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Новости Угроза шатдауна в США
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Сенат США принял законопроект о временном финансировании правительства за считанные часы до шатдауна

Сенат США одобрил продление финансирования правительства, избежав шатдауна

В пятницу, 14 марта, Сенат США одобрил законопроект о продлении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года в США (30 сентября). Это позволило избежать шатдауна - остановки работы американского правительства.

Об этом пишет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что документ поддержали 54 сенатора, 46 высказались против.

Далее законопроект будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Ранее глава Белого дома высказался в его поддержку.

Если бы документ не был утвержден до 23:59 14 марта по местному времени, то наступил бы шатдаун, который грозил бы остановкой работы ряда правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты зарплаты сотням тысяч госслужащих.

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Автор: 

США (26439) Сенат США (498)


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Стою на асфальтi я в лижi обутий...
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15.03.2025 02:05 Ответить
Якби демократи не дали своїх 8 голосів , щоб спочатку поставити бюджет на розгляд ( треба 60 , а у респів їх немає),то країна усіма своїми поки що досить незалежними штатами лягла під загальний рівень управління МАГАїстським центральним управлінням . й впали під Маска не тільки федеральнозалежні структури.( інф з Голосу Америки)
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15.03.2025 02:58 Ответить
Слухайте, навіть Шумеру обридло це щорічне шапіто. Нема тут жодних новин.
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15.03.2025 04:56 Ответить
 
 