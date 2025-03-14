Время максимально задействовать дипломатический инструментарий для достижения мира в Украине, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для достижения мира в Украине нужно максимально задействовать весь дипломатический инструментарий, подчеркнув важность поддержания сильной позиции на поле боя.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с португальским коллегой Паулу Ранжелой в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

"Я убежден, что сейчас - время на дипломатию, но которая, безусловно, должна опираться на прочную ситуацию на поле боя, на нашу армию. Сейчас время задействовать максимально весь дипломатический инструментарий. Для этого есть у нас все возможности, и есть для этого новая возможность. Это, в том числе, - предложение президента Трампа по установлению перемирия", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина поддержала предложение о перемирии, поскольку стремится к окончанию войны и достижению справедливого мира.

Глава МИД также отметил, что Украина имеет четкие "красные линии", которые не подлежат компромиссам: "Ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы, никаких компромиссов за счет территориальной целостности и суверенитета Украины. Украина никогда не признает оккупации временно захваченных Россией территорий".

Сибига также отметил, что российская агрессия является глобальным вызовом, ставящим под угрозу восстановление мирового порядка, основанного на международном праве и верховенстве права.

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