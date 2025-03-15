Сенат США принял законопроект о временном финансировании правительства за считанные часы до шатдауна

В пятницу, 14 марта, Сенат США одобрил законопроект о продлении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года в США (30 сентября). Это позволило избежать шатдауна - остановки работы американского правительства.

Об этом пишет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что документ поддержали 54 сенатора, 46 высказались против.

Далее законопроект будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Ранее глава Белого дома высказался в его поддержку.

Если бы документ не был утвержден до 23:59 14 марта по местному времени, то наступил бы шатдаун, который грозил бы остановкой работы ряда правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты зарплаты сотням тысяч госслужащих.

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