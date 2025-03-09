Трамп не ослабит таможенное давление на Канаду, Мексику и Китай, - министр торговли США Лутник

Президент США Дональд Трамп не ослабит таможенное давление на Мексику, Канаду и Китай из-за потока фентанила.

Об этом заявил министр торговли США Говард Лутник, которого цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Если фентанил закончится, я думаю, что эти пошлины будут сняты. Но если фентанил не закончится, или он (Трамп, - ред.) не уверен в этом, он оставит их таким, пока ему не станет комфортно", - сказал Лутник.

Отмечается, что Канада и Мексика являются крупнейшими экспортерами стали и алюминия на рынки США, причем на Канаду, в частности, приходится большая часть импорта алюминия.

Лутник также отверг опасения, что тарифы Трампа вызовут рецессию в США.

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"Абсолютно нет, в Америке не будет никакой рецессии",- говорит министр торговли.

В то же время он признал, что пошлины приведут к повышению цен для американских потребителей на товары иностранного производства.

"Но американские товары подешевеют, и в этом суть", - добавил Лутник.

Напомним, что 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.

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