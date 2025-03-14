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Новости Заявления о мире
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Время максимально задействовать дипломатический инструментарий для достижения мира в Украине, - Сибига

Украина призывает НАТО принять решение о приглашении на вступление в НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для достижения мира в Украине нужно максимально задействовать весь дипломатический инструментарий, подчеркнув важность поддержания сильной позиции на поле боя.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с португальским коллегой Паулу Ранжелой в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

"Я убежден, что сейчас - время на дипломатию, но которая, безусловно, должна опираться на прочную ситуацию на поле боя, на нашу армию. Сейчас время задействовать максимально весь дипломатический инструментарий. Для этого есть у нас все возможности, и есть для этого новая возможность. Это, в том числе, - предложение президента Трампа по установлению перемирия", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина поддержала предложение о перемирии, поскольку стремится к окончанию войны и достижению справедливого мира.

Глава МИД также отметил, что Украина имеет четкие "красные линии", которые не подлежат компромиссам: "Ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы, никаких компромиссов за счет территориальной целостности и суверенитета Украины. Украина никогда не признает оккупации временно захваченных Россией территорий".

Сибига также отметил, что российская агрессия является глобальным вызовом, ставящим под угрозу восстановление мирового порядка, основанного на международном праве и верховенстве права.

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Автор: 

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Дипломати в нас - вогонь - особливо в Болгаріі
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14.03.2025 13:59 Ответить
Зараз підключають Chat Bot, щоб коменти писали для масовки. Ось так заходиш на новину, а там під одну копірку - «це, звісно, жахливо, ми повинні...», «я вірю, владі буде зроблено...», «дуже погано, що так вийшло, але...»

Ось так от і Сибіга - генератор непотрібної, безглуздої, але граматично правильно складеної пустоти
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14.03.2025 14:05 Ответить
Час всю вашу шоблу притягнути до відповідальності.
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14.03.2025 14:23 Ответить
Та мля сидіть вже тихо, ідіоти. Вже задіяли інструментарій.
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14.03.2025 14:35 Ответить
Ясненько.Значить,три роки нічого не робили,дурно хліб з маслом жерли,а на четвертий щось робити збираються.
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14.03.2025 14:53 Ответить
Ого, а до цього не на часі було. Це так звучить тупо.
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14.03.2025 14:54 Ответить
Для цього є у нас всі можливості, і є для цього нова можливість. Це в тому числі пропозиція президента Трампа щодо встановлення перемир'я", - зазначив Сибіга. Можливості в "трамбона" і куйла,а "зелень" клєрки в них на побігушках."Віддай це мені.а те йому" і йди накуй...
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14.03.2025 15:06 Ответить
 
 