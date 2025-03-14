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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Переговоры в Саудовской Аравии 11 марта
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Партнеры знают наши "красные линии", мы не признаем оккупированные территории российскими, - Зеленский

Зеленский заявил, что Украина не будет признавать оккупированные территории

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает оккупированные территории российскими.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Партнеры знают наши красные линии, что мы не признаем оккупированные территории территориями РФ... Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это (признание оккупированных территорий российскими. - Ред.) нарушение международного права и Конституции Украины", - сказал глава государства.

В то же время глава государства подтвердил, что во время переговоров в Джидде между украинской и американскими делегациями вопрос оккупированных территорий поднимался.

"В официальном документе, с которым вышли команды после встречи, вопроса территорий нет. Но это не значит, что этот вопрос не поднимался. Поднимались разные вопросы. Американцы все больше и больше вникают в суть", - сказал Зеленский.

Читайте также: Итоги встречи в Джидде: Украина не признает оккупированных территорий российскими и не уйдет с территорий аннексированных областей

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) оккупация (10119) США (26439)


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Топ комментарии
+7
їбанько

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14.03.2025 18:54
+5
Заспокойся стратег, моли бога щоб після курську не добавилися " червоні лінії по окупації" 🤬
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14.03.2025 18:51
+3
Начался ежевечерний гундос. Туши свет, отключай звук.
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14.03.2025 18:52
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Заспокойся стратег, моли бога щоб після курську не добавилися " червоні лінії по окупації" 🤬
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14.03.2025 18:51 Ответить
Від того, що Україна не визнає окуповані території російськими, вони не стануть українськими...
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14.03.2025 19:23 Ответить
Так - може як пуило копитнеться -- повернем назад
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14.03.2025 18:51 Ответить
Начался ежевечерний гундос. Туши свет, отключай звук.
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14.03.2025 18:52 Ответить
їбанько

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14.03.2025 18:54 Ответить
А як Мінська-3 при цьому не буде? Цей гундос ще на обговорення та референдум через 15 років піде як за Стамбул Подоляк втюхував лохам, це і є визнання "права на самовизначення" та відокремлення.
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14.03.2025 18:55 Ответить
Отже курва !!! "Це моя політична воля ...." і далі ***-***-***. Забув, що головною волею було будувати дороги за рахунок ЗСУ, зброї, ракетних програм ? От тепер залишилось тільки тявкати "не визнаю ...", щоб якось українцям подобатись. А загиблих хто буде визнавати ? Хто буде допомагати їх сім'ям, інвалідам, безхатькам ? Червоні лінії ?
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14.03.2025 19:01 Ответить
Багато хто теорію дарвіна не визнає,існування нло,рая і ада,але іншим похер,так і на те що ти не визнає земразота іншим похер.
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14.03.2025 19:05 Ответить
Взагалі то те шо ненависники зеленского пишуть на цензорі - по масштабам країни майже нічого - більшість пдтримує все шо робить зеленский. Хоч на лайно зійдіть тут на цезорі - більшості на вас просто пох - вас ну просто дуже мало.
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14.03.2025 19:05 Ответить
якщо придивитися до тієї підтримки то не все так добре.
я, наприкляд, підтримую зеленського.
але лише на час війни.
в перший день миру хочу його арешту і суду і публічної страти через спалення.
дам 5 літрів бензину.
це рахується за підтримку?
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14.03.2025 19:24 Ответить
країна рабів, які вважають себе вільними
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15.03.2025 03:47 Ответить
когда кофе будем пить в донецке?
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14.03.2025 19:11 Ответить
как єтого ******** вообще можно публиковать??? пусть сдохнет. только сдохнут сначала его дети, жена и все его родственники, а потом родители. за неделю.
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15.03.2025 03:43 Ответить
 
 