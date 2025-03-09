Оккупанты атаковали дронами Горск на Черниговщине, погиб мужчина, сгорели два дома

Российские захватчики сбросили зажигательную смесь с дрона на гражданские дома населенного пункта Горск Сновской общины Черниговской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщил руководитель Корюковского РОА Павел Мирошниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"8 марта в полдень россияне нанесли удар по селу Горск Сновской громады. Оккупанты ударили с FPV-дрона и использовали зажигательную смесь, которую сбросили с БПЛА по гражданским домам... Есть погибший - местный житель 1966 года рождения", - рассказал чиновник.

Также в результате российской атаки в селе сгорели два дома и хозяйственные постройки.

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