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Новости Война мобилизации Конфликт с ТЦК Нарушения во время мобилизации
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В Харькове мужчины в балаклавах и военной форме бьют гражданских и стреляют из пистолета: "Вы зачем людей бьете, бл#дь!", - "А чего он бегает!?". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой мужчины в балаклавах и военной форме избивают нескольких гражданских и стреляют из пистолета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео утверждает, что это группа сотрудников ТЦК проводит "меры оповещения". На записи видно, нескольких гражданских мужчин. Один из них сидит возле дерева, а люди в военной форме бьют его. Еще один мужчина стоит неподалеку и ссорится с несколькими военными. Во время ссоры мужчина в форме несколько раз выстрелил из пистолета - не прицельно и, очевидно, с целью запугать. Один из сотрудников ТЦК показал разъяренное лицо.

"Харьков. Мобилизация с дракой и стрельбой... Нападение на гражданских с применением огнестрельного оружия", - говорится в комментарии к видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект о скидке в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК, - СМИ

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое мужчин напали на военнослужащего во время оповещения военнообязанных, - Хмельницкий ТЦК

Автор: 

война (1366) стрельба (3251) Харьков (7452) ТЦК (519) Харьковская область (707) Харьковский район (199)


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Топ комментарии
+58
Прифронтове місто....Вгодоване бидло, про яке тільки ідіот скаже що це "інваліди ТЦК"....бігає по вулицях і ловить людей в надії на 20К за впійману голову. Що відбувається,покидьки зелені? Це така мотивація?
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14.03.2025 15:22
+35
ІПСО з окупованих територій!
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14.03.2025 15:17
+34
Це я Вам скажу, навіть не проблема. Проблема буде пізніше, коли закінчиться війна, відкриються кордони і ......в кожному місті виявиться батальйон-два людей, що звикли отримувати велику зарплату, майже нічого не робити, отримувати величезні, чи навіть ВЕЛИЧЕЗНІ хабарі, і котрі за ці 3+ (скільки там ще буде війна) звикли до повної безкарності і звикли що вони тепер СИЛА.
Колись банди формувались з спортсменів, потім їх замінили мінти, а далі..... Ну ви зрозуміли. Буде "весело". А нам звісно розказуватимуть байки про військових з ПТСР, про психологічно травмованих на фронті, про....., аби лише люди не помічали реальну проблему.
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14.03.2025 15:23
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Страница 4 из 4
Реальные бандиты! Скоро будут банки брать от имени ТЦК!
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14.03.2025 17:27 Ответить
Нада проста прикратить стрилять
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14.03.2025 17:28 Ответить
Какие у Писюнграев инвалиды в ТЦК.Жирные
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14.03.2025 17:31 Ответить
Если бы работники ТЦК были патриотами, они бы шли на фронт сами, а не паковали людей в бусики. Их рвение объясняется либо страхом - не выполнишь план, сам пойдешь - либо деньгами за "пойманных". Иначе такую жестокость не объяснить. Порой кажется, что под их видом действуют просто бандиты, которые сами уклоняются от службы.
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14.03.2025 17:38 Ответить
ТЦкуни за копійку готові не тільки Батьківщину продати, але й і маму рідну і вдавитися.
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14.03.2025 19:39 Ответить
хєр тих москворотих поймеш
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14.03.2025 17:44 Ответить
Навіщо публікувати це ІПСО знятоє на ТОТ?
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14.03.2025 17:59 Ответить
а це і є мобілізація від зеленського.протухші ***** зелені підари.
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14.03.2025 18:10 Ответить
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14.03.2025 18:18 Ответить
Зебильная. Мразb
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14.03.2025 18:31 Ответить
може вже час притягнути до відповідальності керівництво тцкунів за те, що мусорня, переодягнена у військову форму кошмарить людей, бо ці хєрої, коли кацапи заходили в україну, сиділи у львові та чернівцях, а хто не здриснув, то перебіг до кацапів, а якщо подивитись ширше, то у цих перевертнів дуже сумнівний правовий статус, а отже дає право на захист у будь який спосіб аж до застосування зброї у разі нападу двох і більше озброєних осіб, якось так
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14.03.2025 18:31 Ответить
Зебил оторвись от дорожки,посмотри кино...
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14.03.2025 18:43 Ответить
Гривны убегают ... а жить то хочется.
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14.03.2025 18:43 Ответить
Кажуть зброю через Дію можна зарегити ..
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14.03.2025 19:15 Ответить
ти клоун чи троль?
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15.03.2025 10:04 Ответить
Мусорський чи тцкашний клован?
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15.03.2025 18:09 Ответить
запитий у мамки хто ти? мені здається , шо ти скоріше жертва аборту.
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17.03.2025 08:34 Ответить
А ти мабуть знаєшь , що ти результат біологічного експерименту між собакою і мавпою??
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17.03.2025 10:54 Ответить
чуєш... спитай у своїх - у вас були ще викидиші чи тільки ти один...
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17.03.2025 20:30 Ответить
Спитай краще - хто з твоїх батьків був собакою , а хто мавпою? Це дуже важливо для науковців.
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17.03.2025 20:55 Ответить
кацапня
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14.03.2025 22:28 Ответить
треба таких ухилянтів РОЗСТРІЛЮВАТИ на місці і тих, хто знімає на телефони також
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14.03.2025 21:26 Ответить
Яка прєлєсть. Якраз цього Трампу й не вистачало, щоб повністю припинити підтримку України.
Він би показував пальцем, і повторював, - "Бачте, а я казав, що Зеленський диктатор!"
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15.03.2025 02:22 Ответить
Обрали бидло у 2019 році. Тепер їжте і нажирайтеся.
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14.03.2025 22:26 Ответить
В "Мірє жівотних".
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14.03.2025 22:28 Ответить
Дрищів та ухилянтів в стойло! Все правильноиробить ТЦК, а шлюх які захищають ухилянтів в бойові медики! Та куди їм до медиків, вони вже кадирівців чекають...
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14.03.2025 23:04 Ответить
Та бачу, що ти вже змастив себе під кадирівців, та очікуєш і топиш за ухилянтів... Справжній кругленький зе ноль
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15.03.2025 06:43 Ответить
Дмитрий Питалов #420485 Дрищів та ухилянтів в стойло!

Пікалов, маскуй нік ретельніше, та ще й російською...

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15.03.2025 05:15 Ответить
Дурнику, я нік тут собі не видумував, а він автоматично був сформований роботом ка зна коли з гуглакаунту! Та титупеньке на свіймнік подивись, можна теж сказати, що ти на мага чи венса, чи маска працюєш, а це зашквар...
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15.03.2025 06:38 Ответить
В 1918 робили мобілізовані простіше- йшли без скандалу, брали зброю і чоботи, а потім повертались до тих хто їх мобілізував. Зараз можна повернутись до тітушок і мусорів вже з дроном
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15.03.2025 02:34 Ответить
Явне іпсо. Ніхто слова не сказав україською. Невже хтось ще у це вірить? ❤️🇺🇦❤️
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15.03.2025 09:36 Ответить
группа опіщення запросила добровільно поїхати до ТЦК, а хлопці чогось не згодились )
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15.03.2025 10:18 Ответить
Кино от Мосфильма!Видно что наиграно актеры плохие.
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15.03.2025 10:35 Ответить
Сотні відео про таку протиправнсть і знущання над людьми і хоч би раз найпотужнійший ввечорі виступив з закликом "фігурантів сурово наказати і присікти, щоб такого ніколи не було-бо я пілкуюсь про кожну людину незалежно в тилу чи на фронті"! Але ж ні-вперто не бачимо
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15.03.2025 11:07 Ответить
коли бачите таке - треба викликати слідчо-оперативну групу. Приїдуть поліцейські, зафіксують і в ході подальшого слідства буде прийняте процесуальне рішення. На місці події немає такої опції - "хто кого перекричить". Тільки 102, тільки СОГ і розслідування під процесуальним керівництвом прокурора та судовим контролем. Щодо примусової мобілізації - десь втратили мотивацію... Цікаво - чому і на якому етапі?
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15.03.2025 11:30 Ответить
Саме цікаве те що , всі ******* мовою окупанта...рюсіш швайне ска
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16.03.2025 12:24 Ответить
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