Было бы нормально после войны восстановить отношения с РФ, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что "было бы нормально" после завершения войны восстановить нормальные отношения с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Так, по мнению генсека НАТО, "было бы нормально" после завершения войны с Россией "шаг за шагом восстановить нормальные отношения".
"Но мы еще абсолютно не там, мы должны продолжать давление на них", чтобы Россия серьезно отнеслась к переговорам", - добавил Рютте.
Он подчеркнул, что на Россию нужно продолжать давить, чтобы "убедиться, что они готовы серьезно участвовать в переговорах с американской администрацией и, конечно, с украинцами".
Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО больше не рассматривается.
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Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО у майбутньому, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що питання вступу України до НАТО більше не розглядається.
Про це він https://www.youtube.com/watch?v=iEpJwprxDdk заявив в ефірі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ. що ж Ви ,потвори , Україну і її народ тисните, а не рашиста.взявши для тиску на нього Україну в НАТО .. от же ж світові повії,куплені куйлом...???
Один разговор в Белом Доме... и чёткие тезисы - НАТО закрыто, восстановление отношений с агрессором. Сильные делят влияние над слабыми. Всё это аукнется... и очень больно. Но дипломатия перешла на язык ультиматумов. И Европа ни к чему не готова самостоятельно...
Семимильными шагами разворачивается, капитуляция и огромная трагедия для миллионов Украинцев, чей голос затихает, перед сильными странами, во главе которых ненормальные престарелые
Із кулуарних обговорень у Європарламенті:
Підписання Зеленським закону про закупівлю російських ядерних реакторів у Болгарії - це прямий удар по національній безпеці, стратегічних інтересах України та довірі суспільства. У розпал війни з Росією, коли весь світ намагається позбутися залежності від російських технологій, українська влада ухвалює рішення, яке фактично сприяє збереженню російського впливу на нашу енергетику. Це не просто економічно необґрунтована угода, а крок, що суперечить самій ідеї енергетичної незалежності.
Ці реактори розроблені за радянською технологією, а значить - потребують російських комплектуючих та технологічної підтримки. Це ставить під загрозу безпеку атомної енергетики України, адже Росія вже продемонструвала, що готова використовувати будь-які важелі впливу для шантажу та тиску. Чи не це ми бачили на окупованій Запорізькій АЕС? Тепер влада сама відкриває двері для потенційної загрози, прикриваючись нібито вигідними умовами закупівлі.
Окреме питання - корупційна складова. Закон ухвалювали в терміновому порядку, без належного обговорення та аналізу альтернатив. Чому саме ці реактори? Чому за них готові заплатити сотні мільйонів доларів, хоча їх інтеграція в енергосистему потребує ще більших витрат? Складається враження, що ключовою метою є не інтереси України, а вигода окремих політичних та бізнесових груп.
Це рішення є стратегічною помилкою, яка може дорого коштувати країні. Енергетична незалежність не може будуватися на російських технологіях. Влада, яка ухвалює такі рішення, діє не в інтересах держави, а всупереч їм. І за це рано чи пізно доведеться відповідати.
Если бы начальство ЗСУ было чутка умнее, давно бы настроили дроны на УНИЧТОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОВОЗОВ на всех рашистских ЖД.
що далі, обісцяти могилу полеглого в бою українця?
После войны они будут подавать руку самому кровавому террористу и убийце 21-го века, какой цинизм!!!
Да пошли вы на хер с таким нато.