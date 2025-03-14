В Харькове мужчины в балаклавах и военной форме бьют гражданских и стреляют из пистолета: "Вы зачем людей бьете, бл#дь!", - "А чего он бегает!?". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой мужчины в балаклавах и военной форме избивают нескольких гражданских и стреляют из пистолета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео утверждает, что это группа сотрудников ТЦК проводит "меры оповещения". На записи видно, нескольких гражданских мужчин. Один из них сидит возле дерева, а люди в военной форме бьют его. Еще один мужчина стоит неподалеку и ссорится с несколькими военными. Во время ссоры мужчина в форме несколько раз выстрелил из пистолета - не прицельно и, очевидно, с целью запугать. Один из сотрудников ТЦК показал разъяренное лицо.

"Харьков. Мобилизация с дракой и стрельбой... Нападение на гражданских с применением огнестрельного оружия", - говорится в комментарии к видео.

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