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Новости Тарифы США на товары из Канады Трампа Трамп ввел пошлины на импорт из Китая Тарифы США на товары из Мексики
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Трамп не ослабит таможенное давление на Канаду, Мексику и Китай, - министр торговли США Лутник

США не ослабят пошлины против Канады, КНР и Мексики из-за потока фентанила

Президент США Дональд Трамп не ослабит таможенное давление на Мексику, Канаду и Китай из-за потока фентанила.

Об этом заявил министр торговли США Говард Лутник, которого цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Если фентанил закончится, я думаю, что эти пошлины будут сняты. Но если фентанил не закончится, или он (Трамп, - ред.) не уверен в этом, он оставит их таким, пока ему не станет комфортно", - сказал Лутник.

Отмечается, что Канада и Мексика являются крупнейшими экспортерами стали и алюминия на рынки США, причем на Канаду, в частности, приходится большая часть импорта алюминия.

Лутник также отверг опасения, что тарифы Трампа вызовут рецессию в США.

Читайте: Трамп приостановил действие таможенных тарифов для Мексики

"Абсолютно нет, в Америке не будет никакой рецессии",- говорит министр торговли.

В то же время он признал, что пошлины приведут к повышению цен для американских потребителей на товары иностранного производства.

"Но американские товары подешевеют, и в этом суть", - добавил Лутник.

Напомним, что 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.

Читайте также: Трамп согласился ввести льготный таможенный период на автомобили из Канады и Мексики, - Белый дом

Автор: 

Канада (2073) Китай (2909) Мексика (117) пошлина (400) Трамп Дональд (5048)


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Топ комментарии
+24
Якщо з цих країн іде "потік фентанілу" то чим займається митна служба США? А прикордонна служба чим зайнята? Поліція? ФБР? Якщо "потік" з "ворожих держав" то ЦРУ? Жодних доказів Трамп не представляє. Просто "проголошує". Схоже що в дійсності виробництво цього та інших синтетичних наркотиків вже давно знаходиться на території США, але дуже хочеться звинуватити у власних провалах сусідів. Це вигаданий привід.
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09.03.2025 22:23
+21
Когда Трамп в Даллас собирается? Ему там уже прогулы ставят.
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09.03.2025 22:19
+12
Лунтік - ну так - команда лунатіків
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09.03.2025 22:14
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Лунтік - ну так - команда лунатіків
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09.03.2025 22:14 Ответить
ну і пір"ячко йому у дупу - чим швидше стане гірше навколо людям , тим гірше стане швидше для неоМАГАїстів
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09.03.2025 22:34 Ответить
Лунтік млять...
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09.03.2025 22:15 Ответить
Якщо імпортні підвищаться, то чому на ринку, де ціни вже підвищилися, бізнес буде "ціни знижувати"?
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09.03.2025 22:15 Ответить
Бо так сказав Лунтік.
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09.03.2025 22:25 Ответить
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09.03.2025 22:35 Ответить
Є закони економіки, а є трампономіки.
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09.03.2025 22:53 Ответить
Когда Трамп в Даллас собирается? Ему там уже прогулы ставят.
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09.03.2025 22:19 Ответить
Ты больной
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09.03.2025 22:27 Ответить
у Трумпа вже стріляли. Якщо це не постановка. Навіть 2 рази організовували.

подивіться доповідь сенатора Мерфі. Жах !!
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09.03.2025 22:43 Ответить
Чому больной. Для людства це самий гуманний вихід. Застрелити Трампа та пару його поплічників. А ніж чекати безліч смертей внаслідок його та його команди дій.
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09.03.2025 22:55 Ответить
Тыкать незнакомым людям- первый признак дебилизма.
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09.03.2025 22:56 Ответить
Это говорит человек, который желает другому смерти
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09.03.2025 23:23 Ответить
ви путіну смерті також не бажаєте, гуманістка лицемірна??
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10.03.2025 00:07 Ответить
Нiкому не бажаю
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10.03.2025 01:31 Ответить
і гітлер хай би жив... Дожив би до путіна, і поділили б світ.
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10.03.2025 01:47 Ответить
Так Гитлер проиграл войну. Так что ничего бы он не поделил
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10.03.2025 01:53 Ответить
Я не считаю Трампа человеком, а считаю его просто эталонным куском дерьма.
И таким же куском дерьма я считаю любого, кому проститутки на голову ссали.
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10.03.2025 13:50 Ответить
Лунтік, пашол на √ππ§
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09.03.2025 22:19 Ответить
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09.03.2025 22:20 Ответить
Якщо з цих країн іде "потік фентанілу" то чим займається митна служба США? А прикордонна служба чим зайнята? Поліція? ФБР? Якщо "потік" з "ворожих держав" то ЦРУ? Жодних доказів Трамп не представляє. Просто "проголошує". Схоже що в дійсності виробництво цього та інших синтетичних наркотиків вже давно знаходиться на території США, але дуже хочеться звинуватити у власних провалах сусідів. Це вигаданий привід.
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09.03.2025 22:23 Ответить
Та навіть якщо б виробництво було за кордонами США. Це проблема власне США як його зупинити.
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09.03.2025 22:56 Ответить
Все що перетинає кордон може бути зупинено на кордоні. Якби там був "потік" про який каже Трамп то його б зупинили. Трамп бреше.
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10.03.2025 00:09 Ответить
Здається, він навіть не бреше, а просто верзе абищо.
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10.03.2025 09:55 Ответить
Саме бреше. Свідомо і нахабно.
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10.03.2025 19:46 Ответить
Так брехати треба бодай трохи доладніше. А в нього й те не виходить. Що виходить? Чиста маячня, якій хіба безнадійний телепень повірить.
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10.03.2025 21:09 Ответить
Ну і дурником виявився рудий дід. Думали дно , а він б'є далі, далі...
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09.03.2025 22:23 Ответить
Тарифні погрози Трампа можуть підштовхнути Канаду до більшої торгівлі з Китаєм. У жовтні 2024 року Канада запровадила 100-відсоткові мита на електромобілі китайського виробництва, приєднавшись до аналогічної політики США. Оттава також ввела 25-відсотковий додатковий податок на алюміній і сталь з Китаю.

Це просто план Трампа зробити Китай знову великим, а не США.
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09.03.2025 22:25 Ответить
Не він перший! Свого часу Ніксон визнав материковий Китай Китаєм і засунув його в ООН на місце Тайваню, чим зрадив Тайвань. Зараз США в особі Трампа зраджує Тайвань знову. Чом би й ні!? Тайванці вже перенесли три своїх електронних підприємства в США і тому можна подарувати Тайвань Сі. "А шо такоє! Просто бізнес...
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10.03.2025 19:51 Ответить
Оце поворот: двоюрідний брат Венса воював за Україну у складі «Вовків да Вінчі - детальніше в Le Figaro.

Нейт Венс 4 роки служив у морській піхоті США, після чого мешкав у Техасі та працював у нафтовій компанії. У березні 2022 року поїхав до Львова - хотів допомогти, бо «бачив, як пишеться історія».

Там познайомився з британським волонтером, який шукав охочих доєднатися до лав ЗСУ. Нейт Венс погодився - у червні вирушив на Донбас.

У січні 2025 року боєць звільнився зі служби, але хоче продовжувати допомагати Україні й надалі.
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09.03.2025 22:25 Ответить
Лише повний бовдур,може думати,що американці не обізнані що насправді відбувається в Україні.Тому й відбувається атака ботоферм фсбешної мародерні зеленої на США.
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09.03.2025 22:33 Ответить
Трамп вже знову призупинив тарифи проти Китаю і Мексики. Якщо це бовдур не розуміе що він цим шкодить сам собі, то це його проблеми.
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09.03.2025 22:26 Ответить
Вінтік, Шпунтік, Лунтік .......
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09.03.2025 22:26 Ответить
Трампік,Лунтік,Венсік.
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09.03.2025 23:27 Ответить
Цими тарифами Трамп себе закопує з шаленою швидкістю. Бізнес в повному ах*ї, ринок в паніці, а Канадці публічно починають розмовляти про блокування постачання нафти і електроенергії в Штати.
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09.03.2025 22:27 Ответить
Які глибокі знання у дописувачів,вони знають що краще для США, тішуся з вас примітивні шибзіки
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09.03.2025 22:28 Ответить
Чому ? Най продають з націнкою 50 %. Буде норм. І амерам "добре" і канадцям добре !!
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09.03.2025 22:46 Ответить
Мені не цікаві твої марення
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09.03.2025 22:47 Ответить
Води випий. Це вже відбувається.
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10.03.2025 13:13 Ответить
Що тобі до того?
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10.03.2025 13:36 Ответить
Ви інсайдер?
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09.03.2025 22:58 Ответить
Ніт,я фантазії не видаю за дійсне.
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09.03.2025 23:11 Ответить
Порівнюєте себе і інших дописувачів. З ваших слів вони дебіли, бо не знають що є всередині США, а пишуть. А ви знаєте. Тожбо ви знавець внутрішньої кухні Америки, якщо аргументуєте. Іншим словом інсайдер.Це не матірне слово, не переймайтесь.
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09.03.2025 23:17 Ответить
Я знаю що таке інсайдер,і не приписуйте мені те,що я не писав,бо виглядає як типова дурість.
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09.03.2025 23:29 Ответить
Це, схоже, призведе до того що біржа в США стане тихим і затишним місцем. Угоди будуть укладатися поза межами США. Британцям в Сіті це особливо сподобається, а в Гонконгу навіть статую Трампу встановлять з яйцями які будуть полірувати тремтячими пальцями китайські брокери перед сесіями. Пацанам з Уолл-Стріт доведеться вчити китайську і як правильно користуватися паличками...
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09.03.2025 22:32 Ответить
Потрібно Канаді і Мексиці взагалі перекрити кордон. А тою труткою ще більше засипати штати ! І кожен день в оральний кабінет анонімно присилати наркоту, нагадуючи що мафія безсмертна !!!
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09.03.2025 22:33 Ответить
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09.03.2025 22:33 Ответить
Цим ти лише демонструєш свою ницість та хомососну сутність.
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09.03.2025 22:38 Ответить
дебіле, що за "хомососи" в твоїй тупій макітрі завелись?
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09.03.2025 22:57 Ответить
Це ти істота дегенеративна-хомо советікус(хомосос),васьмая Марта,дівятая майя й т.д
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09.03.2025 23:03 Ответить
недоумок, куди тебе понесло? з якого дива я "совєтікус"? дегенерате, лікуйся!
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09.03.2025 23:07 Ответить
Типове содепівське бидло,нице та пихате, мені байдужі твої висери хомосос
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09.03.2025 23:09 Ответить
були б байдужі "висери", не горіла б так твоя дупа лох, давай ще шось пиши...
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10.03.2025 00:05 Ответить
Згоден зі словами, що міністр Лунтік звучить більш правдоподібно, бо проглядується певна схожість з твором "Незнайка"....
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09.03.2025 22:36 Ответить
Да ладна...путін не дозволив би Трампу тиснути на Китай.
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09.03.2025 22:49 Ответить
У ********* така доля-коли на вулиці дають в пердак, вони починають ганяти усіх та бити посуд у власному домі. Нічого, шас прийдут волхви , падуть ниць дістануть конверти і Донні буде знімати санкції согласно тарифу, але індивідуально. А зараз ставить на паузу-чого не ворушитесь.
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09.03.2025 22:52 Ответить
Жарт є хорошим тоді, коли сміються не над кимось, а разом над чимось. Сміятися над кимось, , може тільки той, хто позбавлений почуття гумору, - зла й нерозумна людина.
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09.03.2025 22:53 Ответить
Якщо допустити, що Трамп з Маском кришують виробництво фентанілу в Штатах і усувають закордонних конкурентів, тоді все одразу стає на свої місця.
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09.03.2025 22:54 Ответить
Цілком слушна версія.
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09.03.2025 22:59 Ответить
Не только крышуют, но и употребляют, судя по их заявлениям...
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10.03.2025 06:35 Ответить
Канада продает энергоносители для США по демпенговым ценам ! Какой дурак им будет продавать нефть по такой цене как нефть из Альберты
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09.03.2025 23:00 Ответить
Гадити своїм партнерам-сусідам, трампу наказав прутін!?
Трамп із сім'єю, теж утече на московію, як ота і тітка, з МЗС АВСТРІЇ??
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09.03.2025 23:25 Ответить
3 фронта? Американцам приготовить кошельки, а еще ЕС в планах, 25% к ценам тарам там там!
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10.03.2025 00:04 Ответить
Водночас він визнав, що мита призведуть до підвищення цін для американських споживачів на товари іноземного виробництва.

"Але американські товари подешевшають, і в цьому суть", - додав Лутнік. Американські виробники продукції.скоріше наймутькілєра.а ніж почнуть скидувати уіну собі в збитки ,втрачаючи сотні лярдів...,через трампонівських лунатіків
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10.03.2025 00:51 Ответить
а ще трамп лякає ЄС, ЯО Армагедоном ... то тоді нах... йти на поступки перед США , чи Україні, чи ЄС ?!!! Треба протистояти таким ідіотам по повній ,як шо воно каже таке ,тоді нема шо губити !!!
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10.03.2025 01:13 Ответить
поки в США здорожчали яйці але то таке трумп наказав курам нестись у 5 разів швидше
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10.03.2025 02:06 Ответить
Чем раньше весь этот бред рухнет, тем быстрее он погребёт под своими обломками и трампа, с его дебильной командой и вонючий китай, а там и быдлостан к ним присовокупится.
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10.03.2025 08:54 Ответить
 
 