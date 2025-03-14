Беларусь вряд ли войдет в состав РФ в ближайшее время, надо идти шаг за шагом, - Лукашенко
Диктатор Александр Лукашенко считает, что процесс белорусско-российской интеграции нужно сделать необратимым.
Об этом сообщают белорусские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
"Наша с вами историческая миссия - сделать процесс белорусско-российской интеграции необратимым. Мы этот путь пройдем достойно", - сказал он.
По словам Лукашенко, объединение Беларуси и России вряд ли произойдет "в ближайшее время".
"Когда Россия войдет в состав Беларуси, или наоборот Беларусь войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время. И если мы будем в этом плане ломиться в открытую дверь, то мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, шаг за шагом", - отметил диктатор.
Лукашенко также сказал, что РФ и Беларусь могут прийти к единому парламенту, если будут готовы.
Ранее Путин и Лукашенко подписали соглашение о гарантиях безопасности в "Союзном государстве".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Отак пожалів вовк кобилу.
І нас би таке чекало...
стати президентом
обʼєднаної Білорусі з рф , не меншу посаду він не розраховує !!
І що те аморфне об'єднання НАТО наприклад на захоплення Кремлем коридору Сувалки? Якщо "Зельониє чєловечкі" зійдуть в потрібних місцях зі своїх купейних вагонів... Буде стурбоване, як і агресією проти України? А Лукашенка і не поставлять до відома...
До речі, ганебна історія Франції до Мюнхена38 і після: падіння Парижа, створення маріонеткового прогітлерівського уряду у Віші - Черчілю прийшлося прийняти рішення потопити флот... ніби вчорашнього союзника і робити ставку на Шарля де Голль і його "уряд" у Лондоні?
Як тільки ви відправитися на концерт кабздону, так вся інтеграція завершується
КРОК №2: оголошується "сво"
Які проблеми? бульбофюрер!
А скільки регулярних військ орди розміщено в твоїй області Ватной Федерації?