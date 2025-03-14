Ни одной из целей, которые враг ставил в начале наступления в мае прошлого года, на Харьковском направлении оккупанты не достигли, - ОТГ "Харьков"

Российские подразделения часто допускают ошибки при планировании и проведении боевых действий, поэтому на Харьковском участке фронта не имеют особых успехов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире рассказал спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин.

"В мире наверняка нет ни одной армии, у которой нет слабых мест и российская армия точно не исключение. Не знаю, насколько сейчас корректно говорить о каких-то слабых местах или ошибках, которые допускает враг при проведении или планировании своих действий, потому что чем меньше враг знает того, что знаем мы, тем больше врагов мы сможем уничтожить. А это как раз то, к чему мы стремимся. Они у врага есть, и мы их используем. Они ошибаются, если бы они этого не делали их успехи были бы гораздо больше, но в настоящее время каких-то особых успехов россияне не имеют. те цели. которые враг ставил в начале наступления - в мае прошлого года - ни одной из них не достиг", - рассказал он.

Больше всего оккупанты штурмуют позиции украинских защитников вблизи Волчанска.

"В Волчанске враг пытается использовать подземные коммуникации для накопления собственных сил и когда это накопление происходит, он пытается проводить определенные действия", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что только за минувшие сутки 13 марта было несколько попыток противника атаковать в районе Волчанска, но эти попытки нейтрализовали и успешно отбили атаки ВСУ.

По мнению спикера, главная задача врага в Волчанске, остается попытка выдавать украинские силы за пределы города.

"К счастью, ему это не удается", - добавил Шамшин.

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