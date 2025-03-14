Миллионы людей "бессмысленно погибнут" в Украине, если не подпишем мирное соглашение с РФ, - Трамп
Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена в начале российско-украинской войны и призвал к подписанию соглашения о прекращении огня.
Об этом он написал на своей странице в Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп также обвинил Байдена в начале войны в Газе и "позорном бегстве американских войск" из Афганистана, инфляции и фальсификации выборов.
"Лживый Джо Байден втянул нас в настоящую "передрягу" с Россией, но я собираюсь вытащить нас. Миллионы людей бессмысленно погибли, и их будет гораздо больше, если мы не заключим и не подпишем соглашение о прекращении огня и окончательный мирный договор с Россией.
Также он в очередной раз подчеркнул, что ни войны РФ против Украины, ни нападения ХАМАСа на Израиль в октябре 2023 года вроде бы никогда бы не было, если бы он был президентом.
"Если бы я был президентом, войны бы не было [...] Так же не было бы 7 октября с Израилем, вывод из Афганистана был бы осуществлен с силой и гордостью, и это не был бы самый позорный день в истории нашей страны. Также не было бы ощутимой инфляции - вместо этого мы имели бы рекордную, разрушительную для страны инфляцию, которой мы никогда раньше не видели. Кроме того, у нас была бы непроницаемая граница, через которую попадало бы очень мало нелегалов. О, как изменили нашу страну сфальсифицированные и мошеннические выборы, и люди, которые это сделали, должны сидеть в тюрьме! БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ И СДЕЛАЙ ЕЕ ВНОВЬ ВЕЛИКОЙ!", - написал глава Белого дома.
Напомним диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласилась с предложениями прекратить боевые действия в Украине, но на определенных условиях.
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відповідало це руде бидло зелі.
Чому це воно раптом воно думає
про млн. загиблих в нас?
аж ригати від нього хочеться
всі політики - це ригальні актори.
на роялю не вистачіло чясу - винесли...
а це означає що зеленському знову приготуватися, в усіх незрозумілих ситуаціях Україна прийматиме з усіх боків.
или когда трампон начет оккупацию Гренландии
ТИ ВЖЕ ЦЕ ПИСАВ 100500 разів.
І нічого толкового не зробив
чи мега мага за кацапів переймається?
ну, а про єслі би да каби, то всі вже чули.
дякую трамп, що розштовхав європу.
«Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»-Зеленский.
А просто позвіздіти....