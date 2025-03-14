Литва может рассмотреть возможность изменения Конституции для размещения ядерного оружия, - минобороны страны
Глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что для размещения на территории страны ядерного оружия понадобится вносить изменения в конституцию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
"Мы считаем, что необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в статью 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат реалистичные планы по размещению ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства", - сказала она.
В статье 137 литовской конституции говорится, что на территории Литовской Республики не может быть никакого оружия массового уничтожения и иностранных военных баз.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решил начать обсуждение с лидерами стран ЕС относительно защиты европейского континента ядерным оружием Франции.
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А от ризик шо при рактовій атаці всі ті боєголовки "перейдуть на темну сторону сили" - то серьозно.
Ну і головне. Якшо вже полетять ядрьоні бімби, то киздець буде такий, шо сховався чи не сховався, буде живий ***** чи не буде - на цьому війна закінчиться для всіх на цій планеті.
А ось ризик того, що при вторгненні ці заряди будуть захоплені - це вже серьозно.
тим краще ....
і одразу лупити по мацкві
щоб там все горіло синім полум"ям
Те, що безнаказанний ***** всуне своє
свинське рило саме зараз
в Балтію - без сумніву
йому все дозволяють
А насправді йому требе лише один дозвіл -
прямо в бошку.
вік і останній термін = биковня!