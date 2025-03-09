Трамп не ослабит таможенное давление на Канаду, Мексику и Китай, - министр торговли США Лутник
Президент США Дональд Трамп не ослабит таможенное давление на Мексику, Канаду и Китай из-за потока фентанила.
Об этом заявил министр торговли США Говард Лутник, которого цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"Если фентанил закончится, я думаю, что эти пошлины будут сняты. Но если фентанил не закончится, или он (Трамп, - ред.) не уверен в этом, он оставит их таким, пока ему не станет комфортно", - сказал Лутник.
Отмечается, что Канада и Мексика являются крупнейшими экспортерами стали и алюминия на рынки США, причем на Канаду, в частности, приходится большая часть импорта алюминия.
Лутник также отверг опасения, что тарифы Трампа вызовут рецессию в США.
"Абсолютно нет, в Америке не будет никакой рецессии",- говорит министр торговли.
В то же время он признал, что пошлины приведут к повышению цен для американских потребителей на товары иностранного производства.
"Но американские товары подешевеют, и в этом суть", - добавил Лутник.
Напомним, что 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.
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подивіться доповідь сенатора Мерфі. Жах !!
И таким же куском дерьма я считаю любого, кому проститутки на голову ссали.
Це просто план Трампа зробити Китай знову великим, а не США.
Нейт Венс 4 роки служив у морській піхоті США, після чого мешкав у Техасі та працював у нафтовій компанії. У березні 2022 року поїхав до Львова - хотів допомогти, бо «бачив, як пишеться історія».
Там познайомився з британським волонтером, який шукав охочих доєднатися до лав ЗСУ. Нейт Венс погодився - у червні вирушив на Донбас.
У січні 2025 року боєць звільнився зі служби, але хоче продовжувати допомагати Україні й надалі.
Трамп із сім'єю, теж утече на московію, як ота і тітка, з МЗС АВСТРІЇ??
"Але американські товари подешевшають, і в цьому суть", - додав Лутнік. Американські виробники продукції.скоріше наймутькілєра.а ніж почнуть скидувати уіну собі в збитки ,втрачаючи сотні лярдів...,через трампонівських лунатіків