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Новости Защита Европы ядерным оружием Франции Ядерное оружие
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Литва может рассмотреть возможность изменения Конституции для размещения ядерного оружия, - минобороны страны

Литва рассмотрит возможность размещения ядерного оружия на своей территории

Глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что для размещения на территории страны ядерного оружия понадобится вносить изменения в конституцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Мы считаем, что необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в статью 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат реалистичные планы по размещению ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства", - сказала она.

В статье 137 литовской конституции говорится, что на территории Литовской Республики не может быть никакого оружия массового уничтожения и иностранных военных баз.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решил начать обсуждение с лидерами стран ЕС относительно защиты европейского континента ядерным оружием Франции.

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Автор: 

Литва (2446) ядерное оружие (1327)


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Топ комментарии
+3
разница есть в минутах, секундах и долях секунд подлета боеголовок к целям...
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14.03.2025 15:55
+1
разница есть. В одном случае, даже не успеют обьявить сигнал "воздушной тревоги" и пуйло не успеет спуститься в бункер, а во втором у него будет несколько минут чтобы укрыться....
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14.03.2025 16:55
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На мою думку це тупість розміщувати ЯЗ в країнах Балтії. Нафіга ставити таку дорогоцінну штуку майже на кордоні з рашкою? Нема ніякої різниці - полетить воно з Литви чи з Франції.
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14.03.2025 15:16 Ответить
разница есть в минутах, секундах и долях секунд подлета боеголовок к целям...
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14.03.2025 15:55 Ответить
То все фігня. Нема для кацапів різниці - прилетить воно до Мацкви за пʼять хвилин чи за шість. Якшо все ППО охороняє Керченський міст, а "Панцирі" на кришах вміють збивати тільки пролітаючих мимо ворон.
А от ризик шо при рактовій атаці всі ті боєголовки "перейдуть на темну сторону сили" - то серьозно.
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14.03.2025 16:47 Ответить
разница есть. В одном случае, даже не успеют обьявить сигнал "воздушной тревоги" и пуйло не успеет спуститься в бункер, а во втором у него будет несколько минут чтобы укрыться....
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14.03.2025 16:55 Ответить
І знову з вами не погоджуся. Поперше ***** і так сидить в бункері. Тож пофіг. По друге, навіть якщо в Мацкві прозвучить сигнал тривоги, хєр хто там знає куди бігти та і бомбосховищ там давно вже нема. Так шо якшось якісь пару сотень додумаются побігти заникатися в метро, то і фіг з ними.
Ну і головне. Якшо вже полетять ядрьоні бімби, то киздець буде такий, шо сховався чи не сховався, буде живий ***** чи не буде - на цьому війна закінчиться для всіх на цій планеті.
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14.03.2025 17:00 Ответить
Теоретично звичайно різниця є. А практично - ні. І я пояснив чому.
А ось ризик того, що при вторгненні ці заряди будуть захоплені - це вже серьозно.
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14.03.2025 17:09 Ответить
Удар у відповідь буде в будьякому разі. В кацапів ядерна тріада. І якщо літаки може і не встигнуть взлетіти, то підводні човни на бойовому чергуванні десь під льодом арктики і ракети в шахтах полюбе пальнуть у відповідь. Нема такої можливості знищити все це одним ударом. Я не думаю, шо хтось на це розраховує.
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14.03.2025 19:56 Ответить
Ви просто подумайте. Чим буде командувати *****, генштаб і штаб квартира спецслужб, коли по рашці прилетять ракети з Франції, рашковани пульнуть у відповідь по Європі, а на цю відповідь прилетить ще з Великобританії і США. Ну вилізе ***** через три тижні з бункера, коли радіація трохи вщухне. І шо? Навколо - Фоллаут (чи Метро, кому що більше подобається), замість міст - воронки, вкриті запеклою в скло землею, бальшасть кацапів вже здохла, дві третини виживших здохнуть за місяць, а ті, шо залишаться, вже не будуть хотіти "на Берлін".
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14.03.2025 17:14 Ответить
чим скоріше вони це зроблять
тим краще ....
і одразу лупити по мацкві
щоб там все горіло синім полум"ям
Те, що безнаказанний ***** всуне своє
свинське рило саме зараз
в Балтію - без сумніву
йому все дозволяють
А насправді йому требе лише один дозвіл -
прямо в бошку.
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14.03.2025 15:18 Ответить
Марта-пулємьотчіца вбиває кацапів глаголєм, сидячі на дівані в Дойчлянді . Дивись тільки, контролюй шоб ********** не скінчилися
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14.03.2025 17:02 Ответить
давайте рідні, як у нас з яцями погано? - нехай будуть ваші!
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14.03.2025 15:29 Ответить
доня таки миротворець - ця **** все покращяє....
вік і останній термін = биковня!
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14.03.2025 15:32 Ответить
 
 