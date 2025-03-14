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Новости Рютте о восстановлении отношений с рф
4 740 58

Было бы нормально после войны восстановить отношения с РФ, - Рютте

Рютте об отношениях с РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что "было бы нормально" после завершения войны восстановить нормальные отношения с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Так, по мнению генсека НАТО, "было бы нормально" после завершения войны с Россией "шаг за шагом восстановить нормальные отношения".

"Но мы еще абсолютно не там, мы должны продолжать давление на них", чтобы Россия серьезно отнеслась к переговорам", - добавил Рютте.

Он подчеркнул, что на Россию нужно продолжать давить, чтобы "убедиться, что они готовы серьезно участвовать в переговорах с американской администрацией и, конечно, с украинцами".

Читайте также: НАТО является сильным, и вместе мы делаем его еще сильнее, - Рютте после встречи с Трампом

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО больше не рассматривается.

Автор: 

россия (95381) Рютте Марк (341)


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Топ комментарии
+43
От і вся демократія, боротьба за справедливість та так звана стійкість. Бізнес, і нічого особистого.
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14.03.2025 15:38
+32
А здавався нормальним, розумним політиком.
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14.03.2025 15:39
+21
От п#дар! Нічого святого, ніяких цінностей крмі бабла!
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14.03.2025 15:40
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От і вся демократія, боротьба за справедливість та так звана стійкість. Бізнес, і нічого особистого.
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14.03.2025 15:38 Ответить
Просто газу кацапського їм дуже треба ...
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14.03.2025 15:41 Ответить
А здавався нормальним, розумним політиком.
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14.03.2025 15:39 Ответить
Лошара бл. Скільки рублєй отримав на рахунок в офшорі?
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14.03.2025 15:39 Ответить
Так А тепер ще домовляйтесь більше про перемирья слухайте Трампа. Вже Северний поток піде в діло
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14.03.2025 15:39 Ответить
Після того, як пукіна повісять на курантах.
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14.03.2025 15:40 Ответить
От п#дар! Нічого святого, ніяких цінностей крмі бабла!
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14.03.2025 15:40 Ответить
Рютте скисає на очах а якии був боиовии
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14.03.2025 15:41 Ответить
Він після звільнення знову свою " міць продемонструє".
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14.03.2025 15:42 Ответить
Мне он с первых дней работы на своей должности показался каким-то скользим. Чутьё не подвело.
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14.03.2025 16:13 Ответить
Невиліковні...
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14.03.2025 15:41 Ответить
17.10.24 11:19 4 344 61

Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО у майбутньому, - Рютте
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14.03.2025 15:41 Ответить
НАТО й створювалось виключно домовлятись з СРСР коли на танці разом приходити. Правда, Рютте?
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14.03.2025 15:42 Ответить
А я за свое. Очередной парад на 9 мая, который так любят праздновать в Москве, может не состояться. Хваленная российская ПВО не способна защитить даже Москву. Украинские дроны беспрепятственно атакуют Москву и могут перебить марширующих вояк. Могут даже попасть в Путина, не стоит главному людоеду покидать свой бункер. Это полный позор. Слава ВСУ!
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14.03.2025 15:43 Ответить
Я навіть уявив як при проведенні параду звучит повітряна тривога і воєнкацапи, кидаючи знамена, розбігаються по підвалах Москви.
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14.03.2025 15:56 Ответить
А ху...ло і не збирався, клонів вистачає, а їх не жалко, може і сам, для розваги вдарити чимось
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14.03.2025 16:28 Ответить
Мабуть краще з крокодилом мати стосунки ,той якщо не голодний то не з'їсть,а рашист уб'є для задоволення.
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14.03.2025 15:44 Ответить
Было бы нормально чтобы вас мамы не рожали а делали аборты.
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14.03.2025 15:44 Ответить
Оце у них називається "тиском"?
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14.03.2025 15:46 Ответить
Шлюхи вони є шлюхи---Він наголосив, що на Росію потрібно продовжувати тиснути, щоб "переконатися, що вони готові серйозно брати участь у переговорах з американською адміністрацією і, звичайно, з українцями". Ів той же час.---

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що питання вступу України до НАТО більше не розглядається.

Про це він https://www.youtube.com/watch?v=iEpJwprxDdk заявив в ефірі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ. що ж Ви ,потвори , Україну і її народ тисните, а не рашиста.взявши для тиску на нього Україну в НАТО .. от же ж світові повії,куплені куйлом...???
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14.03.2025 15:47 Ответить
Вони бажали, но ху....ло добре платить
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14.03.2025 16:25 Ответить
Людина прагне відновити відносини з людожером, будучи елементом його трофічного ланцюга. Кацап без людської плоті жити не може. Це його екзистенційна потреба. Коли ви, натівські йолопи, це усвідомите нарешті ???
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14.03.2025 15:49 Ответить
Рютте просто розуміє що його НАТО без США це збіговисько клоунів.
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14.03.2025 15:56 Ответить
А США зараз - збіговисько чого?
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14.03.2025 16:36 Ответить
Та й з іраном та кндр теж мабуть було б нормально, гроші ж не пахнуть. А потім хоч за сраку себе кусайте, як клюне смажений півень. А він таки клюне колись, але видно люди не здатні мислити стратегічно, їм гроші дай зараз, а потім хоч потоп… печалька.
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14.03.2025 15:58 Ответить
Собвственно как и говорилось касабами, что Европа прогнётся и будет слушаться. Чётко дали понять, что будет перестройка мирового порядка. А Европа сидевшая на расслабоне, просто вынуждена согласиться.
Один разговор в Белом Доме... и чёткие тезисы - НАТО закрыто, восстановление отношений с агрессором. Сильные делят влияние над слабыми. Всё это аукнется... и очень больно. Но дипломатия перешла на язык ультиматумов. И Европа ни к чему не готова самостоятельно...
Семимильными шагами разворачивается, капитуляция и огромная трагедия для миллионов Украинцев, чей голос затихает, перед сильными странами, во главе которых ненормальные престарелые
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14.03.2025 16:00 Ответить
"ВІЙНА - ЦЕ ШЛЯХ ОБМАНУ"
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14.03.2025 16:00 Ответить
Але якщо хтось бажає себе накручувати, нервуйте на здоров'я.
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14.03.2025 16:04 Ответить
Це якийсь трамподрочер вигулькнув? Хіба не всі повісилися на власних прутнях?
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14.03.2025 16:37 Ответить
А на доповнення до "відновити відносини з РФ" мій вчорашній пост. Для того, щоб стало зрозуміліше, як виглядає Україна квартальників на міжнародній арені. І це далеко не поодинокий випадок.
Із кулуарних обговорень у Європарламенті:
Підписання Зеленським закону про закупівлю російських ядерних реакторів у Болгарії - це прямий удар по національній безпеці, стратегічних інтересах України та довірі суспільства. У розпал війни з Росією, коли весь світ намагається позбутися залежності від російських технологій, українська влада ухвалює рішення, яке фактично сприяє збереженню російського впливу на нашу енергетику. Це не просто економічно необґрунтована угода, а крок, що суперечить самій ідеї енергетичної незалежності.
Ці реактори розроблені за радянською технологією, а значить - потребують російських комплектуючих та технологічної підтримки. Це ставить під загрозу безпеку атомної енергетики України, адже Росія вже продемонструвала, що готова використовувати будь-які важелі впливу для шантажу та тиску. Чи не це ми бачили на окупованій Запорізькій АЕС? Тепер влада сама відкриває двері для потенційної загрози, прикриваючись нібито вигідними умовами закупівлі.
Окреме питання - корупційна складова. Закон ухвалювали в терміновому порядку, без належного обговорення та аналізу альтернатив. Чому саме ці реактори? Чому за них готові заплатити сотні мільйонів доларів, хоча їх інтеграція в енергосистему потребує ще більших витрат? Складається враження, що ключовою метою є не інтереси України, а вигода окремих політичних та бізнесових груп.
Це рішення є стратегічною помилкою, яка може дорого коштувати країні. Енергетична незалежність не може будуватися на російських технологіях. Влада, яка ухвалює такі рішення, діє не в інтересах держави, а всупереч їм. І за це рано чи пізно доведеться відповідати.
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14.03.2025 16:40 Ответить
Це все що українцям треба знати про виродків з США і Європи які є лицемірними істотами. Треба шукати нормальних і хороших союзників а саме це наркокартелі латинської Америки і терористи ісламісти вони не зрадять і не кинуть на відміну від США і Європи
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14.03.2025 16:01 Ответить
Скоріше б вже на вас ракети посипалися!!!
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14.03.2025 16:03 Ответить
Гнилой какой-то этот рютте.. Как-будто уже подсажен на кaцапские деньги.
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14.03.2025 16:11 Ответить
"Восстановить отношения" - дешевый кацапский газ не дает многим покоя.
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14.03.2025 16:12 Ответить
Whatever Trump wants, Rutte wants it too. This is his job.
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14.03.2025 16:16 Ответить
Генеральный секретарь (секретарша) НАТО приспустил трусики и повилял попкой для путина...
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14.03.2025 16:17 Ответить
Вот поэтому единственный выход - это раздолбать все рашистские НПЗ, газораспределительные станции, порты и так далее. Чтобы вся Европа и такие циники как этот рютте сидели без роssийского газа, нефти и стали наконец платить по полной программе за свою продажность и бесхребетность.
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14.03.2025 16:17 Ответить
Не только. Вся логистика РФ построена на железных дорогах. А там главное - электровозы. Их на Росии КРИТИЧЕСКИ мало. И чинить электровозы - ТРУДНЕЕ ЧЕМ НПЗ.

Если бы начальство ЗСУ было чутка умнее, давно бы настроили дроны на УНИЧТОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОВОЗОВ на всех рашистских ЖД.
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14.03.2025 17:12 Ответить
есть видео где наши бьют по локомотивам в приграничных областях, туда куда могут дотянуться. Причем первое я видел еще в 2023 году кажется, так что не все там недалекие как ты думаешь
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14.03.2025 17:36 Ответить
Ну за 3 года может 1 раз и попали. Я имел в виду ликвидацию локомотивов на территории РФ и на окупованых тер. ЖД полотно смысла нет резать, а вот локомотивы - да. Кстати, поразить локомотив в движении проще, чем стоячий - ПВО у них защищает стационарные объекты. Поэтому эффективность дронов будет на пару порядков выше, если целить на подвижные локомотивы.
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14.03.2025 18:16 Ответить
Так паровози знімуть із зберігання
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15.03.2025 14:12 Ответить
Ото як!
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14.03.2025 16:18 Ответить
Так у тебе і зараз відносини нормальний, ліпше з чикатило для початку обновить вам треба.
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14.03.2025 16:20 Ответить
Буде так! ЄС, США та Засрашка будуть знову в засос цілуватись, а знекровлена та зруйнована Україна залишиться сама зі своїми проблемами! Та ще й будуть Україні умови висувати!
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14.03.2025 16:21 Ответить
Мерзенні продажні, вам нікуди потім бігти, і вашій сім'ї
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14.03.2025 16:23 Ответить
Они никуда и не собираются бежать
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14.03.2025 17:25 Ответить
Було б нормально, щоб не було з ким відновлювати!
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14.03.2025 16:31 Ответить
В його родині орки ні кого не вбили,не згвалтували,не катували.
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14.03.2025 16:43 Ответить
от же ж мразота.
що далі, обісцяти могилу полеглого в бою українця?
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14.03.2025 16:54 Ответить
Ну что, нужно нам такое НАТО, как думаете?

После войны они будут подавать руку самому кровавому террористу и убийце 21-го века, какой цинизм!!!

Да пошли вы на хер с таким нато.
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14.03.2025 17:15 Ответить
хай покличуть росію в НАТО- то для них також буде "нормально "
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14.03.2025 17:19 Ответить
треба мати своє нато- Україна, Прибалтійськи країни, Велика Британія, Швеція, Фінляндія, Данія. це моя думка.
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14.03.2025 17:53 Ответить
може ще й збитки їм компенсуєте, тварини політичні шльондри
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14.03.2025 18:16 Ответить
А ще можна запросити Канаду та Австралію
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14.03.2025 18:27 Ответить
А Україні би було нормально відновити ядерну зброю
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14.03.2025 19:49 Ответить
Лучше переед в россия и общайся сколько душка желает. А других оставь в покое. СЛАВА УКРАИНЕ!
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14.03.2025 19:49 Ответить
 
 