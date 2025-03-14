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Новости Конфискация замороженных активов
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Украина работает над механизмом конфискации российских активов для восстановления энергетики, - Шмыгаль

Работы по возведению фортификаций на Харьковщине завершены на 99,9%

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство активно работает над созданием механизма для конфискации российских замороженных активов, которые должны стать основным источником финансирования восстановления страны.

Об этом он сообщил 14 марта во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно последней оценке Всемирного банка RDNA4 только потребности на восстановление энергетики составляют около 68 миллиардов долларов. Поэтому для нашего правительства одним из приоритетов на этот год остается работа над созданием механизма по конфискации российских замороженных активов. Потому что именно эти активы должны стать основным источником нашего восстановления", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина будет добиваться полной конфискации этих активов. До завершения этого процесса страна продолжит получать средства от прибыли замороженных активов.

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Автор: 

энергетика (2552) Шмыгаль Денис (2669) замороженные активы (278)


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Топ комментарии
+3
прикол в тому, що вони досі не всі рашистські активи конфіскували навіть з тих, що в Україні були
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14.03.2025 15:02
+2
Як можна активно працювати над тим, що взагалі не контролюєш? Це все залежить від рішень інших країн, які заморозили ті активи

Але, сподіваюся, солідний комітет і з солідними зарплатами займається цими питаннями і йому виділяється хороше фінансування
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14.03.2025 15:00
+2
"активно працює"

вам дегенератам, 3 років не вистачило?

там вже все цікаве повиводили чи перереєстрували з тих активів... і не кажіть, що ви не в долі від такої "оперативності"
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14.03.2025 15:00
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Шмигаль. Як Бурштинська ТЕС?
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14.03.2025 14:59 Ответить
Компенсація мені до перерахунку? А ти скоть собі перерахував? Скоть.
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14.03.2025 15:00 Ответить
Як можна активно працювати над тим, що взагалі не контролюєш? Це все залежить від рішень інших країн, які заморозили ті активи

Але, сподіваюся, солідний комітет і з солідними зарплатами займається цими питаннями і йому виділяється хороше фінансування
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14.03.2025 15:00 Ответить
прикол в тому, що вони досі не всі рашистські активи конфіскували навіть з тих, що в Україні були
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14.03.2025 15:02 Ответить
Во-во
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14.03.2025 15:08 Ответить
"активно працює"

вам дегенератам, 3 років не вистачило?

там вже все цікаве повиводили чи перереєстрували з тих активів... і не кажіть, що ви не в долі від такої "оперативності"
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14.03.2025 15:00 Ответить
Ну, так вони й чекали увесь цей час, щоби ненароком не прихватизувати якусь кацапську дєріпаску, бо потім пуйло цим шмигалям з "козирями" дупу надере.
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14.03.2025 15:06 Ответить
Шмыгаль уже наработал с отсрочками для аграриев теперь будет с комиками сам на поля выезжать сеять?
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14.03.2025 15:05 Ответить
Коли придумають як бабло по кишенях розпихати - так одразу і конфіскують.
А доти будуть тільки язиками ляпати.
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14.03.2025 15:06 Ответить
Щурі активно працюють над тим, щоб склад з зерном регулярно наповнювався...
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14.03.2025 15:09 Ответить
У вас один механізм, ******* гроші і знищувати український народ.
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14.03.2025 15:24 Ответить
Ставленик рижого роздумує як рижому 70% вивести а не за державу Україну
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14.03.2025 15:46 Ответить
 
 