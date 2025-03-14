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Черноморск полностью обесточен в результате атаки "шахедов", - Одесская ОГА

ильичевск,черноморск

Черноморск полностью обесточен в результате атаки российских БпЛА.

Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг в очередной раз массированно атаковал Одесскую область ударными дронами. В результате удара, из-за повреждения энергетической инфраструктуры, полностью обесточен город Черноморск.

Оперативно разворачиваются пункты несокрушимости. Над ликвидацией работают все соответствующие службы", написал Кипер.

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Автор: 

обстрел (26942) Одесская область (3547) энергетика (2552) Черноморское (21) Шахед (945) Одесский район (125)


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Ну хоч Сєвас у відповідь можна знеструмити? Чи дронів мало?
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14.03.2025 23:50 Ответить
у цього кіпера в загашнику є масковський піп, який якось захистив цілу одесу від десанту кацапів. від якихось "шахедів" захистити чорноморськ йому буде "кадилом аб асфальт"...
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14.03.2025 23:58 Ответить
 
 