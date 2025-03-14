Партнеры знают наши "красные линии", мы не признаем оккупированные территории российскими, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает оккупированные территории российскими.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Партнеры знают наши красные линии, что мы не признаем оккупированные территории территориями РФ... Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это (признание оккупированных территорий российскими. - Ред.) нарушение международного права и Конституции Украины", - сказал глава государства.
В то же время глава государства подтвердил, что во время переговоров в Джидде между украинской и американскими делегациями вопрос оккупированных территорий поднимался.
"В официальном документе, с которым вышли команды после встречи, вопроса территорий нет. Но это не значит, что этот вопрос не поднимался. Поднимались разные вопросы. Американцы все больше и больше вникают в суть", - сказал Зеленский.
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я, наприкляд, підтримую зеленського.
але лише на час війни.
в перший день миру хочу його арешту і суду і публічної страти через спалення.
дам 5 літрів бензину.
це рахується за підтримку?