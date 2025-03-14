Черноморск полностью обесточен в результате атаки "шахедов", - Одесская ОГА
Черноморск полностью обесточен в результате атаки российских БпЛА.
Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг в очередной раз массированно атаковал Одесскую область ударными дронами. В результате удара, из-за повреждения энергетической инфраструктуры, полностью обесточен город Черноморск.
Оперативно разворачиваются пункты несокрушимости. Над ликвидацией работают все соответствующие службы", написал Кипер.
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Isolda Peres
показать весь комментарий14.03.2025 23:50 Ответить Мне нравится 0
Андрій Богатир
показать весь комментарий14.03.2025 23:58 Ответить Мне нравится 2
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