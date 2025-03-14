Партнеры знают наши "красные линии", мы не признаем оккупированные территории российскими, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает оккупированные территории российскими.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Партнеры знают наши красные линии, что мы не признаем оккупированные территории территориями РФ... Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это (признание оккупированных территорий российскими. - Ред.) нарушение международного права и Конституции Украины", - сказал глава государства.

В то же время глава государства подтвердил, что во время переговоров в Джидде между украинской и американскими делегациями вопрос оккупированных территорий поднимался.

"В официальном документе, с которым вышли команды после встречи, вопроса территорий нет. Но это не значит, что этот вопрос не поднимался. Поднимались разные вопросы. Американцы все больше и больше вникают в суть", - сказал Зеленский.

Читайте также: Итоги встречи в Джидде: Украина не признает оккупированных территорий российскими и не уйдет с территорий аннексированных областей