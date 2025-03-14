Украина работает над механизмом конфискации российских активов для восстановления энергетики, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство активно работает над созданием механизма для конфискации российских замороженных активов, которые должны стать основным источником финансирования восстановления страны.

Об этом он сообщил 14 марта во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно последней оценке Всемирного банка RDNA4 только потребности на восстановление энергетики составляют около 68 миллиардов долларов. Поэтому для нашего правительства одним из приоритетов на этот год остается работа над созданием механизма по конфискации российских замороженных активов. Потому что именно эти активы должны стать основным источником нашего восстановления", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина будет добиваться полной конфискации этих активов. До завершения этого процесса страна продолжит получать средства от прибыли замороженных активов.

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