Войска РФ активизировались на Северском направлении, на Курщине продолжается 6 боестолкновений, - Генштаб

С начала суток, 9 марта 2025 года, на фронте произошло 95 боестолкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, пострадали от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы населенных пунктов Украины, среди которых Уланово, Турья, Вольное Сумской области; Карповичи, Янжуловка, Тимоновичи и Блешня Черниговской области.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма вблизи Волчанска. Кроме того, враг нанес авиационные удары управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Боровая и Казачья Лопань.

На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Лозовой, Петропавловки и Загрызово.

Обстановка на Востоке

Агрессор также увеличил количество атак до девяти на Лиманском направлении. Атаковал вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполовка, 11 боев сейчас продолжаются.

"Активизировались захватчики на Северском направлении, осуществив за сегодня уже 18 атак, семь из которых украинские воины в настоящее время уже отбили. Подразделения оккупантов пытаются идти вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе отмечают, что на Краматорском направлении наши защитники отражают атаку врага, еще три боестолкновения уже завершились, противник проводит активные действия в районах Часова Яра, Григорьевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг 13 раз пытался идти вперед в районах Торецка, Дружбы и Дачного. В настоящее время продолжается шесть боестолкновений.

"На Покровском направлении враг 20 раз начинал столкновения различной интенсивности. Наши защитники отбили 17 вражеских атак в районах населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Даченское, Котлино, Надиевка, Преображенка, Андреевка и Улаклы. Сейчас продолжаются еще три боестолкновения. Авиация противника нанесла удары КАБами по Покровску, Надиевке, Отрадному и Звировому", - добавили в Генштабе.

Обстановка на Юге

Одну атаку на Новопавловском направлении отбили украинские защитники вблизи Скудного.

На Гуляйпольском направлении, в районах Новополя и Привольного, в настоящее время завершилось два боестолкновения, еще четыре атаки захватчиков продолжаются. Авиаударам КАБами и неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Гуляйполе и Шевченко.

На Ореховском направлении захватчики трижды шли вперед вблизи Степного и Щербаков, один бой до сих пор продолжается. Ударам НАРами подверглась Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

Обстановка на Курщине

На Курщине украинские защитники отбили 15 атак захватчиков, шесть боестолкновений еще продолжаются. Кроме того, враг осуществил 12 авиационных ударов, сбросив 13 КАБ, также нанес 257 артиллерийских обстрелов, в частности десять - из реактивной системы залпового огня.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - резюмировали в Генштабе.