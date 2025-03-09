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Новости Атака дронов на Черниговщину
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Оккупанты атаковали дронами Горск на Черниговщине, погиб мужчина, сгорели два дома

Враг атаковал дронами село на Черниговщине

Российские захватчики сбросили зажигательную смесь с дрона на гражданские дома населенного пункта Горск Сновской общины Черниговской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщил руководитель Корюковского РОА Павел Мирошниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"8 марта в полдень россияне нанесли удар по селу Горск Сновской громады. Оккупанты ударили с FPV-дрона и использовали зажигательную смесь, которую сбросили с БПЛА по гражданским домам... Есть погибший - местный житель 1966 года рождения", - рассказал чиновник.

Также в результате российской атаки в селе сгорели два дома и хозяйственные постройки.

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Автор: 

дроны (3834) Черниговская область (1115) Корюковский район (10) Горск (1) война в Украине (3416)


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09.03.2025 21:54 Ответить
Чому наші хлопці не нищать прАстих фєдєрастів, як вони наших мирних?
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09.03.2025 22:19 Ответить
 
 