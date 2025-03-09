Оккупанты атаковали дронами Горск на Черниговщине, погиб мужчина, сгорели два дома
Российские захватчики сбросили зажигательную смесь с дрона на гражданские дома населенного пункта Горск Сновской общины Черниговской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина.
Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщил руководитель Корюковского РОА Павел Мирошниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"8 марта в полдень россияне нанесли удар по селу Горск Сновской громады. Оккупанты ударили с FPV-дрона и использовали зажигательную смесь, которую сбросили с БПЛА по гражданским домам... Есть погибший - местный житель 1966 года рождения", - рассказал чиновник.
Также в результате российской атаки в селе сгорели два дома и хозяйственные постройки.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий09.03.2025 21:54 Ответить Мне нравится 0
Isolda Peres
показать весь комментарий09.03.2025 22:19 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль