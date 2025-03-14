Миллионы людей "бессмысленно погибнут" в Украине, если не подпишем мирное соглашение с РФ, - Трамп

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена в начале российско-украинской войны и призвал к подписанию соглашения о прекращении огня.

Об этом он написал на своей странице в Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп также обвинил Байдена в начале войны в Газе и "позорном бегстве американских войск" из Афганистана, инфляции и фальсификации выборов.

"Лживый Джо Байден втянул нас в настоящую "передрягу" с Россией, но я собираюсь вытащить нас. Миллионы людей бессмысленно погибли, и их будет гораздо больше, если мы не заключим и не подпишем соглашение о прекращении огня и окончательный мирный договор с Россией.

Также он в очередной раз подчеркнул, что ни войны РФ против Украины, ни нападения ХАМАСа на Израиль в октябре 2023 года вроде бы никогда бы не было, если бы он был президентом.

"Если бы я был президентом, войны бы не было [...] Так же не было бы 7 октября с Израилем, вывод из Афганистана был бы осуществлен с силой и гордостью, и это не был бы самый позорный день в истории нашей страны. Также не было бы ощутимой инфляции - вместо этого мы имели бы рекордную, разрушительную для страны инфляцию, которой мы никогда раньше не видели. Кроме того, у нас была бы непроницаемая граница, через которую попадало бы очень мало нелегалов. О, как изменили нашу страну сфальсифицированные и мошеннические выборы, и люди, которые это сделали, должны сидеть в тюрьме! БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ И СДЕЛАЙ ЕЕ ВНОВЬ ВЕЛИКОЙ!", - написал глава Белого дома.

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Напомним диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласилась с предложениями прекратить боевые действия в Украине, но на определенных условиях.