РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5278 посетителей онлайн
Новости дефицит ракет для систем ПВО
5 499 22

У Украины практически закончились ракеты к системам ПВО Samp-T, - Corriere della Sera

В Украине почти нет ракет к samp-t

Украина срочно нуждается как минимум в 50 ракетах Aster-30 - в двух переданных Италией пусковых установках Samp-T практически закончились ракеты. Власти уже несколько недель просят Италию и Францию дать ракеты, но они не спешат принимать решение, поскольку их собственные запасы почти исчерпались.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет изданием Corriere della Sera.

14 марта министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с итальянским коллегой Гвидо Крозетто в Риме, а также провел переговоры с руководством Eurosam - совместного предприятия MBDA Italy, MBDA France и Thales, которое занимается производством ракет Aster-30.

Итальянское правительство во главе с Джорджией Мелони уже передало Украине две батареи Samp-T, оставив три для своих нужд. По информации издания, оборонный план Италии, представленный в ноябре 2024 года, предусматривает закупку еще 10 таких комплексов. Стоимость одного комплекса оценивается в около 500 миллионов евро.

Напомним, за время полномасштабной войны РФ против Украины зенитно-ракетный комплекс итальянско-французского производства SAMP-T сбил российский военный самолет семейства Су.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ЗРК "IRIS-T" воздушного командования "Захід" уничтожает российскую крылатую ракету. ВИДЕО

Автор: 

дефицит (301) Италия (1640) ПВО (2715) ракеты (3556) Франция (3497)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
А де ж був весь цей час найвеличнніший "наш" лідор?Все ж у нього є колосальний резерв-АСФАЛЬТ,яким він збирався закрити наше небо.Хай викликає суперпотужного Татарова,вручає йому лом,а ще ж можливо використати шампури від шашличків,хай починає метати по дронах і ракетах.
показать весь комментарий
15.03.2025 09:30
+7
Дуже інформативно,потрібно цю "інформацію-дезінформацію" на весь світ розповсюджувати,цікаво-а з якою метою,чи просто хайп?
показать весь комментарий
15.03.2025 09:41
+5
у двох переданих Італією пускових установках Samp-T практично закінчилися ракети

Італійський уряд на чолі з Джорджією Мелоні вже передав Україні дві батареї Samp-T

Ви якось вже маєте визначитися - дві ПУСКОВИХ чи дві БАТАРЕЇ.
показать весь комментарий
15.03.2025 09:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Corriere della Sera.

що це, за продажне комуняцьке гімно?
що це, за кремлівськи вкиди?
показать весь комментарий
15.03.2025 09:22 Ответить
у двох переданих Італією пускових установках Samp-T практично закінчилися ракети

Італійський уряд на чолі з Джорджією Мелоні вже передав Україні дві батареї Samp-T

Ви якось вже маєте визначитися - дві ПУСКОВИХ чи дві БАТАРЕЇ.
показать весь комментарий
15.03.2025 09:23 Ответить
Ви забагато очікуєте
показать весь комментарий
15.03.2025 09:26 Ответить
Це план такий - дезінформувати ворога та збити з пантелику!
Нехай тепер гадає, скільки й чого насправді є
показать весь комментарий
15.03.2025 10:34 Ответить
Європа якось не дуже - віина ж під боком - тільки потужні заклики - рашка за 3міс точає стільки снарядів як 500 млн Європа за рік
показать весь комментарий
15.03.2025 09:25 Ответить
Ну так сказали же, что Украина должна воевать до 2030 года, что бы дать им время подготовится, перевооружиться. А они поддержат нас, по крайней мере на словах точно.
показать весь комментарий
15.03.2025 09:38 Ответить
Справжні друзі і союзники
показать весь комментарий
15.03.2025 10:10 Ответить
А як там справи з українським петріотом? Знов насвистіли?

https://www.unian.ua/weapons/patriot-zelenskiy-zayaviv-pro-rozrobku-vlasnoji-sistemi-ppo-12924813.html
показать весь комментарий
15.03.2025 09:29 Ответить
Також в нього запитали, які можуть бути наслідки для України без допомоги США, на що Зеленський відповів:

"Уявіть собі, на 20% стало менше допомоги. Тому я і сказав, що ми розраховуємо, що вона не зупиниться. [...]"

🤦‍♂️ Воно і не дивно шо країна ні до чого наперед не готується. А Володимир Ар'єв казав що його попереджали ще рік тому...

Вова, злазь з коліс, бо ти так гальмуєш, що жоден наркоман так не гальмує... На цілий рік відстає, як і з 50ма попередженнями ледь не за рік до повномасштабки.
показать весь комментарий
16.03.2025 07:03 Ответить
Вова як завжди хотів пропетляти, а воно вже третій рік не виходить. І чого це воно так... Ну на четвертий рік точно пропетляє.
показать весь комментарий
16.03.2025 07:06 Ответить
А де ж був весь цей час найвеличнніший "наш" лідор?Все ж у нього є колосальний резерв-АСФАЛЬТ,яким він збирався закрити наше небо.Хай викликає суперпотужного Татарова,вручає йому лом,а ще ж можливо використати шампури від шашличків,хай починає метати по дронах і ракетах.
показать весь комментарий
15.03.2025 09:30 Ответить
Дуже інформативно,потрібно цю "інформацію-дезінформацію" на весь світ розповсюджувати,цікаво-а з якою метою,чи просто хайп?
показать весь комментарий
15.03.2025 09:41 Ответить
Це ж не наша преса друкує, закордоном часто чиновники зливають інформацію їх газетам...
показать весь комментарий
15.03.2025 11:01 Ответить
До автора статті Марини Макеєвої у компетентних органів є питання звідки така інформація І шо її спонукало до написання.
показать весь комментарий
15.03.2025 11:20 Ответить
Теж про це подумав. Навіть, якщо рашка отримує інфу як то кажуть з перших вуст, оприлюднувати такі дані злочин і тяжкий. З пересічного українця СБУ за фото в неті розбомбленого невідомо де хліва зрадника зробить, а тут очевидно від Умєрова витікло, йому можна зливати.
показать весь комментарий
15.03.2025 14:28 Ответить
Італія та Франція запасається ракетами, щоб почати війну один з одним ! Так це можна уявити.
показать весь комментарий
15.03.2025 11:46 Ответить
Зате в Зеленского потужні і незламні залізні яйка! Ви що Шмарафон не дивитесь?
показать весь комментарий
15.03.2025 12:17 Ответить
От вам і вся таємниця європейського благополуччя -
- економлячи на своїй обороні , за рахунок США
- дешевий кацапський газ
показать весь комментарий
15.03.2025 14:32 Ответить
 
 