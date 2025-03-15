У Украины практически закончились ракеты к системам ПВО Samp-T, - Corriere della Sera
Украина срочно нуждается как минимум в 50 ракетах Aster-30 - в двух переданных Италией пусковых установках Samp-T практически закончились ракеты. Власти уже несколько недель просят Италию и Францию дать ракеты, но они не спешат принимать решение, поскольку их собственные запасы почти исчерпались.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет изданием Corriere della Sera.
14 марта министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с итальянским коллегой Гвидо Крозетто в Риме, а также провел переговоры с руководством Eurosam - совместного предприятия MBDA Italy, MBDA France и Thales, которое занимается производством ракет Aster-30.
Итальянское правительство во главе с Джорджией Мелони уже передало Украине две батареи Samp-T, оставив три для своих нужд. По информации издания, оборонный план Италии, представленный в ноябре 2024 года, предусматривает закупку еще 10 таких комплексов. Стоимость одного комплекса оценивается в около 500 миллионов евро.
Напомним, за время полномасштабной войны РФ против Украины зенитно-ракетный комплекс итальянско-французского производства SAMP-T сбил российский военный самолет семейства Су.
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що це, за продажне комуняцьке гімно?
що це, за кремлівськи вкиди?
Італійський уряд на чолі з Джорджією Мелоні вже передав Україні дві батареї Samp-T
Ви якось вже маєте визначитися - дві ПУСКОВИХ чи дві БАТАРЕЇ.
Нехай тепер гадає, скільки й чого насправді є
https://www.unian.ua/weapons/patriot-zelenskiy-zayaviv-pro-rozrobku-vlasnoji-sistemi-ppo-12924813.html
"Уявіть собі, на 20% стало менше допомоги. Тому я і сказав, що ми розраховуємо, що вона не зупиниться. [...]"
🤦♂️ Воно і не дивно шо країна ні до чого наперед не готується. А Володимир Ар'єв казав що його попереджали ще рік тому...
Вова, злазь з коліс, бо ти так гальмуєш, що жоден наркоман так не гальмує... На цілий рік відстає, як і з 50ма попередженнями ледь не за рік до повномасштабки.
- економлячи на своїй обороні , за рахунок США
- дешевий кацапський газ