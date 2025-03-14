Зеленский отметил еще 301 военного государственными наградами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении государственными наградами еще 301 военнослужащего из разных бригад ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Только что подписал указы о награждении наших воинов государственными наградами. Триста один военнослужащий из разных бригад Вооруженных Сил Украины. Пять Героев Украины. И почти каждый день такие указы. Это абсолютно заслуженная благодарность и уважение нашего государства нашим ребятам и девушкам, нашим мужчинам и женщинам, которые встали на защиту украинского государства и независимости", - отметил президент.

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Зеленский отметил, что более трех лет продолжается полномасштабная война России против Украины и более 11 лет Россия пытается уничтожить украинскую государственность.

"Украина сохраняет свою свободу, и мы делаем все, чтобы гарантировать для Украины надежную безопасность и достойный мир. И это возможно исключительно благодаря нашим людям - всем тем украинцам и украинкам, кто связал свою судьбу с защитой нашего государства, кто сражается ради украинского народа и нашего собственного, независимого государства", - добавил он.

Также президент поблагодарил украинских воинов и добровольцев: "Спасибо всем украинским воинам. Спасибо украинским добровольцам. Спасибо всем украинским героям разных времен, которые боролись ради того, чтобы Украина была в мире".

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