Враг пытался прорвать нашу оборону в районе Константинополя и Шевченко, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 14 марта 2025 года, на Харьковском направлении противник атаковал позиции наших войск в Волчанске: штурмовые группы уничтожены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, на Купянском направлении атаки врага отбиты возле Каменки, Красного Первого, Петропавловки и Загрызово. Также отмечена перегруппировка российских оккупационных войск для дальнейшего ведения наступления в разных направлениях. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

"На Лиманском направлении вражеская армия атаковала укрепления Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Новое, Нововодяное, Ямполовка, Торское. Потерь наших позиций не допущено. Враг также пытался улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве - безуспешно", - говорится в сообщении.

По данным ОСГВ "Хортица", на Северском направлении противник вел наступательные действия в районах Северска и Белогоровки. В атаках на Верхнекаменское враг пытался перемещать личный состав на мотоциклах, квадроциклах и багги. Атака врага захлебнулась, техника уничтожена. Украинские подразделения не допустили ухудшения тактического положения.

Также читайте: Продолжаются тяжелые оборонительные бои на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях российские войска штурмовали наши позиции в районах Часова Яра, Дачного, Дружбы, Торецка и Крымского - безуспешно. Продвижение оккупантов не допущено, штурмовым группам противника нанесено огневое поражение.

"На Покровском направлении армия агрессора вела штурмовые действия различной интенсивности в районе Елизаветовки, Променя, Николаевки, Котлиного, Удачного, Котляровки, Богдановки. Противник понес потери, поставленной цели не достиг. Также тщетные вражеские атаки прошли у Лысовки, Шевченко, Андреевки и Улаклов", - отмечают в ОСГВ "Хортица".

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и Шевченко. Продвижение оккупантов не допущено, по штурмовым группам оккупантов нанесены поражения. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы противника.

Также читайте: Войска РФ пересекли Оскол и перебрасывают силы через замерзшую реку, - ОСГВ "Хортиця"

Ранее в DeepState сообщали, что россияне накапливают живую силу для штурмов на Константинополь.