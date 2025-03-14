Черноморск полностью обесточен в результате атаки "шахедов", - Одесская ОГА

Черноморск полностью обесточен в результате атаки российских БпЛА.

Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг в очередной раз массированно атаковал Одесскую область ударными дронами. В результате удара, из-за повреждения энергетической инфраструктуры, полностью обесточен город Черноморск.

Оперативно разворачиваются пункты несокрушимости. Над ликвидацией работают все соответствующие службы", написал Кипер.

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