Было бы нормально после войны восстановить отношения с РФ, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что "было бы нормально" после завершения войны восстановить нормальные отношения с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Так, по мнению генсека НАТО, "было бы нормально" после завершения войны с Россией "шаг за шагом восстановить нормальные отношения".

"Но мы еще абсолютно не там, мы должны продолжать давление на них", чтобы Россия серьезно отнеслась к переговорам", - добавил Рютте.

Он подчеркнул, что на Россию нужно продолжать давить, чтобы "убедиться, что они готовы серьезно участвовать в переговорах с американской администрацией и, конечно, с украинцами".

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Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО больше не рассматривается.