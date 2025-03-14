РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5922 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Прекращение огня между Украиной и РФ
5 997 58

Миллионы людей "бессмысленно погибнут" в Украине, если не подпишем мирное соглашение с РФ, - Трамп

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена в начале российско-украинской войны и призвал к подписанию соглашения о прекращении огня.

Об этом он написал на своей странице в Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп также обвинил Байдена в начале войны в Газе и "позорном бегстве американских войск" из Афганистана, инфляции и фальсификации выборов.

"Лживый Джо Байден втянул нас в настоящую "передрягу" с Россией, но я собираюсь вытащить нас. Миллионы людей бессмысленно погибли, и их будет гораздо больше, если мы не заключим и не подпишем соглашение о прекращении огня и окончательный мирный договор с Россией.

Также он в очередной раз подчеркнул, что ни войны РФ против Украины, ни нападения ХАМАСа на Израиль в октябре 2023 года вроде бы никогда бы не было, если бы он был президентом.

"Если бы я был президентом, войны бы не было [...] Так же не было бы 7 октября с Израилем, вывод из Афганистана был бы осуществлен с силой и гордостью, и это не был бы самый позорный день в истории нашей страны. Также не было бы ощутимой инфляции - вместо этого мы имели бы рекордную, разрушительную для страны инфляцию, которой мы никогда раньше не видели. Кроме того, у нас была бы непроницаемая граница, через которую попадало бы очень мало нелегалов. О, как изменили нашу страну сфальсифицированные и мошеннические выборы, и люди, которые это сделали, должны сидеть в тюрьме! БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ И СДЕЛАЙ ЕЕ ВНОВЬ ВЕЛИКОЙ!", - написал глава Белого дома.

Также читайте: Украина формирует команду для контроля возможного 30-дневного перемирия, - Сибига

Трамп заявил о гибели миллионов людей на войне в Украине

Напомним диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласилась с предложениями прекратить боевые действия в Украине, но на определенных условиях.

Автор: 

потери (4371) перемирие (1586) Трамп Дональд (5106) война в Украине (3546)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+35
Трамп тупо предает Украину и все её жертвы, которые были бессмысленны. Просто мразь.
показать весь комментарий
14.03.2025 15:12
+26
Санітари вже в дорозі?
показать весь комментарий
14.03.2025 15:11
+23
Скажіть хтось Трампу що окрім поля бою, мільйони і навіть десятки мільйонів можуть загинути і в концтаборах, від Голодомору 2.0 та просто при зачистці населених пунктів російськими фашистами.
показать весь комментарий
14.03.2025 15:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Санітари вже в дорозі?
показать весь комментарий
14.03.2025 15:11 Ответить
Ні, поки маска відновлюють
показать весь комментарий
14.03.2025 15:19 Ответить
Тут потрібні професійні КІЛЛЕРИ, а не санітари!
показать весь комментарий
14.03.2025 15:22 Ответить
Ну якщо ще десь дати місце хйлу приїхати генералісімусом- пабедітєлєм до 9 травня, як він на Курську завітав, й закрити на тиждень допомогу , виділену ЗАКОНОМ ПРО БЮДЖЕТ від Байдена, а ще переплутати та надати розвіддані рашистам то.... дід не бреше .
показать весь комментарий
14.03.2025 15:27 Ответить
Як керувати всесвітом не привертаючи при цьому уваги санітарів.
показать весь комментарий
14.03.2025 15:43 Ответить
Ця пластінка на 4 роки((
показать весь комментарий
14.03.2025 15:12 Ответить
Трамп тупо предает Украину и все её жертвы, которые были бессмысленны. Просто мразь.
показать весь комментарий
14.03.2025 15:12 Ответить
Прострілене Вухо прокинувся)Дайте йому американського віскаря)
показать весь комментарий
14.03.2025 15:13 Ответить
Довбойоб, твої тарифні війни позорять США ще більше ніж те що було в Афганістані.
показать весь комментарий
14.03.2025 15:13 Ответить
І на сьогодні мінус 4 трильйони доларів,це називається робити США знову.(Не)великими....
показать весь комментарий
14.03.2025 15:27 Ответить
І це за місяць правління а далі буде ....
показать весь комментарий
14.03.2025 15:46 Ответить
Так ото ж.Далі може бути гірше
показать весь комментарий
15.03.2025 08:09 Ответить
"краснов" буде повторювати цю мантру доти, доки його відкритим текстом найух не почнуть посилати. Ви ж тільки подивіться, яка блть настирна! Таке враження, що воно отримало найновішу інструкцію з бункеру свого хазяїна.
показать весь комментарий
14.03.2025 15:13 Ответить
Прогинатись під умови ***** (ти оружіє Українє нє давай і заставь іх прєкратіть мобілізацію, а я потом подумаю) - те такий спосіб зробити Америку великою знову.
показать весь комментарий
14.03.2025 15:14 Ответить
"В нас все буде добре "-
відповідало це руде бидло зелі.
Чому це воно раптом воно думає
про млн. загиблих в нас?
аж ригати від нього хочеться
всі політики - це ригальні актори.
показать весь комментарий
14.03.2025 15:15 Ответить
Скажіть хтось Трампу що окрім поля бою, мільйони і навіть десятки мільйонів можуть загинути і в концтаборах, від Голодомору 2.0 та просто при зачистці населених пунктів російськими фашистами.
показать весь комментарий
14.03.2025 15:15 Ответить
Ейхман-ти?
показать весь комментарий
14.03.2025 15:18 Ответить
Мрієш про акції Газпрому та бочку варення від кацапів, чудік?
показать весь комментарий
14.03.2025 15:19 Ответить
Без надії мрію,що ти порозумнішаєш.
показать весь комментарий
14.03.2025 15:28 Ответить
Не ображайся, але на четвертому році війни вірити в те що кацапи йдуть до нас щоб зробити якесь добро, а не знищити, може тільки повний недоумок.
показать весь комментарий
14.03.2025 15:34 Ответить
Віра твого тата- це його проблеми.
показать весь комментарий
14.03.2025 16:39 Ответить
Він дурень і не чудік а прсто мудило маразматичне
показать весь комментарий
14.03.2025 15:49 Ответить
Невпопад-це в Молдавію замість Румунії..
показать весь комментарий
14.03.2025 16:36 Ответить
буба вже сказав десь так 2 тиждні тому...
на роялю не вистачіло чясу - винесли...
показать весь комментарий
14.03.2025 16:04 Ответить
діпломатія і биковня, як виявилося, різні речі...
показать весь комментарий
14.03.2025 16:07 Ответить
Та ні,підарас ти патлатий. Насамперед мільйони здохнуть на території з призвіщем "расєя".
показать весь комментарий
14.03.2025 15:16 Ответить
З таким як ти це однозначно, бо ти окрім ху...ла нікого не слухаєш, а ху....Лу заздріть, що у нього не народ а слухняно бидло
показать весь комментарий
14.03.2025 15:17 Ответить
Президент Зе присягнув цйому рудому мразотнику. Ганьба!
показать весь комментарий
14.03.2025 15:18 Ответить
якось убого рудий американець зреагував на слова ленінградського карлика що той не підписуватиме заморозку.
а це означає що зеленському знову приготуватися, в усіх незрозумілих ситуаціях Україна прийматиме з усіх боків.
показать весь комментарий
14.03.2025 15:22 Ответить
"ТРАМПЛОН",З РОДУ ЮДИ іди краще....н..уй і послухай що сказала істинна єврейка -Ґолда Меїр, «Не можна домовлятися про мир з тими, хто прийшов тебе вбивати». Іди ..вже " американське куйло з нумером два і продовжуй допомагати рашистському вбивці ...потвора
показать весь комментарий
14.03.2025 15:23 Ответить
ТРАМП КОНЧЕННЫЙ, виноват оказывается не тот кто нападает, попереднЫкЫ
показать весь комментарий
14.03.2025 15:23 Ответить
Дозированно рыжий будет выдавать опусы против Украины, забудьте про территории оккупированные, подписывайтесь мир иначе больше погибнут, меняйте Конституцию вам НАТО не видать, и тд...
показать весь комментарий
14.03.2025 15:25 Ответить
з ідіотською, сцикливою, людожерсько-мародерською політикою Трумпа мільйони українців безглуздо загинуть у кацапських таборах та тюрмах..
показать весь комментарий
14.03.2025 15:25 Ответить
будет "весело" если Китай нападет на Тайвань.
или когда трампон начет оккупацию Гренландии
показать весь комментарий
14.03.2025 15:28 Ответить
То есть, защищать свою семью и страну, как утверждает Трамп, бессмысленно?
показать весь комментарий
14.03.2025 15:29 Ответить
Як ця сук..а за нас переймається
показать весь комментарий
14.03.2025 15:30 Ответить
Одне й те саме. Старий, маразматичний, імпотентний дід при владі.
ТИ ВЖЕ ЦЕ ПИСАВ 100500 разів.
І нічого толкового не зробив
показать весь комментарий
14.03.2025 15:32 Ответить
Перепис божевільних в коментарях
показать весь комментарий
14.03.2025 15:35 Ответить
был бы, взял бы, получилось бы, не было бы, имели бы, победили бы... ДЕБИЛ-БЕ-БЕ-БЕ
показать весь комментарий
14.03.2025 15:39 Ответить
скажіть, що майже мільйон вже є, але то зовсім не люди!
чи мега мага за кацапів переймається?
ну, а про єслі би да каби, то всі вже чули.
дякую трамп, що розштовхав європу.
показать весь комментарий
14.03.2025 16:04 Ответить
Ти можеш зробити щоб не загинули, ніж нас залякувати, х*ло не залякав, ти серйозно??
показать весь комментарий
14.03.2025 16:27 Ответить
Our President Trump, he came and he changed our world. Like that Liberian girl did Michael Jackson's.
показать весь комментарий
14.03.2025 16:40 Ответить
Your stupid president trump is politic animal and chitter, bla, bla, bla with boneless tongue
показать весь комментарий
14.03.2025 18:48 Ответить
Знов за рибу гроші... Руде опудало періодично впадає в марення.
показать весь комментарий
14.03.2025 17:02 Ответить
"Якби я був президентом, війни б не було" -Трамп
«Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»-Зеленский.
А просто позвіздіти....
показать весь комментарий
14.03.2025 17:15 Ответить
Дійсні герої завжди йдуть .... в обход. Щоб не зачепило. Несподівано.
показать весь комментарий
14.03.2025 18:23 Ответить
Мільярди !!!
показать весь комментарий
14.03.2025 17:35 Ответить
білі штани!
показать весь комментарий
14.03.2025 18:10 Ответить
Ой, не треба нам мільярдерські понти. Безглуздо було б залишити кацапам Київ ! Безглуздо було б капітулювати ! А мільйон українців щоб були закатовані в гебешних катівнях по всій Україні. Щоб жінок гвалтували буряти та чеченці. Де трамп був у 22 році ? Чого не пропонував ***** рішити "десь посередині" тоді? У кущах висидіти теж героїчно ? ! Дякувати Богові, що Байден надавав військову допомогу. Замість називати ***** хорошим хлопцем.
показать весь комментарий
14.03.2025 18:29 Ответить
тобто тих, хто дотепер загинув не враховуйте і забудьте і буде у всіх дружба-жвачка, непогано влаштувався тварина політична
показать весь комментарий
14.03.2025 18:42 Ответить
Якби ітд. це умовний спосіб історії який неможливо перевірити на практиці.Це просто словесне фуфло яким Трамп забиває інформаційний простір.
показать весь комментарий
14.03.2025 19:41 Ответить
то це виявляється байден напав на Україну....що воно верзе??
показать весь комментарий
15.03.2025 01:17 Ответить
 
 