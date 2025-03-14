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Новости Приговоры за государственную измену
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К 13 годам приговорен "законсервированный" агент РФ, который в первые дни полномасштабной войны шпионил для врага на Закарпатье, - СБУ

Осужден агент РФ

Российский агент, который шпионил для оккупантов на Закарпатье в начале полномасштабного вторжения, получил 13 лет тюрьмы. Злоумышленника задержали 26 февраля 2022 года, когда он собирался сбежать за границу, чтобы через третьи страны "эвакуироваться" в Россию.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, осужденным является 43-летний житель Хмельницкого, который в 2014 году попал в поле зрения российской военной разведки (более известной как игру). Тогда он часто курсировал в страну-агрессора, где проживает его мать. Затем именно через нее предатель дистанционно передавал оккупантам геолокации стратегически важных объектов региона, в частности железнодорожных мостов, тоннелей, электроподстанций и воинских частей. Для конспирации агент фотографировал объекты из окна поезда под видом путешествий, выкупая все места в купе.

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Сообщается, что накануне полномасштабного вторжения РФ предатель начал готовить побег в Россию и для этого приобрел железнодорожный билет в третью страну, а оттуда - планировал попасть в РФ.

Как рассказали в СБУ, суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 1 ст. 14, ст. 113 (подготовка к диверсии);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Также смотрите: Передавала РФ позиции ВСУ в Донецкой области: агент ФСБ осуждена на 15 лет заключения, - СБУ. ФОТО

Кроме реального срока заключения у предателя конфисковано все принадлежащее ему имущество.

Автор: 

приговор (1210) СБУ (19861) государственная измена (1532)


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Так може потрібно утілізувати ту просрочену консерву?
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14.03.2025 16:43 Ответить
От мені цікаво - через 8 - 10 - 15 років, або й раніше (за гарну поведінку) ці тварини почнуть виходити на волю до нас в суспільство (ми неодмінно переможемо кацапів, іншого варіанту нема!), і, що, вони будуть інтегруватися в суспільство, їх будуть брати на роботу, хтось подасть руку цим тварюкам? Маю надію, що їх на зонах позабивають іржавими цвяхами...
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14.03.2025 17:33 Ответить
А чому не довічне. Чим мотивували такий строк?
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14.03.2025 21:19 Ответить
 
 