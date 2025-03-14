РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5922 посетителя онлайн
Новости Объединение России и Беларуси
4 638 31

Беларусь вряд ли войдет в состав РФ в ближайшее время, надо идти шаг за шагом, - Лукашенко

Лукашенко предположил, что РФ объединится с Беларусью

Диктатор Александр Лукашенко считает, что процесс белорусско-российской интеграции нужно сделать необратимым.

Об этом сообщают белорусские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша с вами историческая миссия - сделать процесс белорусско-российской интеграции необратимым. Мы этот путь пройдем достойно", - сказал он.

По словам Лукашенко, объединение Беларуси и России вряд ли произойдет "в ближайшее время".

"Когда Россия войдет в состав Беларуси, или наоборот Беларусь войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время. И если мы будем в этом плане ломиться в открытую дверь, то мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, шаг за шагом", - отметил диктатор.

Лукашенко также сказал, что РФ и Беларусь могут прийти к единому парламенту, если будут готовы.

Ранее Путин и Лукашенко подписали соглашение о гарантиях безопасности в "Союзном государстве".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Лукашенко подписали соглашение о гарантиях безопасности в "Союзном государстве"

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) россия (95381)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Білорусь вже давно перетворена на "картопляний федеральний округ" кацапії,й це ні для кого не є новиною.
показать весь комментарий
14.03.2025 13:36
+7
Вы вместе обязательно дойдёте, но только в ад.
показать весь комментарий
14.03.2025 13:34
+6
Старый картофельный ******** трахает кремлёвского упыря, как хочет, сосёт его потихоньку и в хрен не дует.
показать весь комментарий
14.03.2025 13:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прилюдія перед " входженням".
показать весь комментарий
14.03.2025 13:32 Ответить
сво-2
показать весь комментарий
14.03.2025 13:34 Ответить
Вы вместе обязательно дойдёте, но только в ад.
показать весь комментарий
14.03.2025 13:34 Ответить
Старый картофельный ******** трахает кремлёвского упыря, как хочет, сосёт его потихоньку и в хрен не дует.
показать весь комментарий
14.03.2025 13:36 Ответить
Так було до подій 20-го року.
показать весь комментарий
14.03.2025 18:44 Ответить
Білорусь вже давно перетворена на "картопляний федеральний округ" кацапії,й це ні для кого не є новиною.
показать весь комментарий
14.03.2025 13:36 Ответить
Нагуя луці це злиття? - ким він стане? - губернатором? а так Китаи помічає
показать весь комментарий
14.03.2025 13:36 Ответить
Це він каже вже 30 років. Думками з вами, але ж царьом бути краще
показать весь комментарий
14.03.2025 13:37 Ответить
Про те що воно не проти входження в ерефію, це вперше...
показать весь комментарий
14.03.2025 13:41 Ответить
Так і самі білоруси в більшості не проти
показать весь комментарий
14.03.2025 13:57 Ответить
Відразу призовуть і на фронт, а залишившихся по ху...лостану розкидають, кого працювати, а кого по таборам, так що хай народ думає.
показать весь комментарий
14.03.2025 14:31 Ответить
Так у вас ніби "союзноє государство", союз? Яке тоді входження?
Отак пожалів вовк кобилу.
І нас би таке чекало...
показать весь комментарий
14.03.2025 13:37 Ответить
Поки ***** має плани пробивати коридор на Кенігсберг, БРСР залишатиметься формально незалежною країною.
показать весь комментарий
14.03.2025 13:38 Ответить
Тобто питання анексії вирішено, причому самих сябрів ніхто не питає, лишилось тільки уточнити сроки...
показать весь комментарий
14.03.2025 13:40 Ответить
Картофєльний узурпатор влади має надію
стати президентом
обʼєднаної Білорусі з рф , не меншу посаду він не розраховує !!
показать весь комментарий
14.03.2025 13:52 Ответить
Да москалі скоріше його в чемодані ху...ла втоплять
показать весь комментарий
14.03.2025 14:24 Ответить
А ти перестріляй кацапських солдатів, то того ж дня і ввійдете!
показать весь комментарий
14.03.2025 13:56 Ответить
Законы едентичны, система управления едентична, границ нет, осталось чтобы рубль стал русским, а не белорусским, убираешь парламент беларуси и считай одно государство! Лука просто хочет моль пережить и сам в кремле сесть наверное 😅
показать весь комментарий
14.03.2025 13:56 Ответить
ОКОНЧАТЕЛЬНЬІЙ аншлюс Білорусії може статися найближчим часом, а потім захоплення коридору Сувалки/Suwałki corridor. Історія вже знала Польський/гданський/ данциґський коридор - Polnischer Korridor, а ще раніше демілітаризовану зону по Рейну і чим все закінчилося.

І що те аморфне об'єднання НАТО наприклад на захоплення Кремлем коридору Сувалки? Якщо "Зельониє чєловечкі" зійдуть в потрібних місцях зі своїх купейних вагонів... Буде стурбоване, як і агресією проти України? А Лукашенка і не поставлять до відома...

До речі, ганебна історія Франції до Мюнхена38 і після: падіння Парижа, створення маріонеткового прогітлерівського уряду у Віші - Черчілю прийшлося прийняти рішення потопити флот... ніби вчорашнього союзника і робити ставку на Шарля де Голль і його "уряд" у Лондоні?
показать весь комментарий
14.03.2025 14:01 Ответить
У лукашенки ровно столько полномочий, сколько у кадырки или абхазских, ордловских преднистовских смотрящих. По факту это колонии московии, которыми управляют местечковые коллаборанты и которые головой отвечают перед москвой за лояльность стада на вверенных им территориях.
показать весь комментарий
14.03.2025 14:01 Ответить
а куди ще більше об'єднуватися? Бульбафюрер і так під п'ятою в *****, виконує всі його забаганки аж підстрибує. Куди ж ще більше?
показать весь комментарий
14.03.2025 14:11 Ответить
А куди йому "тарапіца", хіба що на кладовище?, - його "саюзнає дєло" завершить "прінц колінька" після "китайського навчання".
показать весь комментарий
14.03.2025 14:15 Ответить
Диктатор Олександр Лукашенко вважає, що процес білорусько-російської інтеграції потрібно зробити незворотним.
Як тільки ви відправитися на концерт кабздону, так вся інтеграція завершується
показать весь комментарий
14.03.2025 14:22 Ответить
Цей придурок ще президентом себа вважає ти нікчемна прорашиська маріонетка яка малаб разом з путіном відповідати за рашиські злочини проти українського народу в гаазькому трибуналі.
показать весь комментарий
14.03.2025 14:29 Ответить
Бульбофюрер створює видимість що запахнути Білорусь до складу вигрібної ями не так легко, як всім здається. Треба вдавати що кацапстан просто так не загрібає території - необхідно проводи реформи, економіка і всьо такоє.
показать весь комментарий
14.03.2025 14:32 Ответить
Хитрун сторіччя. Нобелівку хитрості йому .
показать весь комментарий
14.03.2025 14:35 Ответить
КРОК №1: дописується в конституції ********** територія Білорусі;

КРОК №2: оголошується "сво"

Які проблеми? бульбофюрер!
показать весь комментарий
14.03.2025 14:55 Ответить
А чи будуть білоруси підлягати мобілізації в єдиній державі?
показать весь комментарий
14.03.2025 14:57 Ответить
Шаг впєрьод і два назад. Бульбафюрер точно не горить бажанням зливатися з паРашею, тягне, як може. Але шансів відпетляти вже немає.
показать весь комментарий
14.03.2025 15:27 Ответить
Краще скажи, тарган вусатий, скільки в твоїй міліції москальскої наволочі? 80-90%?
А скільки регулярних військ орди розміщено в твоїй області Ватной Федерації?
показать весь комментарий
14.03.2025 15:41 Ответить
Ну ото як дерун пропаде так ото і зразу .
показать весь комментарий
14.03.2025 16:39 Ответить
 
 