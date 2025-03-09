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Новости Закрытие станций метро в Киеве
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В Киеве закрыли на вход три станции метро: пассажир, попавший под поезд, погиб (обновлено)

В Киеве человек попал под поезд метро

Вечером воскресенья, 9 марта, в Киеве станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" закрыли на вход из-за того что, человек попал под поезд.

Об этом сообщила Киевская МГА, информирует Цензор.НЕТ.

"На станции "Вырлица" пассажир попал под поезд. На место направляются все необходимые службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" закрыты на вход для пассажиров.

Движение поездов "зеленой линии" организовано между станциями "Сырец" и "Харьковская".

Обновлено

Позже в КГГА сообщили, что пассажир, попавший под поезд метро, ​​погиб. Следственно-оперативная группа работает на месте инцидента. Все обстоятельства выясняются правоохранительными органами.

"Движение последних поездов осуществляется "зеленой линией" к станции "Харьковская". "Станции "Вырлица", "Бориспольская", "Красный хутор" начнут свою работу завтра, 10 марта, в соответствии с установленным режимом работы", - уточнили в КГГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поврежден вход на станцию ​​метро "Лукьяновская", ее закрывают

Автор: 

Киев (25466) Метрополитен (1014)


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Людський фактор! Буває! Машиністу Метро, нерви!
Уваги та витримки!
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09.03.2025 23:16 Ответить
Дурний піп тебе хрестив
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10.03.2025 08:49 Ответить
насміхатися з мертвої людини, нічого про неї не знаючи - дно
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10.03.2025 09:00 Ответить
почему погиб то?! чего прячете от людей правду? Камеры ведь есть
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10.03.2025 00:27 Ответить
Стрибуни. Не витримують люди психологічно навантаження, самогубств капець, через день.
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10.03.2025 06:21 Ответить
 
 