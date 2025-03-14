Беларусь вряд ли войдет в состав РФ в ближайшее время, надо идти шаг за шагом, - Лукашенко

Диктатор Александр Лукашенко считает, что процесс белорусско-российской интеграции нужно сделать необратимым.

Об этом сообщают белорусские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша с вами историческая миссия - сделать процесс белорусско-российской интеграции необратимым. Мы этот путь пройдем достойно", - сказал он.

По словам Лукашенко, объединение Беларуси и России вряд ли произойдет "в ближайшее время".

"Когда Россия войдет в состав Беларуси, или наоборот Беларусь войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время. И если мы будем в этом плане ломиться в открытую дверь, то мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, шаг за шагом", - отметил диктатор.

Лукашенко также сказал, что РФ и Беларусь могут прийти к единому парламенту, если будут готовы.

Ранее Путин и Лукашенко подписали соглашение о гарантиях безопасности в "Союзном государстве".

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