
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09.03.2025 15:43 Ответить
Все! Чекаємо массованої ракетної атаки по Україні калібрами і всім таким!
Доречно вони обрали час для маневрів.
Американські ракети-перехоплювачі, які були надані ще Д. Байденом вже майже вичерпані.
1-2 потужні залпи з кораблів, і що?!
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09.03.2025 15:44 Ответить
ані звідти, ані з Середземного моря, ані будь-звідки, окрім внутрішніх морів мокшандії (плюс частина Чорного) жодних пусків не буде. бо тоді це точно стане початком третьої світової у гарячій фазі...
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09.03.2025 15:49 Ответить
. В НИХ СВОЇ НАВЧАННЯ . ЧЕРЕЗ ПІВ РОКУ КНДР ЗАХОПИТЬ ПІВДЕННУ КОРЕЮ .
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09.03.2025 15:55 Ответить
У вологих мріях, причому зрадунів з цензора вони куди вологі, ніж у КНДР.
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09.03.2025 16:06 Ответить
та да коли пів року назад я казав що США для України зупинять всю допомогу різні упроті теж волали про зрадунів.
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09.03.2025 16:08 Ответить
Це вже втретє вони її зупиняють.
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09.03.2025 16:46 Ответить
якщо ви такий пророк нас не кореї цікавлять, а що буде з нами
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09.03.2025 19:11 Ответить
РФ та США в цьому році ще більше знищать укравїнців , та розділять між собою ту теріторію де проживали українці
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09.03.2025 20:13 Ответить
Як же мабуть в Трампа кортить опинитися в цеї компанії.
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09.03.2025 15:47 Ответить
Терміновао треба морзянкою повідомити Трампа!
Це також сильне рішення путлєра?
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09.03.2025 15:51 Ответить
Ізраїлю від друга трампа бальшой привєт...
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09.03.2025 15:51 Ответить
незабаром вже червоний прапор, замайорить над капітолійським пагорбом., вже нема чому дивуватися.
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09.03.2025 16:01 Ответить
Хтось у РедАлерт переграв?
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09.03.2025 16:09 Ответить
не доводилося.
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09.03.2025 16:12 Ответить
А можуть не припинити.
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09.03.2025 16:07 Ответить
Навряд чи трамп ризикне не виконати наказ.
США ветували створення моніторингової групи для протидії "тіньовому флоту" РФ, - Bloomberg
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09.03.2025 16:12 Ответить
Конспирологи, это любители простых объяснений и лёгких решений. А если пораскинуть мозгами, то подход Трампа построен по принципу "Мы вам, вы нам". Причем это вето сам же Трамп может легко снять, если пойдет не так как он хочет.

А приказывать Трампу, можете только Трамп.
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09.03.2025 16:27 Ответить
Бач шо РФ перед економічним колапсом виправляє
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09.03.2025 15:56 Ответить
Трамп досі не зрозумів, що ця трійця перекине Америку. У неї(Америки) було все… був вплив, довіра як до головного учасника НАТО. Велика загадка на що надіється руде пер-ло, що отримає від своєї зради основним принципам, якими керувалась Америка…Обрана тактика самовбивча!
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09.03.2025 15:56 Ответить
трампон на мотузке у х-ла
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09.03.2025 15:58 Ответить
Вплив Америки зберігається, так він пересобачився з союзниками, але це робота дипломатів виправляти. Европа без США каліка, без колстилів.

А саме головне, Іран проти США обісреться.
Китай проти США обісреться, як обирався всю свою історію, де не виграв жодної війни з зовнішнім противником.
Рашка, ***** Трампу сраку вилизуе і сипе лестощами на кожному кроці.
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09.03.2025 16:13 Ответить
На рахунок Китаю не згідна. Не той тепер Китай що був… Їхня мілітарна політика ще покаже на що здатен китайський дракон. Поки що виглядають косоокими мордяками з-за Китайської стіни, слинять олівці і все підраховують. Ви чомусь описуєте кожну країну окремо. А це виріс трьохголовий змій! Не ясно на що надіється трампло. Я не бачу його в цім союзі. Хоча… можливо обіцяли, але лічіко боїться відкривати. Вся поведінка вказує на те.
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09.03.2025 16:21 Ответить
На рахунок Китаю не згідна. Не той тепер Китай що був… Їхня мілітарна політика ще покаже на що здатен китайський дракон.

Вже показував, не раз. Останній раз йому надавав копняків Вьетнам.

Поки що виглядають косоокими мордяками з-за Китайської стіни, слинять олівці і все підраховують.

Китайці, це нація бюрократів-чиновників. Про це ще навіть Конфуцій писав.

Ви чомусь описуєте кожну країну окремо. А це виріс трьохголовий змій!

Бо ці і є окремі країни, їх союз цілком ситуативний. Нічого спільного в них, нема. Ви ще скажуть що країни Бріксу, це союзники.
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09.03.2025 17:51 Ответить
相比于德国或者波兰，中国并不是官僚主义严重的地区。相反，我们国家办事效率很高。。。。。
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10.03.2025 15:24 Ответить
а ви не думаєте, що їм на даний момент, зовсім непотрібно щоб перед ними, хтось там усирався, чи ні?, вони просто зачинять двері, і будуть грати свою гру, яку? це вже інше питання.
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09.03.2025 16:22 Ответить
Будуть продавати зброю всім сторонам конфлікта, як завжди.
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09.03.2025 16:49 Ответить
Китай зараз дрони у вигляді комплектуючих, продає обом. І Україні і Росії
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09.03.2025 17:39 Ответить
"А саме головне, Іран проти США обісреться".

Афганістан не обісрався, а Іран обісреться?
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09.03.2025 18:32 Ответить
Трамп приєднуйся ти ж обрав вісь зла ,а ще не вистачає кндр.
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09.03.2025 16:08 Ответить
лови трамп...або це той четвертий ігрок Іран...між якими збираються світ поділити ...русня ,китай,США та іран ...шось вимальовується ...трамп поки в тінь лісу пішов...
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09.03.2025 16:10 Ответить
дивно, що без США.
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09.03.2025 16:23 Ответить
Трам поки іще не довів що він достоїн цього союзу.
Роботи ще не початий край: Австралія ще досі існує, Ку-клукс-клан не реабілітовано, а Маск не зігував вже кілька днів.
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09.03.2025 17:47 Ответить
Навiдь занепокоення немае. От часи!!!
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09.03.2025 16:27 Ответить
Не поганий ляпас Тромбу ....
Певен - в США всі оцінять його старання по Ірану , а головне - результат його намагання відтягнути рашку від Китаю за рахунок України !
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09.03.2025 16:33 Ответить
та хоч у берегів Гавайів

вони ж хочуть миру
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09.03.2025 17:04 Ответить
США там тоже є?вони наче ж союзники тепер
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09.03.2025 17:07 Ответить
А тепер давайте подумаємо, нафіга Трампекс накинувся на Китай, якщо його шеф Ху.йло дуже зблизився з Китаєм... Шоу? Не нагадує виступи агента Голобародька?
КНР на санкціях для Болота, просто жиріє і набиває кишені, тим паче та Орча Федерація ніфіга не суперник їм.
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09.03.2025 17:25 Ответить
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІГЕР, НІКАРАГУА;

2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, ЄМЕН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;

3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, ЧАД;

4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, (ГРЕНАДА), ДОМІНІКА, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;

6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ІРАК, ЛАОС, ЛІВАН, ПАКИСТАН, (СИРІЯ), ШРІ-ЛАНКА, ДР КОНГО;

7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ), (ТУРЕЧЧИНА)…

«ВІСЬ ЗЛА - 2025»…
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09.03.2025 17:30 Ответить
Навряд чи Індія об'єднуватиметься з Пакистаном і Шрі-Ланкою.
Як і Вірменія з Азербайджаном і Туреччиною.
Чи Судан з Пд.Суданом.
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09.03.2025 17:43 Ответить
поводили **** по губам Трампу ))
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09.03.2025 17:32 Ответить
На їхньому місці так вчинив би кожен. До того ж не потрібно забувати, що Путін, ХАМАС та Аль-Каїда завжди прагнули миру.
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09.03.2025 17:44 Ответить
Трампа візьміть же. Він же вас за друзів має. Чи даже ви не вважаєте Тампона адекватним?
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09.03.2025 18:18 Ответить
Цікаво, якщо Підорашка, Китай, Іран і північна корея які мають ядерну зброю і людського ресурсу в 50 разів більше ніж в сша і яким нема чого втрачати, нападуть на сша? Хто виживе в цій війні якщо взяти до уваги що сша ніхто не підтримає? Побачим як океан за яким він думає сховатись врятує Тампона і його прихвостнів.
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09.03.2025 18:22 Ответить
我是中国人。我来回答这个问题。我们和俄罗斯还有伊朗进行联合军演，是因为美国正在威胁要进攻伊朗，那是我们非常重要的石油来源地，也是我们在波斯湾地区的重要政治支柱。这只是为了维护中国的国家利益，并且共同抵抗美国的敲诈和威胁。。。。中国人其实并不喜欢伊朗人或者俄罗斯人。俄罗斯曾经入侵我们的领土并且屠杀我们的居民，但是由于美国对中国发出了危及我们国家存在的威胁，我们不得不选择和俄罗斯维持联系。。。。。这才是我们和现实妥协的原因。我们并不讨厌乌克兰人，相反，大多数中国人喜欢乌克兰人。你们的人民漂亮聪明，中国的许多工业技术也是从乌克兰那里来的，对此我们十分感激。。。。。中国在乌克兰问题上的立场，是合理的中立，另一个原因，是因为乌克兰被视为美国的卫星国。在马达西奇事件中乌克兰为了维护美国的利益侵犯了我们。所以政治立场的不同带来一些不同的后果。
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10.03.2025 15:20 Ответить
будуть вчитись як правельно тонути
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11.03.2025 02:15 Ответить
 
 