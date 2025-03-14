Литва может рассмотреть возможность изменения Конституции для размещения ядерного оружия, - минобороны страны

Глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что для размещения на территории страны ядерного оружия понадобится вносить изменения в конституцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Мы считаем, что необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в статью 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат реалистичные планы по размещению ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства", - сказала она.

В статье 137 литовской конституции говорится, что на территории Литовской Республики не может быть никакого оружия массового уничтожения и иностранных военных баз.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решил начать обсуждение с лидерами стран ЕС относительно защиты европейского континента ядерным оружием Франции.

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